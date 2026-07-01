Яке свято 2 липня 2026 року / © ТСН

Реклама

2 липня 2026 року — четвер. 1589-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

2 липня віряни святкують Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні / © unsplash.com

Завтра, 2 липня, віряни святкують Покладання чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Ця подія сталася 2 липня 458 року в Константинополі. За переказом, святу ризу (одяг) Богородиці було привезено зі Святої Землі та урочисто покладено до храму у Влахернському районі міста. Відтоді ця святиня вважалася одним із найбільших духовних скарбів Візантії. Християни вірили, що за молитвами Пресвятої Богородиці та завдяки її ризі Господь неодноразово оберігав Константинополь від нападів ворогів і стихійних лих. Свято нагадує вірянам про материнське заступництво Божої Матері, її невпинну молитву за людство та силу щирої віри.

2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби / © КМДА

2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби. Свято було встановлене указом Президента України 24 жовтня 2005 року. 2013 року це свято було скасоване, а замість нього запровадили День працівника податкової та митної справи України, який святкували 18 березня. Згодом, 2020 року, Президент України встановив нове професійне свято — День податківця України, повернувши дату святкування на 2 липня. Саме цей день сьогодні є офіційним професійним святом українських податківців.

Реклама

2 липня Всесвітній день дикобраза / © pexels.com

Також 2 липня Всесвітній день дикобраза. Дикобрази мешкають в Африці, Азії, Європі, Північній та Південній Америці. Попри поширену думку, вони не можуть вистрілювати голками. Їхні голки є видозміненим волоссям, яке легко відокремлюється під час контакту з хижаком, допомагаючи тварині захищатися. Існує понад 25 видів дикобразів, які поділяються на дві великі групи: дикобрази Старого Світу та дикобрази Нового Світу. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя, живляться корою, корінням, плодами, листям і травами, а деякі види чудово лазять по деревах.

2 липня Всесвітній день НЛО / © pexels.com

А ще 2 липня Всесвітній день НЛО. Ця неофіційна дата об’єднує людей, які цікавляться непізнаними літаючими об’єктами, астрономією та пошуками можливих позаземних форм життя. Саме 2 липня пов’язують із так званим Розвелльським інцидентом — подією, що сталася 1947 року поблизу міста Розвелл. Вона породила численні дискусії, теорії та дослідження щодо природи невідомих об’єктів у небі. Попри популярність цієї історії, офіційні розслідування США пояснювали інцидент випробуваннями секретного обладнання, а не візитом позаземної цивілізації.

2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста / © pexels.com

2 липня святкують Міжнародний день спортивного журналіста. Дату обрали на честь заснування Міжнародної асоціації спортивної преси, яка була створена 2 липня 1924 року в Парижі під час літніх Олімпійських ігор 1924 року. Свято присвячене журналістам, коментаторам, фотографам, редакторам і всім, хто висвітлює спортивні події. Саме вони знайомлять уболівальників із досягненнями спортсменів, розповідають історії перемог і поразок, аналізують змагання та популяризують здоровий спосіб життя.

Новини партнерів