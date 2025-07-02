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Яке сьогодні, 2 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Сьогодні, 2 липня, День працівника державної податкової служби в Україні. Віряни святкують покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. До Нового року залишилося 182 дні.
2 липня 2025 року — середа. 1225-й день війни в Україні.
Яке сьогодні церковне свято за новим календарем
Сьогодні, 2 липня, віряни святкують покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. За правління імператора Лева I Великого (V століття), двоє знайтних чоловіків, Кандид і Галвій, поїхали до Палестини. В Назареті вони дізналися, що в одному з будинків зберігається одяг (риза) Пресвятої Діви Марії. За згодою господарів, вони перевезли святиню до Константинополя, де її було розміщено в храмі в передмісті Влахерни (північно-західна частина міста). Пізніше, 473 року, Лев I збудував тут величний храм на честь Пресвятої Богородиці, куди урочисто внесли ризу.
Що не можна робити 2 липня
Не можна займатися важкою фізичною працею — це день зосередженості і молитов.
Не слід лихословити — варто уникати осуду, тому що все повернеться до вас.
Забороняється шити, прати, вишивати — вірили, що цього дня риза Богородиці оберігає від усього зла, а тому гострі предмети і воду не використовували, тому що вони можуть “розрізати” або “змити” цей захист.
Народні прикмети і традиції на 2 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
тиха і тепла погода — до хорошого літа;
дощить 2 липня — чекайте на багатий урожай;
вранці роса — буде висока родючість;
вітер 2 липня — до сильного похолодання;
хмарний день, але дощу немає — чекайте на неврожай горіхів і ягід.
В народі 2 липня носило назву Ризоположення. Цей варіант церковного свята часто зустрічається в народному календарі.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 липня
Які сьогодні іменини: Арсеній.
Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Одна з форм мінералу мікроліну. З найдавніших часів його цінували як камінь краси й гармонії: вважалося, що він допомагає зберегти молодість шкіри та захищає людину від поспішних, необачних вчинків.
Цього дня народилися:
1866 рік — Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР;
1995 рік — Яна Зінкевич, українська військова та політична діячка. Командир Медичного батальйону “Госпітальєри”, народний депутат України 9-го скликання;
2002 рік — Олександр Гарбуз, солдат ЗСУ. Герой України.
Пам’ятні дати 2 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 липня:
1559 рік — в чотирьох османських документах згадується напад на фортецю Азов, здійснений “Дмитрашкою (Вишневецьким) та невірними”, тобто козаками;
1644 рік — відбувається битва під Марстон-Муром;
1776 рік — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалює рішення про відокремлення американських колоній від Королівства Великої Британії;
1900 рік — відбувається перший політ дирижабля моделі LZ-1, створеного відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;
1951 рік — газета “Правда” різко критикує вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”;
1956 рік — починає свою діяльність Міжнародна організація телебачення, відома як Євробачення;
1996 рік — у Дніпродзержинську трамвай, через відмову гальм на стрімкому спуску, врізається у стіну будинку, внаслідок чого гине 34 людини, а близько сотні отримують травми;
2011 рік — Володимир Кличко здобуває перемогу над Девідом Хеєм, завдяки чому брати Клички опановують всі престижні чемпіонські пояси у суперважкій вазі.
Яке сьогодні свято в Україні і світі
2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби. Професійне свято було встановлено Указом президента України 2004 року. Дату обрали не випадково. Саме 2 липня 1991 року створили Державну податкову адміністрацію України, яка стала важливим кроком у формуванні податкової системи незалежної держави. Працівники податкової служби виконують дуже важливу роль в забезпеченні фінансової стабільності країни.
Також 2 липня Міжнародний день спортивного журналіста. Професійне свято, яке присвячене всім редакторам, журналістам, коментаторам, медіафахівцям, фотографам, чиє життя пов’язане зі світом спорту та спортивної журналістики.
А ще 2 липня Всесвітній день дикобраза. Екологічне свято, яке покликане привернути увагу до дивовижної істоти. Це гризун з характертним захисним покривом з довгих гострих голок, які допомагають йому захищатися від ворогів. На сьогодні існує близько 30 видів дикобразів, які мешкають в різних частинах світу.