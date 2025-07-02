ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
3136
Час на прочитання
3 хв

Яке сьогодні, 2 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 2 липня, День працівника державної податкової служби в Україні. Віряни святкують покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. До Нового року залишилося 182 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 2 липня 2025 року

Яке свято 2 липня 2025 року / © ТСН

2 липня 2025 року — середа. 1225-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 2 липня, віряни святкують покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. За правління імператора Лева I Великого (V століття), двоє знайтних чоловіків, Кандид і Галвій, поїхали до Палестини. В Назареті вони дізналися, що в одному з будинків зберігається одяг (риза) Пресвятої Діви Марії. За згодою господарів, вони перевезли святиню до Константинополя, де її було розміщено в храмі в передмісті Влахерни (північно-західна частина міста). Пізніше, 473 року, Лев I збудував тут величний храм на честь Пресвятої Богородиці, куди урочисто внесли ризу.

Що не можна робити 2 липня

  • Не можна займатися важкою фізичною працею — це день зосередженості і молитов.

  • Не слід лихословити — варто уникати осуду, тому що все повернеться до вас.

  • Забороняється шити, прати, вишивати — вірили, що цього дня риза Богородиці оберігає від усього зла, а тому гострі предмети і воду не використовували, тому що вони можуть “розрізати” або “змити” цей захист.

Народні прикмети і традиції на 2 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тиха і тепла погода — до хорошого літа;

  • дощить 2 липня — чекайте на багатий урожай;

  • вранці роса — буде висока родючість;

  • вітер 2 липня — до сильного похолодання;

  • хмарний день, але дощу немає — чекайте на неврожай горіхів і ягід.

2 липня тиха і тепла погода — до хорошого літа / © unsplash.com

2 липня тиха і тепла погода — до хорошого літа / © unsplash.com

В народі 2 липня носило назву Ризоположення. Цей варіант церковного свята часто зустрічається в народному календарі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 липня

Які сьогодні іменини: Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 липня, є амазоніт. Одна з форм мінералу мікроліну. З найдавніших часів його цінували як камінь краси й гармонії: вважалося, що він допомагає зберегти молодість шкіри та захищає людину від поспішних, необачних вчинків.

Цього дня народилися:

  • 1866 рік — Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР;

  • 1995 рік — Яна Зінкевич, українська військова та політична діячка. Командир Медичного батальйону “Госпітальєри”, народний депутат України 9-го скликання;

  • 2002 рік — Олександр Гарбуз, солдат ЗСУ. Герой України.

Пам’ятні дати 2 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 липня:

  • 1559 рік — в чотирьох османських документах згадується напад на фортецю Азов, здійснений “Дмитрашкою (Вишневецьким) та невірними”, тобто козаками;

  • 1644 рік — відбувається битва під Марстон-Муром;

  • 1776 рік — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалює рішення про відокремлення американських колоній від Королівства Великої Британії;

  • 1900 рік — відбувається перший політ дирижабля моделі LZ-1, створеного відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном;

  • 1951 рік — газета “Правда” різко критикує вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”;

  • 1956 рік — починає свою діяльність Міжнародна організація телебачення, відома як Євробачення;

  • 1996 рік — у Дніпродзержинську трамвай, через відмову гальм на стрімкому спуску, врізається у стіну будинку, внаслідок чого гине 34 людини, а близько сотні отримують травми;

  • 2011 рік — Володимир Кличко здобуває перемогу над Девідом Хеєм, завдяки чому брати Клички опановують всі престижні чемпіонські пояси у суперважкій вазі.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби / © Unsplash

2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби / © Unsplash

2 липня в Україні святкують День працівника державної податкової служби. Професійне свято було встановлено Указом президента України 2004 року. Дату обрали не випадково. Саме 2 липня 1991 року створили Державну податкову адміністрацію України, яка стала важливим кроком у формуванні податкової системи незалежної держави. Працівники податкової служби виконують дуже важливу роль в забезпеченні фінансової стабільності країни.

Також 2 липня Міжнародний день спортивного журналіста. Професійне свято, яке присвячене всім редакторам, журналістам, коментаторам, медіафахівцям, фотографам, чиє життя пов’язане зі світом спорту та спортивної журналістики.

А ще 2 липня Всесвітній день дикобраза. Екологічне свято, яке покликане привернути увагу до дивовижної істоти. Це гризун з характертним захисним покривом з довгих гострих голок, які допомагають йому захищатися від ворогів. На сьогодні існує близько 30 видів дикобразів, які мешкають в різних частинах світу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
3136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie