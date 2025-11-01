Яке свято 2 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

2 листопада 2025 року — неділя. 1347-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста. Ахиндин, Пигасій і Афтоній були вірними слугами при дворі царя Сапора. Вони відкрито визнавали себе християнами, хоча знали, що це може призвести до смерті. Цар, почувши про їхню віру, спочатку намагався переконати їх зректися Христа обіцянками та багатствами, а потім погрозами і тортурами.

Мученики залишилися непохитними. Їх били, кидали у вогонь і воду, проте, за переказами, Господь чудесно зберігав їх неушкодженими. Тоді цар наказав ув’язнити їх у темницю, де до них приєдналися інші віруючі, зокрема Єлпидифор і Анемподист.

Реклама

Єлпидифор був сановником при дворі й став свідком чудесної Божої допомоги трьом мученикам. Зворушений їхньою вірою, він сам визнав Христа перед царем і був негайно кинутий до в’язниці.

Анемподист — молодий чоловік, який також увірував, бачачи мужність святих, — приєднався до них у стражданнях.

Цар наказав піддати їх новим тортурам: обпалювати тіла, вішати на гаки, палити смолою, проте ніхто з них не відрікся від віри. За переказом, під час цих катувань багато язичників, уражені силою їхнього духу, самі приймали християнство. Зрештою, всіх їх було страчено.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна сваритися, лихословити — вважається, що цього дня Господь особливо чує щирі молитви і карає за гнів.

Не слід прати речі у холодній воді — “вода цього дня спить” і може образитися, принісши хвороби.

Забороняється ходити далеко в ліс чи поле — “Ахиндин із друзями мороз відпускають”, тож могли починатися перші справжні заморозки.

Народні прикмети і традиції на 2 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

безвітряний і тихий день — до м’якої зими;

вночі зоряне небо — чекайте на морозну і суху зиму;

вранці приморозок — до 8 листопада вже ляже сніг, але швидко розтане;

небо затягнуте хмарами — до сніжної зими.

2 листопада вранці приморозок — до 8 листопада вже ляже сніг, але швидко розтане / © unsplash.com

В народі 2 листопада носило назву Ахиндинів день. У народі казали, що на Ахиндина зима прокидається, і від цього дня починає “дихати морозом”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 листопада

Які завтра іменини: Костянтин.

Талісманом людини, народженої 2 листопада є гранат. Камінь сприяє розкриттю внутрішньої сили привабливості й притяганню усього, що веде до справжнього життєвого процвітання.

Цього дня народилися:

Реклама

1884 рік — Олександр Білецький, український літературознавець;

1964 рік — Олена Пахольчик, українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор;

1973 рік — Діна Міфтахутдінова, українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 2 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 листопада:

1833 рік — Відкрито Київський університет, новий центр освіти та науки;

1848 рік — Після артилерійського обстрілу австрійською армією польські повстанці у Львові були змушені здатися, подія у контексті “Весни народів”;

1914 рік — Франція, Велика Британія та Російська імперія оголосили війну Османській імперії, розширюючи фронти Першої світової;

1921 рік — Рейдувальна Подільська група Армії УНР під командуванням Михайла Палія-Сидорянського успішно дала відсіч більшовицьким військам біля Семенівки;

1938 рік — Угорщина окупувала південні частини Словаччини та Карпатської України;

2000 рік — У лісі під Таращею знайдено тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник 16 вересня того ж року;

2015 рік — Представлено Semantic Scholar — інноваційний дослідницький і пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери / © unsplash.com

2 листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. Професійне свято людей, які присвячують своє життя допомозі іншим, підтримці тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, та зміцненню соціальної справедливості. Цей день — не лише нагода привітати фахівців, а й привернути увагу суспільства до важливості їхньої роботи, адже саме вони допомагають підтримувати добробут, гідність і соціальну рівність.

Також 2 листопада День припинення безкарності за злочини проти журналістів. Міжнародна дата, покликана привернути увагу світу до проблеми насильства, залякування та переслідувань журналістів, а також до того, що більшість таких злочинів залишаються непокараними. За даними ЮНЕСКО та міжнародних правозахисних організацій, щорічно сотні журналістів піддаються нападам, погрозам, переслідуванню або гинуть у зв’язку зі своєю професійною діяльністю. Більшість злочинів залишаються безкарними, що створює небезпечний прецедент і загрожує свободі слова у світі.

А ще 2 листопада Всесвітній день балету. Балет поєднує в собі музику, драму та рух, створюючи унікальну форму мистецького вираження. Всесвітній день балету нагадує, що цей вид мистецтва надихає людей на красу, гармонію і самовираження, а також є невід’ємною частиною світової культурної спадщини.