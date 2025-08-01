Яке свято 2 серпня 2025 року / © ТСН

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2 серпня 2025 року — субота. 1256-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 серпня, віряни святкують день перенесення мощей святого первомученика Стефана. Святий Стефан був першим мучеником за віру в Ісуса Христа, тому його називають першомучеником. Він служив архідияконом у Єрусалимській Церкві й був знаним за свою проповідь і ревну віру. Близько 34 року він був несправедливо засуджений єврейською синедріоном і вбитий шляхом каменування за межами Єрусалима.

Через багато років після смерті Стефана, приблизно 415 року, відбулося чудесне віднайдення його мощей. Згідно з церковним переданням, одному побожному чоловікові на ім’я Лукіан уві сні було відкрито місце поховання Стефана в селі Кафр-Гамала, поблизу Єрусалима.

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Після віднайдення святі мощі були урочисто перенесені до Єрусалима, а згодом — до збудованої на його честь церкви Святого Стефана. За свідченням очевидців, під час перенесення відбувалися численні зцілення й інші чудеса, що ще більше зміцнило шанування святого.

Що не можна робити 2 серпня

Не можна сваритися, конфліктувати — будь-яка злоба чи гнів принесуть в життя біди та нещастя.

Не слід рубати, шити, різати — вважається, що це може накликати хворобу.

Забороняється купатися у відкритих водоймах — тому що вода вже “нечиста”.

Народні прикмети і традиції на 2 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощить 2 серпня — до дощової осені;

почути грім — до довгого бабиного літа;

сонячний день — чекайте на теплу і суху осінь;

журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає.

2 серпня журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає / © Pixabay

В народі 2 серпня носило назву Громовий день. Часто цього дня йшли грози з блискавкою та громом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 серпня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

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Талісманом людини, народженої 2 серпня є альмандин. Один із різновидів граната, що несе в собі енергію вогню. Цей камінь особливо підходить тим, хто прагне розпалити пристрасть, пробудити чуттєвість і стати більш помітним для представників протилежної статі.

Цього дня народилися:

1888 рік — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради;

1924 рік — Олександр Хмельницький, український живописець;

1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

Пам’ятні дати 2 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 серпня:

1776 рік — У Філадельфії відбувається урочиста церемонія підписання Декларації незалежності, якою 13 північноамериканських колоній офіційно заявили про свій розрив із Великою Британією;

1791 рік — У Відні повітроплавець Жан-П’єр Бланшар успішно випробовує парашут, скинувши з повітряної кулі декількох домашніх тварин;

1865 рік — Світ побачило перше видання казки Льюїса Керрола — “Пригоди Аліси в Країні чудес”;

1887 рік — Американець Ровелл Ходж запатентовує колючий дріт;

1909 рік — Армія США вперше офіційно приймає на озброєння військовий літак, сконструйований братами Райт — піонерами авіації;

1914 рік — Італія заявляє про нейтралітет у розпочатій Першій світовій війні;

1917 рік — На палубу британського корабля “Furious” здійснюють першу в історії успішну посадку літака Sopwith Pup;

1918 рік — Гетьман Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1919 рік — В авіакатастрофі над Сілезією гине Дмитро Вітовський, один із лідерів ЗУНР і перший командир Легіону УСС;

1939 рік — Альберт Ейнштейн звертається до президента США Франкліна Рузвельта з попередженням про розробку нацистами атомної зброї й закликає негайно почати власну програму;

1945 рік — Завершується Потсдамська конференція союзників, що закладає основи післявоєнного світового порядку;

1949 рік — Академік Володимир Філатов у клініці в Одесі виконує тисячну операцію з пересадки рогівки;

1953 рік — У Києві відкривають дитячу залізницю — освітньо-розважальний проєкт для юних залізничників;

1989 рік — На Київському головпоштамті стається трагічна пожежа, яка забирає життя 11 людей;

1991 рік — США визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;

2014 рік — Суд у Тбілісі заочно заарештовує Михайла Саакашвілі у справі про перевищення повноважень;

2020 рік — Успішно завершується місія SpaceX DM-2: капсула Crew Dragon з двома американськими астронавтами повертається на Землю, ставши першим у світі комерційним польотом з людьми;

2022 рік — Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснює візит до Тайваню, попри жорсткі погрози з боку Китаю.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / © Pixabay

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Ініціатива започаткувати Міжнародний день близнюків з’явилася у 1970-х роках у США. Його мета — підкреслити особливі стосунки, які існують між близнюками, а також привернути увагу до науки про близнюків (твінамологію), що досліджує їхню біологічну та психологічну спорідненість.

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Також 2 серпня Міжнародний день алопеції. Його мета — підтримати тих, хто стикається з цією проблемою, а також розвіяти міфи та стереотипи навколо цього захворювання. Алопеція — це різновид випадіння волосся, що може бути тимчасовим або хронічним.

А ще 2 серпня Міжнародний день блюзової музики. Блюз зародився наприкінці XIX — на початку XX століття як вираження життєвих труднощів, надій і почуттів афроамериканців. Цей стиль вплинув на розвиток джазу, року, соулу та інших музичних напрямків. Міжнародний день блюзу започатковано, щоб привернути увагу світу до багатої спадщини цього жанру і зберегти його культурне значення.

2 серпня Міжнародний день поні. Поні — це не просто маленькі коні, а істоти з багатою історією і власним характером. Вони мають важливе значення в культурі багатьох народів, а також у дитячій терапії, кінному спорті та дозвіллі.

Також 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. У ніч проти 3 серпня 1944 року у таборі смерті Аушвіц-Біркенау стався так званий “Ромський табірний бунт” — акція опору та останнє масове вбивство ромів у таборі. У той час понад 20 тисяч ромів були вбиті внаслідок систематичного винищення, відомого як Циганський Голокост або Поряймос (ромською означає “поглинання”, “знищення”).

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