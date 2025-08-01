ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
5 хв

Яке завтра, 2 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 серпня, Міжнародний день близнюків. Віряни вшановують перенесення мощей святого первомученика Стефана. До Нового року залишився 151 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 2 серпня 2025 року

Яке свято 2 серпня 2025 року / © ТСН

2 серпня 2025 року — субота. 1256-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 серпня, віряни святкують день перенесення мощей святого первомученика Стефана. Святий Стефан був першим мучеником за віру в Ісуса Христа, тому його називають першомучеником. Він служив архідияконом у Єрусалимській Церкві й був знаним за свою проповідь і ревну віру. Близько 34 року він був несправедливо засуджений єврейською синедріоном і вбитий шляхом каменування за межами Єрусалима.

Через багато років після смерті Стефана, приблизно 415 року, відбулося чудесне віднайдення його мощей. Згідно з церковним переданням, одному побожному чоловікові на ім’я Лукіан уві сні було відкрито місце поховання Стефана в селі Кафр-Гамала, поблизу Єрусалима.

Після віднайдення святі мощі були урочисто перенесені до Єрусалима, а згодом — до збудованої на його честь церкви Святого Стефана. За свідченням очевидців, під час перенесення відбувалися численні зцілення й інші чудеса, що ще більше зміцнило шанування святого.

Що не можна робити 2 серпня

  • Не можна сваритися, конфліктувати — будь-яка злоба чи гнів принесуть в життя біди та нещастя.

  • Не слід рубати, шити, різати — вважається, що це може накликати хворобу.

  • Забороняється купатися у відкритих водоймах — тому що вода вже “нечиста”.

Народні прикмети і традиції на 2 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощить 2 серпня — до дощової осені;

  • почути грім — до довгого бабиного літа;

  • сонячний день — чекайте на теплу і суху осінь;

  • журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає.

2 серпня журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає / © Pixabay

2 серпня журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає / © Pixabay

В народі 2 серпня носило назву Громовий день. Часто цього дня йшли грози з блискавкою та громом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 серпня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Талісманом людини, народженої 2 серпня є альмандин. Один із різновидів граната, що несе в собі енергію вогню. Цей камінь особливо підходить тим, хто прагне розпалити пристрасть, пробудити чуттєвість і стати більш помітним для представників протилежної статі.

Цього дня народилися:

  • 1888 рік — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради;

  • 1924 рік — Олександр Хмельницький, український живописець;

  • 1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

Пам’ятні дати 2 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 серпня:

  • 1776 рік — У Філадельфії відбувається урочиста церемонія підписання Декларації незалежності, якою 13 північноамериканських колоній офіційно заявили про свій розрив із Великою Британією;

  • 1791 рік — У Відні повітроплавець Жан-П’єр Бланшар успішно випробовує парашут, скинувши з повітряної кулі декількох домашніх тварин;

  • 1865 рік — Світ побачило перше видання казки Льюїса Керрола — “Пригоди Аліси в Країні чудес”;

  • 1887 рік — Американець Ровелл Ходж запатентовує колючий дріт;

  • 1909 рік — Армія США вперше офіційно приймає на озброєння військовий літак, сконструйований братами Райт — піонерами авіації;

  • 1914 рік — Італія заявляє про нейтралітет у розпочатій Першій світовій війні;

  • 1917 рік — На палубу британського корабля “Furious” здійснюють першу в історії успішну посадку літака Sopwith Pup;

  • 1918 рік — Гетьман Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

  • 1919 рік — В авіакатастрофі над Сілезією гине Дмитро Вітовський, один із лідерів ЗУНР і перший командир Легіону УСС;

  • 1939 рік — Альберт Ейнштейн звертається до президента США Франкліна Рузвельта з попередженням про розробку нацистами атомної зброї й закликає негайно почати власну програму;

  • 1945 рік — Завершується Потсдамська конференція союзників, що закладає основи післявоєнного світового порядку;

  • 1949 рік — Академік Володимир Філатов у клініці в Одесі виконує тисячну операцію з пересадки рогівки;

  • 1953 рік — У Києві відкривають дитячу залізницю — освітньо-розважальний проєкт для юних залізничників;

  • 1989 рік — На Київському головпоштамті стається трагічна пожежа, яка забирає життя 11 людей;

  • 1991 рік — США визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;

  • 2014 рік — Суд у Тбілісі заочно заарештовує Михайла Саакашвілі у справі про перевищення повноважень;

  • 2020 рік — Успішно завершується місія SpaceX DM-2: капсула Crew Dragon з двома американськими астронавтами повертається на Землю, ставши першим у світі комерційним польотом з людьми;

  • 2022 рік — Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснює візит до Тайваню, попри жорсткі погрози з боку Китаю.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / © Pixabay

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків / © Pixabay

2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Ініціатива започаткувати Міжнародний день близнюків з’явилася у 1970-х роках у США. Його мета — підкреслити особливі стосунки, які існують між близнюками, а також привернути увагу до науки про близнюків (твінамологію), що досліджує їхню біологічну та психологічну спорідненість.

Також 2 серпня Міжнародний день алопеції. Його мета — підтримати тих, хто стикається з цією проблемою, а також розвіяти міфи та стереотипи навколо цього захворювання. Алопеція — це різновид випадіння волосся, що може бути тимчасовим або хронічним.

А ще 2 серпня Міжнародний день блюзової музики. Блюз зародився наприкінці XIX — на початку XX століття як вираження життєвих труднощів, надій і почуттів афроамериканців. Цей стиль вплинув на розвиток джазу, року, соулу та інших музичних напрямків. Міжнародний день блюзу започатковано, щоб привернути увагу світу до багатої спадщини цього жанру і зберегти його культурне значення.

2 серпня Міжнародний день поні. Поні — це не просто маленькі коні, а істоти з багатою історією і власним характером. Вони мають важливе значення в культурі багатьох народів, а також у дитячій терапії, кінному спорті та дозвіллі.

Також 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. У ніч проти 3 серпня 1944 року у таборі смерті Аушвіц-Біркенау стався так званий “Ромський табірний бунт” — акція опору та останнє масове вбивство ромів у таборі. У той час понад 20 тисяч ромів були вбиті внаслідок систематичного винищення, відомого як Циганський Голокост або Поряймос (ромською означає “поглинання”, “знищення”).

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie