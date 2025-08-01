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Яке завтра, 2 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 2 серпня, Міжнародний день близнюків. Віряни вшановують перенесення мощей святого первомученика Стефана. До Нового року залишився 151 день.
2 серпня 2025 року — субота. 1256-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 2 серпня, віряни святкують день перенесення мощей святого первомученика Стефана. Святий Стефан був першим мучеником за віру в Ісуса Христа, тому його називають першомучеником. Він служив архідияконом у Єрусалимській Церкві й був знаним за свою проповідь і ревну віру. Близько 34 року він був несправедливо засуджений єврейською синедріоном і вбитий шляхом каменування за межами Єрусалима.
Через багато років після смерті Стефана, приблизно 415 року, відбулося чудесне віднайдення його мощей. Згідно з церковним переданням, одному побожному чоловікові на ім’я Лукіан уві сні було відкрито місце поховання Стефана в селі Кафр-Гамала, поблизу Єрусалима.
Після віднайдення святі мощі були урочисто перенесені до Єрусалима, а згодом — до збудованої на його честь церкви Святого Стефана. За свідченням очевидців, під час перенесення відбувалися численні зцілення й інші чудеса, що ще більше зміцнило шанування святого.
Що не можна робити 2 серпня
Не можна сваритися, конфліктувати — будь-яка злоба чи гнів принесуть в життя біди та нещастя.
Не слід рубати, шити, різати — вважається, що це може накликати хворобу.
Забороняється купатися у відкритих водоймах — тому що вода вже “нечиста”.
Народні прикмети і традиції на 2 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
дощить 2 серпня — до дощової осені;
почути грім — до довгого бабиного літа;
сонячний день — чекайте на теплу і суху осінь;
журавлі чи ластівки низько літають, гуртуються — вже скоро похолодає.
В народі 2 серпня носило назву Громовий день. Часто цього дня йшли грози з блискавкою та громом.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 серпня
Які завтра іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Талісманом людини, народженої 2 серпня є альмандин. Один із різновидів граната, що несе в собі енергію вогню. Цей камінь особливо підходить тим, хто прагне розпалити пристрасть, пробудити чуттєвість і стати більш помітним для представників протилежної статі.
Цього дня народилися:
1888 рік — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради;
1924 рік — Олександр Хмельницький, український живописець;
1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.
Пам’ятні дати 2 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 серпня:
1776 рік — У Філадельфії відбувається урочиста церемонія підписання Декларації незалежності, якою 13 північноамериканських колоній офіційно заявили про свій розрив із Великою Британією;
1791 рік — У Відні повітроплавець Жан-П’єр Бланшар успішно випробовує парашут, скинувши з повітряної кулі декількох домашніх тварин;
1865 рік — Світ побачило перше видання казки Льюїса Керрола — “Пригоди Аліси в Країні чудес”;
1887 рік — Американець Ровелл Ходж запатентовує колючий дріт;
1909 рік — Армія США вперше офіційно приймає на озброєння військовий літак, сконструйований братами Райт — піонерами авіації;
1914 рік — Італія заявляє про нейтралітет у розпочатій Першій світовій війні;
1917 рік — На палубу британського корабля “Furious” здійснюють першу в історії успішну посадку літака Sopwith Pup;
1918 рік — Гетьман Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;
1919 рік — В авіакатастрофі над Сілезією гине Дмитро Вітовський, один із лідерів ЗУНР і перший командир Легіону УСС;
1939 рік — Альберт Ейнштейн звертається до президента США Франкліна Рузвельта з попередженням про розробку нацистами атомної зброї й закликає негайно почати власну програму;
1945 рік — Завершується Потсдамська конференція союзників, що закладає основи післявоєнного світового порядку;
1949 рік — Академік Володимир Філатов у клініці в Одесі виконує тисячну операцію з пересадки рогівки;
1953 рік — У Києві відкривають дитячу залізницю — освітньо-розважальний проєкт для юних залізничників;
1989 рік — На Київському головпоштамті стається трагічна пожежа, яка забирає життя 11 людей;
1991 рік — США визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;
2014 рік — Суд у Тбілісі заочно заарештовує Михайла Саакашвілі у справі про перевищення повноважень;
2020 рік — Успішно завершується місія SpaceX DM-2: капсула Crew Dragon з двома американськими астронавтами повертається на Землю, ставши першим у світі комерційним польотом з людьми;
2022 рік — Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснює візит до Тайваню, попри жорсткі погрози з боку Китаю.
Яке завтра свято в Україні і світі
2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день близнюків. Ініціатива започаткувати Міжнародний день близнюків з’явилася у 1970-х роках у США. Його мета — підкреслити особливі стосунки, які існують між близнюками, а також привернути увагу до науки про близнюків (твінамологію), що досліджує їхню біологічну та психологічну спорідненість.
Також 2 серпня Міжнародний день алопеції. Його мета — підтримати тих, хто стикається з цією проблемою, а також розвіяти міфи та стереотипи навколо цього захворювання. Алопеція — це різновид випадіння волосся, що може бути тимчасовим або хронічним.
А ще 2 серпня Міжнародний день блюзової музики. Блюз зародився наприкінці XIX — на початку XX століття як вираження життєвих труднощів, надій і почуттів афроамериканців. Цей стиль вплинув на розвиток джазу, року, соулу та інших музичних напрямків. Міжнародний день блюзу започатковано, щоб привернути увагу світу до багатої спадщини цього жанру і зберегти його культурне значення.
2 серпня Міжнародний день поні. Поні — це не просто маленькі коні, а істоти з багатою історією і власним характером. Вони мають важливе значення в культурі багатьох народів, а також у дитячій терапії, кінному спорті та дозвіллі.
Також 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. У ніч проти 3 серпня 1944 року у таборі смерті Аушвіц-Біркенау стався так званий “Ромський табірний бунт” — акція опору та останнє масове вбивство ромів у таборі. У той час понад 20 тисяч ромів були вбиті внаслідок систематичного винищення, відомого як Циганський Голокост або Поряймос (ромською означає “поглинання”, “знищення”).