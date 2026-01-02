Яке свято 2 січня 2026 року / © ТСН

2 січня 2026 року — п’ятниця. 1408-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

2 січня віряни святкують День пам’яті святого Сильвестра, папи / © pexels.com

Сьогодні, 2 січня, віряни святкують День пам’яті святого Сильвестра, папи. Папа Римський у 314–335 роках, за правління імператора Костянтина Великого. Його понтифікат припав на час утвердження християнства в Римській імперії. Він не був присутній на Першому Нікейському соборі 325 року, але надіслав туди своїх представників. За його служіння в Римі збудували перші великі християнські храми, зокрема Латеранську базиліку та стару базиліку святого Петра. Із постаттю Сильвестра пов’язано багато побожних легенд, зокрема про хрещення Костянтина. Помер 335 року.

2 січня в Україні і світі святкують Котячий новий рік / © pexels.com

2 січня в Україні і світі святкують Котячий новий рік. Неофіційне, жартівливе свято, яке відзначають у ніч на 2 січня, переважно в країнах Центральної та Західної Європи. Назва походить від дня святого Сильвестра, який у народній традиції отримав кумедне прізвисько «котячий». У деяких регіонах господарі намагалися задобрити котів ласощами, вважаючи їх «охоронцями дому» на межі старого й нового року.

2 січня День безпеки подорожей домашніх тварин / © pexels.com

Також 2 січня День безпеки подорожей домашніх тварин. Неофіційна просвітницька дата, присвячена відповідальному та безпечному перевезенню улюбленців під час поїздок — автомобілем, поїздом чи літаком. Мета — нагадати власникам, що подорожі для тварин є стресом і потребують підготовки, а безпека має бути пріоритетом.

2 січня День заварних тістечок / © pexels.com

А ще 2 січня День заварних тістечок. Цього дня згадують історію заварного тіста, експериментують із начинками та вшановують майстерність кондитерів. Свято популярне серед пекарень, кулінарних блогів і поціновувачів французької випічки.

2 січня святкують День мотивації і натхнення / © pexels.com

2 січня святкують День мотивації і натхнення. Цей день нагадує, що мотивація не завжди приходить ззовні — часто вона народжується з маленьких кроків, віри в себе та натхнення від щоденних дій. День мотивації і натхнення — це пауза для переосмислення, оновлення енергії та нагадування собі, що навіть невеликий імпульс здатен змінити напрям руху.

2 січня Всесвітній день інтроверта / © pexels.com

Також 2 січня Всесвітній день інтроверта. Свято створене, щоб підкреслити цінність інтровертів у суспільстві, навчити оточуючих розуміти їхні потреби та підтримувати комфортні умови для розвитку. Цей день нагадує, що тиша, споглядання і глибоке мислення — не слабкість, а особлива сила, яка збагачує суспільство новими ідеями та емоційною глибиною.

2 січня День в’язня / © pexels.com

А ще 2 січня День в’язня. Неофіційна пам’ятна дата, присвячена усім, хто зазнав ув’язнення через політичні, релігійні чи соціальні переконання, а також тим, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Мета — підтримати в’язнів, привернути увагу до їхніх прав і умов життя, нагадати суспільству про гуманність і справедливість.

2 січня святкують День наукової фантастики / © pexels.com

2 січня святкують День наукової фантастики. Неофіційне свято, присвячене літературі, кіно та мистецтву, які досліджують майбутнє, космос, технології та альтернативні світи. Мета — відзначити уяву, творчість і наукові ідеї, які стимулюють людей думати про майбутнє та можливості розвитку цивілізації.