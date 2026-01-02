ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
3 хв

Яке сьогодні, 2 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 2 січня, Котячий новий рік. Віряни вшановують пам’ять святого Сильвестра, папи. До Нового року залишилося 364 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 2 січня 2026 року

Яке свято 2 січня 2026 року / © ТСН

2 січня 2026 року — п’ятниця. 1408-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

2 січня віряни святкують День пам’яті святого Сильвестра, папи / © pexels.com

2 січня віряни святкують День пам’яті святого Сильвестра, папи / © pexels.com

Сьогодні, 2 січня, віряни святкують День пам’яті святого Сильвестра, папи. Папа Римський у 314–335 роках, за правління імператора Костянтина Великого. Його понтифікат припав на час утвердження християнства в Римській імперії. Він не був присутній на Першому Нікейському соборі 325 року, але надіслав туди своїх представників. За його служіння в Римі збудували перші великі християнські храми, зокрема Латеранську базиліку та стару базиліку святого Петра. Із постаттю Сильвестра пов’язано багато побожних легенд, зокрема про хрещення Костянтина. Помер 335 року.

2 січня в Україні і світі святкують Котячий новий рік / © pexels.com

2 січня в Україні і світі святкують Котячий новий рік / © pexels.com

2 січня в Україні і світі святкують Котячий новий рік. Неофіційне, жартівливе свято, яке відзначають у ніч на 2 січня, переважно в країнах Центральної та Західної Європи. Назва походить від дня святого Сильвестра, який у народній традиції отримав кумедне прізвисько «котячий». У деяких регіонах господарі намагалися задобрити котів ласощами, вважаючи їх «охоронцями дому» на межі старого й нового року.

2 січня День безпеки подорожей домашніх тварин / © pexels.com

2 січня День безпеки подорожей домашніх тварин / © pexels.com

Також 2 січня День безпеки подорожей домашніх тварин. Неофіційна просвітницька дата, присвячена відповідальному та безпечному перевезенню улюбленців під час поїздок — автомобілем, поїздом чи літаком. Мета — нагадати власникам, що подорожі для тварин є стресом і потребують підготовки, а безпека має бути пріоритетом.

2 січня День заварних тістечок / © pexels.com

2 січня День заварних тістечок / © pexels.com

А ще 2 січня День заварних тістечок. Цього дня згадують історію заварного тіста, експериментують із начинками та вшановують майстерність кондитерів. Свято популярне серед пекарень, кулінарних блогів і поціновувачів французької випічки.

2 січня святкують День мотивації і натхнення / © pexels.com

2 січня святкують День мотивації і натхнення / © pexels.com

2 січня святкують День мотивації і натхнення. Цей день нагадує, що мотивація не завжди приходить ззовні — часто вона народжується з маленьких кроків, віри в себе та натхнення від щоденних дій. День мотивації і натхнення — це пауза для переосмислення, оновлення енергії та нагадування собі, що навіть невеликий імпульс здатен змінити напрям руху.

2 січня Всесвітній день інтроверта / © pexels.com

2 січня Всесвітній день інтроверта / © pexels.com

Також 2 січня Всесвітній день інтроверта. Свято створене, щоб підкреслити цінність інтровертів у суспільстві, навчити оточуючих розуміти їхні потреби та підтримувати комфортні умови для розвитку. Цей день нагадує, що тиша, споглядання і глибоке мислення — не слабкість, а особлива сила, яка збагачує суспільство новими ідеями та емоційною глибиною.

2 січня День в’язня / © pexels.com

2 січня День в’язня / © pexels.com

А ще 2 січня День в’язня. Неофіційна пам’ятна дата, присвячена усім, хто зазнав ув’язнення через політичні, релігійні чи соціальні переконання, а також тим, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Мета — підтримати в’язнів, привернути увагу до їхніх прав і умов життя, нагадати суспільству про гуманність і справедливість.

2 січня святкують День наукової фантастики / © pexels.com

2 січня святкують День наукової фантастики / © pexels.com

2 січня святкують День наукової фантастики. Неофіційне свято, присвячене літературі, кіно та мистецтву, які досліджують майбутнє, космос, технології та альтернативні світи. Мета — відзначити уяву, творчість і наукові ідеї, які стимулюють людей думати про майбутнє та можливості розвитку цивілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie