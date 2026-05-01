2 травня 2026 року — субота. 1528-й день війни в Україні.

Завтра, 2 травня, віряни святкують День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського. Він народився в Олександрії й усе життя присвятив служінню Церкві. Як архієпископ, Атанасій став головним захисником православного вчення про Святу Трійцю, особливо у боротьбі проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Святий неодноразово зазнавав переслідувань і був вигнаний зі своєї кафедри, але залишався непохитним у вірі. Його твори, зокрема «Про Воплочення Слова», стали основою християнського богослов’я.

2 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день лабіринту. Проходить у першу суботу травня. Головна ідея дня — акція «Walk as One at 1»: люди по всьому світу одночасно (о 13:00 за місцевим часом) проходять лабіринт, символічно створюючи хвилю миру та гармонії, що «рухається» планетою. Важливо розуміти, що лабіринт у цьому контексті — не головоломка, а символічний шлях без розгалужень. Його проходження нагадує медитацію: людина йде до центру, зосереджується на думках або молитві, а потім повертається назад, ніби оновленою.

Також 2 травня День пілатесу. Припадає на першу суботу травня. Його започаткувала Pilates Method Alliance, щоб популяризувати цю систему тренувань і привернути увагу до її користі для здоров’я та добробуту. Метод пілатесу створив Джозеф Пілатес на початку ХХ століття. Він розробив вправи, які поєднують контроль дихання, зміцнення м’язів, гнучкість і концентрацію. Спочатку метод використовували для реабілітації, але згодом він став популярним у всьому світі як універсальна система тренувань.

А ще 2 травня Міжнародний день скрапбукінгу. Скрапбукінг — це створення унікальних альбомів, листівок чи сторінок, де поєднують фотографії, вирізки, написи, декоративні елементи та особисті історії. Цей напрям набув популярності у ХХ столітті, а сьогодні перетворився на цілу індустрію творчості. Міжнародний день скрапбукінгу — це не лише про декор, а й про збереження пам’яті, емоцій і важливих моментів життя. Він надихає сповільнитися, переглянути свої фотографії та перетворити їх на історії, які можна передавати з покоління в покоління.

2 травня День поширення інформації про дитячий інсульт. Припадає на першу суботу травня. Його мета — привернути увагу до рідкісного, але небезпечного стану — дитячий інсульт, а також підвищити обізнаність батьків і медиків щодо ранніх симптомів та необхідності швидкої допомоги. Багато хто помилково вважає, що інсульт трапляється лише у літніх людей, однак він може виникнути навіть у немовлят і підлітків. Основні причини включають вроджені вади судин, серцеві захворювання, інфекції або порушення згортання крові.

Також 2 травня Всесвітній день анкілозуючого спондиліту. Припадає на першу суботу травня. Його мета — підвищити обізнаність про хронічне захворювання хребта та підтримати людей, які з ним живуть. Йдеться про анкілозуючий спондиліт — форму артриту, що вражає переважно суглоби хребта та крижово-клубову ділянку. Через тривале запалення хребці можуть поступово зростатися, що призводить до скутості, болю і втрати гнучкості.

А ще 2 травня Міжнародний день дронів. Подія, яка припадає на першу суботу травня. Вона присвячена популяризації безпілотних технологій, їхніх можливостей і безпечного використання. Свято започаткували ентузіасти та представники індустрії, зокрема Flyability, щоб показати, як дрони змінюють сучасний світ — від розваг до критично важливих сфер.

2 травня святкують День міста Львів. Львів має багатовікову історію: його заснував князь Данило Галицький у XIII столітті та назвав на честь свого сина Лева. Завдяки поєднанню різних культур і традицій місто стало важливим європейським центром, що сьогодні входить до списку ЮНЕСКО як об’єкт світової спадщини.

Також 2 травня Міжнародний день тунця. Його запровадила Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до важливості збереження популяцій тунця та сталого рибальства. Тунець — це загальна назва кількох видів риб із родини скумбрієві. Він є одним із найцінніших ресурсів світового океану: цю рибу широко використовують у харчовій промисловості, зокрема для суші, консервів і різноманітних страв.

А ще 2 травня Міжнародний день поінформованості про цингу. Цинга виникає через тривалу нестачу вітаміну C (аскорбінової кислоти), який необхідний для нормального функціонування організму. Історично ця хвороба була поширена серед моряків, які місяцями не мали доступу до свіжих фруктів і овочів.

