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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 2 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 травня, Міжнародний день тунця. Віряни вшановують пам’ять святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського. До Нового року залишилося 243 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 2 травня 2025 року

Яке свято 2 травня 2025 року / © ТСН

2 травня 2025 року — п’ятниця. 1164-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 травня, віряни святкують день пам’яті святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського. Святий Атанасій Великий (близько 296–373 років) — один із найвпливовіших отців Церкви, блискучий богослов і непохитний оборонець християнської віри в один із найбуремніших періодів її історії. Як архієпископ Олександрійський він став живим уособленням духовної стійкості й догматичної твердості у боротьбі з єрессю, що загрожувала самому серцю християнського віровчення.

Народившись в освіченому християнському середовищі Олександрії, Атанасій здобув глибоку богословську й філософську підготовку. Ще молодим дияконом він супроводжував архієпископа Олександра на Першому Вселенському соборі в Нікеї (325 року), де його блискучий розум і виняткова принциповість одразу далися взнаки. Саме там він вперше відкрито виступив проти Арія — автора вчення, яке применшувало божественність Ісуса Христа.

328 року, після смерті свого наставника, Атанасій очолив Олександрійську катедру. Його місія виявилася надзвичайно важкою: попри формальне засудження аріанства, ця єресь продовжувала ширитися, здобуваючи підтримку імператорів і впливових єпископів. Протиставляючись цьому тиску, Атанасій став символом непохитної вірності Нікейському вченню.

За своє архіпастирське служіння він пережив п’ять вигнань, перебуваючи у засланні в Римі, пустелях Єгипту та монастирях. Та попри утиски, він ніколи не зрадив істині й залишався провідником для багатьох у час духовної темряви.

У засланні Атанасій створив тексти, які стали духовними орієнтирами для поколінь. Святий Атанасій був не лише богословом і церковним очільником, а й справжнім воїном духу, який став опорою Православ’я в часи єресей та політичних інтриг. Його вшанування як учителя Вселенської Церкви — свідчення сили його слова й прикладу.

Що не можна робити 2 травня

  • Не слід знищувати траву, бур’яни, зелені паростки — вважалось гріхом виривати першу весняну зелень.

  • Забороняється ламати гілки дерев або рубати ліси — особливо вважалося недобрим чіпати молоді дерева, які тільки набирають соку.

  • Не можна погано ставитися до худоби — цього дня особливо дбали про тварин: годували краще, не сварили, не били, бо це могло накликати хвороби на господарство.

Народні прикмети і традиції на 2 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тепло — літо буде спекотним і врожайним;

  • цього дня дощить — чекайте на дощове літо;

  • сонячний день без вітру — до врожаю пшениці та гречки;

  • багато роси зранку — буде добрий врожай огірків;

  • жаби голосно кумкають — до тривалого потепління;

  • хмари йдуть високо — до гарної погоди найближчими днями;

  • грім 2 травня — літо буде буремним і вогким;

  • павуки плетуть багато павутиння — на добру погоду.

2 травня дощить — чекайте на дощове літо / © unsplash.com

2 травня дощить — чекайте на дощове літо / © unsplash.com

В народі 2 травня носило назву День першої роси. Бо саме в ці дні вона набуває “чарівної” сили, за повір’ям. Цей день вважався містичним і переломним у природному циклі — люди вірили, що саме він “випускає траву з-під землі”, відкриває шлях літа і дарує силу всім живим істотам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 травня

Які завтра іменини: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин. Його вважали щитом проти темних впливів і зловорожих сил. У свідомості багатьох поколінь цей сонячний камінь уособлював достаток, процвітання й щасливу долю. Люди вірили, що він не лише притягує фінансову удачу, а й захищає під час сну, відганяючи нічні жахи та тривожні сни.

Цього дня народилися:

  • 1933 рік — Галина Гаркавенко, українська художниця;

  • 1988 рік — Олександр Тодорчук, український громадський діяч та підприємець;

  • 1993 рік — Кизило Андрій Олександрович, майор ЗСУ, Герой України.

Пам’ятні дати 2 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 травня:

  • 1312 рік — Папа Римський Климент V передав майно та активи розформованих тамплієрів Ордену госпітальєрів, завершивши одну з найбільш драматичних глав у середньовічній історії церковних орденів;

  • 1611 рік — у Великій Британії була опублікована перша офіційно схвалена англомовна версія Святого Письма — “Біблія короля Якова” (King James Version), яка стала основою для багатьох поколінь англомовних християн;

  • 1668 рік — у результаті Першого Аахенського миру між Францією та Іспанією було укладено угоду, що мала значний вплив на баланс сил у Західній Європі того часу;

  • 1817 рік — в Одесі було засновано Рішельєвський ліцей — один із найбільш престижних навчальних закладів, що став важливим осередком освіти та науки в Україні;

  • 1848 рік — у Львові була створена перша українська політична організація — Головна Руська Рада, яка стала значущим кроком до національного відродження і політичної самостійності українців;

  • 1892 рік — у Києві було відкрито перший електричний трамвай на території Російської імперії, що стало важливим етапом у розвитку транспортної інфраструктури країни;

  • 1945 рік — Гельмут Вейдлінг, командувач оборони Берліна, підписав наказ про капітуляцію, що фактично означало кінець нацистської Німеччини та наближення до завершення Другої світової війни в Європі;

  • 1980 рік — Папа Римський Іван Павло II розпочав свою першу африканську поїздку, відвідавши Кіншасу, що стало значущим кроком у розширенні впливу Ватикану на чорному континенті;

  • 1982 рік — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер “Генерал Бельграно”, що призвело до загибелі 323 осіб і стало важливою віхою в конфлікті;

  • 1986 рік — київське “Динамо” здобуло Кубок Кубків, перемігши “Атлетіко” з Мадрида з рахунком 3:0, ставши однією з найбільш успішних команд у європейському футболі того часу;

  • 2011 рік — адміністрація США заявила, що вночі під час таємної операції американського спецназу в пакистанському місті Абботтабад був убитий один із найбільш розшукуваних терористів у світі — Осама бен Ладен;

  • 2014 рік — в Одесі під час протистояння між проросійськими та проукраїнськими активістами сталася трагедія, коли напад на марш завершився пожежою в Будинку профспілок, що забрала життя 48 людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 травня Міжнародний день тунця / © unsplash.com

2 травня Міжнародний день тунця / © unsplash.com

2 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день туби. Присвячений одному з наймогутніших і найбільш глибоких музичних інструментів — тубі. Це свято було започатковане для того, щоб відзначити важливу роль цього інструменту в оркестровій музиці, а також підвищити інтерес до нього серед музикантів і слухачів.

Туба — це найбільший інструмент із родини мідних духових, який вирізняється своїм глибоким, потужним звуком. Вона здатна відтворювати як могутні низькі тони, так і витончені, м’які звуки. У класичному оркестрі туба виконує роль основи, додаючи міцного ритму й глибини загальному звучанню ансамблю.

Також 2 травня Міжнародний день поінформованості про цингу. День присвячений приверненню уваги до важливості здорового харчування і своєчасного виявлення дефіциту вітамінів у раціоні. Цинга — це хвороба, що розвивається через брак вітаміну C, який необхідний для вироблення колагену в організмі. Колаген є основою тканин, таких як шкіра, судини, кістки й зуби. Якщо рівень вітаміну C знижується, це призводить до порушень у цих структурах, викликаючи численні проблеми зі здоров’ям.

А ще 2 травня Міжнародний день тунця. Це свято має на меті привернути увагу до проблеми надмірного вилову тунців і підтримки їхнього збереження у природному середовищі. Тунець — велика риба, що належить до родини скумбрієвих. Завдяки своїм розмірам та потужному м’язовому тілу, тунець є однією з найшвидших риб в океані. Він відіграє важливу роль у морських харчових ланцюгах, допомагаючи підтримувати баланс популяцій дрібних риб і планктону. Крім того, тунець є популярним продуктом у гастрономії, особливо в Японії, де його використовують для приготування суші та сашимі.

2 травня святкують Міжнародний день Гаррі Поттера. Ця дата має важливе значення для всіх фанатів. Вона приурочена до великої битви за Гоґвортс, що відбулася саме цього дня у фіналі останньої книжки серії, “Гаррі Поттер і смертельні реліквії”, коли Гаррі остаточно переміг Волдеморта. Це свято — чудова нагода для шанувальників зануритися в магічний світ Поттеріани.

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