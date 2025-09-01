ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 2 вересня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 2 вересня, День закінчення Другої світової війни. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Маманта. До Нового року залишилося 120 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 2 вересня 2025 року

2 вересня 2025 року — вівторок. 1287-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 вересня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Маманта. За переказами, Мамант народився у Кесарії Каппадокійській у побожній християнській родині. Батьки його зазнали гонінь за віру та померли в ув’язненні, а немовля залишилося сиротою. Дитину виховали благочестиві християни, і з юних літ він вирізнявся чистотою серця, лагідністю та незвичайною любов’ю до Божого творіння.

Досягнувши зрілого віку, Мамант відкрито визнав себе послідовником Христа. За це він зазнав переслідувань і був ув’язнений. Літописи оповідають, що в неволі він втішав інших, підкріплював вірою і навіть приручав диких звірів, які слухняно приходили до нього. Через це Маманта часто зображують із левом, який мирно сидить біля його ніг.

Попри численні катування, святий залишався непохитним у вірі. Його мучителі не змогли зламати духа праведника, і він прийняв мученицьку смерть за Христа, увійшовши у вічність як свідок непереможної сили любові й віри.

Що не можна робити 2 вересня

  • Не можна різати, шити або колоти — краще не брати до рук гострих предметів, тому що є великий шанс поранитися.

  • Не слід відмовляти нужденним у допомозі — святий Мамант особливо піклувався сиротами і знедоленими.

  • Забороняється починати далекі поїздки — вони погано закінчаться.

Народні прикмети і традиції на 2 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • туманний ранок — чекайте на вологу осінь і теплу зиму;

  • птахи низько літають — до дощу;

  • сонячний і тихий день — буде довга й тепла осінь;

  • ніч зоряна і тиха — чекайте на суху осінь;

  • коти ховаються і загортаються калачиком — до швидкого похолодання.

2 вересня коти ховаються і загортаються калачиком — до швидкого похолодання / © unsplash.com

В народі 2 вересня носило назву Мамант Пастир. Через пов’язання святого з опікою над тваринами та природою. Часто говорили: “Мамант осінь починає” — адже саме від початку вересня вже відчувається перехід від літа до прохолодних днів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 вересня

Які завтра іменини: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, Ксенія.

Талісманом людини, народженої 2 вересня, є аметист. Символ мудрості і натхнення. Допомагає тримати внутрішній спокій і ухвалювати правильні рішення.

Цього дня народилися:

  • 1811 рік — Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, етнограф, філолог, громадський діяч, член “Руської трійці”;

  • 1835 рік — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського;

  • 1908 рік — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання “Енергія” — “Буран”.

Пам’ятні дати 2 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня:

  • 490 рік до н. е. — після блискучої перемоги афінян над військом перського царя Дарія I під Марафоном, воїн Фітіпід пробігає 42 кілометри до Афін, щоб сповістити місто про тріумф;

  • 44 рік до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 промов проти Марка Антонія, спадкоємця Цезаря;

  • 31 рік до н. е. — битва при Акції: флот єгипетської цариці Клеопатри зазнає поразки від військ Марка Віпсанія Агріппи, командувача Октавіана;

  • 1192 рік — завершується Третій хрестовий похід: англійський король Річард I Левове Серце укладає мирну угоду з султаном Саладином у Яффі;

  • 1666 рік — у Лондоні спалахує Велика пожежа, що триває три дні та знищує понад 10 000 будівель, включно з собором Святого Павла;

  • 1789 рік — у США засновують Міністерство фінансів;

  • 1794 рік — за ініціативи французького еміґранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє, розпочинається будівництво майбутнього міста Одеси на узбережжі Чорного моря;

  • 1831 рік — виходить друком перша частина “Вечорів на хуторі біля Диканьки” Миколи Гоголя;

  • 1834 рік — Семюел Кольт отримує патент на свій знаменитий револьвер;

  • 1870 рік — після поразки французької армії біля Седана Наполеон III зрікається престолу, Франція проголошує республіку;

  • 1889 рік — у Маріуполі розпочинає роботу морський порт;

  • 1898 рік — британські війська генерала Горація Кітченера перемагають 50-тисячну армію Мухаммеда Ахмеда (Магді) біля Омдурмана;

  • 1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини;

  • 1935 рік — Джордж Ґершвін завершує оперу “Поргі і Бесс”;

  • 1941 рік — у Житомирі відбувається похорон Миколи Сціборського та Омеляна Сеника;

  • 1944 рік — Фінляндія розриває дипломатичні відносини з Третім Рейхом і вимагає вивести всі німецькі війська до 15 вересня;

  • 1945 рік — у Токіо на борту лінкора “Міссурі” підписують Акт капітуляції Японії, офіційно завершивши Другу світову війну;

  • 1958 рік — у Китаї вперше виходить в ефір телебачення;

  • 1967 рік — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення Князівства Сіландія на морській платформі біля берегів Британії, надаючи громадянство всім охочим;

  • 1978 рік — учасник “Бітлз” Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;

  • 1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії;

  • 1993 рік — в Узбекистані оголошують про поступовий перехід узбецької мови з кирилиці на латиницю до 2000 року;

  • 1996 рік — в Україні впроваджують нову національну валюту — гривню, замість карбованця;

  • 2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції;

  • 2019 рік — ураган “Доріан”, п’ятої категорії, завдає руйнувань на Багамах; гине щонайменше п’ятеро людей;

  • 2021 рік — у Вашингтоні відкривають “Український дім”.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 вересня Всесвітній день кокосу / © unsplash.com

2 вересня в Україні і світі святкують День закінчення Другої світової війни. 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора “Міссурі” у Токійській затоці було підписано Акт капітуляції Японії, що ознаменувало офіційне завершення глобального конфлікту, який тривав шість років і забрав мільйони життів.

Цей день став символом перемоги над агресією, відновлення миру та непохитної рішучості народів боротися за свободу і справедливість. Підписання капітуляції відбулося за участі представників провідних держав-союзників: США, Великої Британії, СРСР, Китаю, Канади, Австралії, Франції, Нідерландів та Нової Зеландії, що підкреслює глобальний характер перемоги.

День закінчення війни нагадує про ціну миру і важливість міжнародної солідарності, шанування прав людини та відданість ідеалам свободи. Він надихає сучасні покоління пам’ятати уроки історії та берегти досягнутий мир.

Також 2 вересня Всесвітній день кокосу. Кокос — не просто фрукт: це справжній символ тропічної гармонії, енергії та природної краси. Його м’якоть, вода та олія вже тисячоліттями цінуються в кулінарії, косметології та медицині. Кокосова вода освіжає і відновлює баланс електролітів, м’якоть багата на корисні жири та вітаміни, а олія дарує шкірі й волоссю природне живлення.

