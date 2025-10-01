Яке свято 2 жовтня 2025 року / © ТСН

2 жовтня 2025 року — четвер. 1316-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 2 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Кипріян народився в Антіохії приблизно у III столітті. Змалку його посвятили язичницьким богам, і він здобув широку освіту в області магії, астрології й окультних практик. Кипріян об’їхав багато міст, вивчаючи таємниці язичницьких культів, спілкувався з жерцями та волхвами. Зрештою він став відомим чаклуном і володарем великої сили, яку використовував для того, щоб впливати на людей.

Одного разу до нього звернувся юнак Агілаїд, закоханий у благочестиву дівчину на ім’я Юстина. Він просив Кипріяна чарами схилити її до гріха. Кипріян, застосовуючи різні закляття, нашаровував на дівчину темні сили, але Юстина відбивалася від усього лише молитвою, постом і хресним знаменням. Усі спроби Кипріяна зазнали поразки.

Це стало переламним моментом: він зрозумів, що християнська віра й сила Хреста вищі за будь-яке чаклунство. Усвідомивши марність демонічних практик, Кипріян відрікся від нечистих сил і прийняв Хрещення.

Згодом він став пресвітером, а потім і єпископом Антіохії. Юстина також присвятила своє життя Богові й прийняла чернецтво. Обоє вони ревно навертали язичників до Христа, прославилися як проповідники та духовні наставники.

Під час гонінь на християн при імператорі Декії Кипріяна та Юстину схопили. Їх піддавали жорстоким тортурам: кидали у вогонь, у киплячу смолу, били та знущалися. Але Господь чудесно зберігав їх від смерті, і багато людей, бачачи це, наверталися до віри. Зрештою, правителі наказали їх обезголовити.

Що не можна робити 2 жовтня

Не слід починати нових справ — все задумане цього дня піде важко або завершиться невдало.

Не можна позичати речей або грошей — це може “винести” з дому достаток.

Забороняється довго дивитися на лелек, що відлітають — це може накликати тугу і самотність.

Народні прикмети і традиції на 2 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

лелеки вже відлетіли — чекайте на ранню і холодну зиму;

ніч ясна та зоряна — буде суха погода;

вранці туман стелиться — до відлиги і теплої погоди;

сильний вітер вказує на затяжні осінні дощі.

2 жовтня вранці туман стелиться — до відлиги і теплої погоди / © unsplash.com

В народі 2 жовтня носило назву Журавлиний день. Бо в цей час спостерігали масовий відліт журавлів у вирій. Подекуди казали ще: “Журавлі відлітають — осінь відлітає”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина.

Талісманом людини, народженої 2 жовтня, є котяче око. З давніх-давен існувало переконання, що цей камінь має особливу силу оберігати людину від нещасть і навіть від самої смерті. Крім того, котяче око вважається потужним засобом для очищення та відновлення аури.

Цього дня народилися:

1971 рік — Тетяна Бєляєва, українська самбістка і дзюдоїстка;

1975 рік — Валентина Шевченко, українська лижниця;

1988 рік — Юрій Каплан, український співак, поет і композитор, лідер рок-групи “Валентин Стрикало”.

Пам’ятні дати 2 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 жовтня:

1413 рік — укладають Городельську унію, яка підтверджує збереження Великого князівства Литовського як самостійної державної одиниці та поширює шляхетські привілеї на литовське боярство;

1535 рік — французький мореплавець і дослідник Жак Картьє висаджується на землі Хочелаги, давши цій місцевості назву Монреаль;

1738 рік — у Переяславі, з ініціативи єпископа Арсенія Берла, засновують вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум;

1836 рік — Чарльз Дарвін завершує свою майже п’ятирічну навколосвітню подорож на кораблі “Бігль”, що згодом стає підґрунтям для формування його теорії еволюції;

1870 рік — Рим офіційно проголошують столицею об’єднаного Королівства Італія;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський розпочинає створення української національної гвардії;

1938 рік — Польща, виступивши на боці нацистської Німеччини у територіальному питанні, вводить війська до Тешинської Сілезії, що належала Чехословаччині;

1946 рік — відбувається прем’єра першої в історії “мильної опери” під назвою “Далекий пагорб”;

1990 рік — у Києві, на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності), активісти Студентського братства Львова та Української студентської спілки розпочинають політичне голодування;

1997 рік — підписують Амстердамський договір, який стає важливим етапом у подальшому розвитку Європейського Союзу.

Яке завтра свято в Україні і світі

2 жовтня Всесвітній день сільськогосподарських (фермерських) тварин / © unsplash.com

2 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день гри. Ідея Всесвітнього дня гри виникла у другій половині ХХ століття як частина руху за права дітей на гру та відпочинок. Організатори прагнуть привернути увагу до того, що гра — це фундаментальний аспект розвитку особистості, а також спосіб налагодження спілкування та взаєморозуміння між людьми.

Також 2 жовтня Всесвітній день сільськогосподарських (фермерських) тварин. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість фермерських тварин у житті людини та підтримці гуманного ставлення до них. Дату обрали на честь дня народження святого Франциска Ассізького, покровителя тварин і природи.

А ще 2 жовтня Всесвітній день без алкоголю. Його мета — нагадати людям про шкоду надмірного споживання спиртного та заохотити до відмови від нього, хоча б на один день, а бажано — на тривалий час.

2 жовтня святкують Міжнародний день соціального педагога. Він присвячений людям, які допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися в суспільстві, долати труднощі та реалізовувати свій потенціал. Соціальні педагоги працюють на стику освіти, психології та соціальної підтримки, забезпечуючи комплексний розвиток особистості.

Також 2 жовтня Міжнародний день ненасильства. Був створений у день народження Махатми Ганді, лідера індійського руху за незалежність, який пропагував принципи ненасильства (ахімса) у політиці та житті. Цей день нагадує, що ненасильство — це не слабкість, а свідомий вибір сили розуму і серця, здатність змінювати світ мирним шляхом.