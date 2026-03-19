Яке свято 20 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

20 березня 2026 року — п’ятниця. 1485-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 20 березня, віряни святкують День пам’яті святих преподобних Отців, вбитих в монастирі святого Сави. Це пам’ять ченців-аскетів, які у VI–VII століттях загинули мученицькою смертю в одному з найвідоміших монаших осередків Палестини. Коли на обитель напали кочові загони, що в церковних джерелах згадуються як сарацини, монахи свідомо вирішили не покидати святого місця. Вони не стали чинити жодного спротиву й залишилися у стінах монастиря, перебуваючи в молитві. Нападники ж увірвалися до лаври, розграбували її й жорстоко розправилися з багатьма насельниками, позбавивши життя десятки ченців.

20 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день щастя. Його встановила United Nations 2012 року, щоб підкреслити важливість щастя та добробуту людей як однієї з головних цінностей людського життя. Дата 20 березня обрана невипадково. Саме в цей період зазвичай настає весняне рівнодення, яке символізує баланс і гармонію — стан, що асоціюється з відчуттям щастя.

Реклама

Також 20 березня Всесвітній день Землі. Його мета — привернути увагу людства до стану довкілля та нагадати про відповідальність за збереження природи нашої планети. Ідея започаткувати цей день належить американському сенатору Gaylord Nelson. 1969 року він запропонував провести масштабну екологічну акцію, щоб підвищити обізнаність людей про проблеми забруднення навколишнього середовища.

А ще 20 березня День весняного рівнодення. Це астрономічне явище, під час якого Сонце перетинає небесний екватор, переходячи з Південної півкулі до Північної. У цей момент день і ніч на Землі майже однакові за тривалістю. Зазвичай це відбувається 20 або 21 березня. Для Північної півкулі цей день означає початок астрономічної весни, тоді як у Південній півкулі настає астрономічна осінь. Після рівнодення світловий день поступово стає довшим, а Сонце піднімається вище над горизонтом.

20 березня святкують Міжнародний день астрології. Неофіційне міжнародне свято, присвячене астрології та її культурному й історичному значенню. Дата обрана символічно: саме під час весняного рівнодення в астрології починається новий цикл знаків зодіаку — із знака Овна. Цей момент вважають початком нового астрологічного року.

Також 20 березня Всесвітній день жаб. Щорічна екологічна дата, присвячена жабам та іншим земноводним тваринам. Цей день покликаний привернути увагу до проблем їх зникнення, поширити знання про цих істот і нагадати про важливість захисту їхніх природних місць проживання.

Реклама

А ще 20 березня Всесвітній день відновлення дикої природи. Це міжнародний екологічний день, встановлений United Nations 2013 року. Він присвячений дикій флорі і фауні нашої планети. Головна ідея — визнати красу, різноманіття та важливість диких тварин і рослин, а також нагадати про загрози, з якими вони стикаються: втрату природного середовища, незаконну торгівлю, кліматичні зміни та браконьєрство.

20 березня святкують Всесвітній день борошна. Щорічне міжнародне свято, яке присвячене борошну — одному з найважливіших харчових продуктів, що вже тисячі років є основою людського раціону. Ця дата була обрана тому, що вона символічно пов’язана з весною в Північній півкулі та сезоном збирання врожаю в Південній — періодами зростання й харчового достатку.

Також 20 березня Міжнародний день французької мови. Свято започатковане Організацією міжнародної франкофонії (OIF), щоб підкреслити культурне та соціальне значення французької мови, її поширення і роль у спілкуванні між народами. Мета свята — поширювати цінність французької мови як засобу освіти, культури, науки та дипломатії, а також сприяти солідарності та співпраці між франкомовними країнами.

А ще 20 березня Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. Міжнародне свято, яке було створене, щоб підвищити обізнаність про здоров’я ротової порожнини та важливість профілактики захворювань зубів і ясен у всьому світі.

Реклама

20 березня святкують Всесвітній день горобця. Ініціатива належить індійській природоохоронній організації Nature Forever Society у співпраці з французькою Eco‑Sys Action Foundation та багатьма міжнародними партнерами. Свято вперше відзначили 2010 року, щоб привернути увагу до потреби збереження горобців і загальної міської біорізноманітності.

Також 20 березня Всесвітній день оповідання. Його мета — поширювати культуру усної та письмової розповіді, зберігати традиції народних казок і сучасних історій та об’єднувати людей через силу слова. Свято виникло у рамках міжнародного руху Міжнародної організації оповідачів, яка прагнула відродити давнє мистецтво розповіді та зробити його доступним у сучасному світі.

А ще 20 березня Всесвітній день поведінкового аналізу. Поведінковий аналіз — це науковий підхід до вивчення того, як поведінка живих організмів (зокрема людей) формується під впливом середовища та наслідків дій, і як його можна застосовувати для підтримки змін у поведінці. Він поєднує експериментальні дослідження з практичними методами, що допомагають людям розвивати навички, подолати труднощі й підвищити якість життя.

20 березня святкують Всесвітній день театру для дітей та юнацтва. Свято було започатковане ASSITEJ International — Міжнародною асоціацією театрів для дітей та юнацтва — щоб підкреслити важливість театру і сценічного мистецтва у житті молодого покоління.

Реклама

Також 20 березня День бібліоманії. Його мета — вшанувати пристрасть до збирання, читання та колекціонування книг, а також звернути увагу на значення книжкової культури у житті людини. Бібліоманія — це захоплення книгами, коли людина не просто читає, а збирає книги, цінує рідкісні видання, колекціонує їх і дбайливо зберігає.