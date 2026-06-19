Яке свято 20 червня 2026 року / © ТСН

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20 червня 2026 року — субота. 1577-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

20 червня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського / © pexels.com

Завтра, 20 червня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Він жив наприкінці III — на початку IV століття та був одним із найосвіченіших богословів ранньої Церкви. Він очолював єпископську кафедру в місті Патара в Малій Азії й прославився як ревний захисник християнської віри. Святий Методій написав чимало богословських творів, у яких пояснював Святе Письмо, відстоював вчення про воскресіння мертвих і закликав вірян до чистоти життя, смирення та духовної стійкості. Його праці вирізнялися глибокою мудрістю та доступністю викладу. Під час гонінь на християн за імператора Максиміна Дази він відмовився зректися своєї віри, за що був підданий мукам і страчений близько 312 року.

20 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день біженців. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб вшанувати мужність, силу та незламність людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, переслідування, насильство або порушення прав людини. Свято вперше відсвяткували 2001 року з нагоди 50-річчя Конвенції ООН про статус біженців 1951 року. До цього в Африці існував День африканських біженців, який став основою для створення міжнародної дати.

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20 червня Міжнародний день серфінгу / © pexels.com

Також 20 червня Міжнародний день серфінгу. Припадає на третю суботу червня. Свято започаткували 2005 року журнал Surfing Magazine та екологічна організація Surfrider Foundation. Їхньою метою було не лише популяризувати серфінг, а й привернути увагу до проблем забруднення океанів, збереження пляжів і морських екосистем.

20 червня Всесвітній день Wi-Fi / © pexels.com

А ще 20 червня Всесвітній день Wi-Fi. Його започаткувала міжнародна організація Wireless Broadband Alliance (WBA), щоб привернути увагу до важливості бездротового інтернету та його ролі у розвитку освіти, економіки, медицини й цифрової рівності. Вперше цей день відсвяткували 2016 року. Основна ідея ініціативи полягає в тому, що доступ до якісного інтернет-з’єднання має бути доступним для людей у будь-якому куточку світу, незалежно від місця проживання чи рівня доходів.

20 червня святкують Всесвітній день ефективності / © pexels.com

20 червня святкують Всесвітній день ефективності. Це неофіційна міжнародна дата, присвячена підвищенню продуктивності, раціональному використанню часу та ресурсів, а також пошуку способів працювати розумніше, а не більше. Основна мета цього дня — нагадати, що ефективність стосується не лише бізнесу чи кар’єри, а й повсякденного життя. Правильне планування, визначення пріоритетів і підтримання балансу між роботою та відпочинком допомагають досягати кращих результатів без перевтоми.

20 червня Міжнародний день поінформованості про ністагм / © pexels.com

Також 20 червня Міжнародний день поінформованості про ністагм. Ністагм — це неврологічний або офтальмологічний стан, при якому очі здійснюють мимовільні, ритмічні рухи (горизонтальні, вертикальні або кругові). Ністагм може бути вродженим або набутим унаслідок інших неврологічних чи офтальмологічних станів.

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20 червня Всесвітній день жонглювання / © pexels.com

А ще 20 червня Всесвітній день жонглювання. Свято було започатковане у 1990-х роках Міжнародною асоціацією жонглерів з метою популяризації цього виду мистецтва та об’єднання жонглерів у всьому світі. Жонглювання — це мистецтво одночасного підкидання й ловіння кількох предметів (м’ячів, кілець, булав) у ритмічній послідовності.

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