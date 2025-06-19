Яке свято 20 червня 2025 року / © ТСН

Реклама

20 червня 2025 року — п’ятниця. 1213-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 червня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Народився в місті Олімп, Лікія (нині Туреччина), жив у часи, коли Церква переживала жорстокі переслідування з боку Римської імперії. Здобув гарну освіту і став спочатку пресвітером, а пізніше єпископом міста Патара.

Постраждав за Христа в часи гонінь імператора Діоклетіана або Максиміана (кінець III — початок IV століття). Ймовірно, 312 року його усікли мечем за те, що він проповідував християнство. Причислений до лику святих за свою духовну міць та богословську спадщину.

Реклама

Що не можна робити 20 червня

Не можна займатися ворожінням, магією — це призведе до біди.

Не слід вживати алкоголь — це день вшанування святого.

Забороняється займатися важкою фізичною працею — буде неврожай.

Народні прикмети і традиції на 20 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

небо затягнуте хмарами — чекайте на прохолодне і сире літо;

дощить 20 червня — до гарного урожаю грибів і огірків;

птахи низько літають — до дощу;

сильний вітер — в серпні можливі бурі;

побачити веселку на небі — до зміни погоди;

суха й сонячна погода — чекайте на вдалий сінокіс.

20 червня побачити веселку на небі — до зміни погоди / © unsplash.com

В народі 20 червня носило назву Методій Переліт. Вона пов’язана з переломом у природі: в червні часто змінюється вітер, погода, відчувається швидкий прихід літнього сонцестояння.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 червня

Які завтра іменини: Іван, Інокентій, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Один із доволі відомих і шанованих дорогоцінних каменів, гіацинт здавна вважався джерелом внутрішньої гармонії: йому приписували здатність заспокоювати душу, проганяти тривоги та сприяти глибокому, спокійному сну.

Реклама

Цього дня народилися:

1920 рік — Петро Тимошенко, український мовознавець;

1939 рік — Василь Василашко, український поет;

1995 рік — Іван Волочій, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 20 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 червня:

451 рік — на Каталаунських полях відбувається вирішальна битва, яка зупиняє просування гунів у глиб Європи та рятує континент від подальшого завоювання;

1624 рік — відбувається битва під Мартиновим, що стає важливою подією свого часу;

Реклама

1782 рік — офіційно затверджують Велику державну Печатку Сполучених Штатів, символ державної влади та єдності новоутвореної нації;

1792 рік — у Парижі вибухає народне повстання;

1837 рік — на престол Великої Британії сходить королева Вікторія I;

1840 рік — винахідник Семюел Морзе отримує патент на свій телеграф;

Реклама

1857 рік — британські війська жорстоко знищують населення індійського міста Махуа-Дабар, вбивши близько п’яти тисяч людей і повністю зруйнувавши місто;

1863 рік — у США було засновують перший національний банк — банк Девенпорта в штаті Айова;

1867 рік — президент США Ендрю Джонсон офіційно оголошує про придбання Аляски;

1895 рік — урочисто відкривають Кільський канал, що зв’язує Балтійське та Північне моря;

Реклама

1918 рік — у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік — військова делегація Української Народної Республіки підписує мирний договір із Польщею;

1933 рік — відкривають Біломорсько-Балтійський канал;

1939 рік — відбувається перший в історії політ реактивного літака — німецького експериментального апарата Heinkel He.176 з ракетним двигуном;

Реклама

1963 рік — США та СРСР підписують історичну угоду про створення “гарячої лінії” — безпосереднього зв’язку між урядами для уникнення ядерних конфліктів;

1990 рік — Бундестаг Федеративної Республіки Німеччини ухвалює рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік — здійснюють перший тестовий залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

1993 рік — київське “Динамо” вперше в історії здобуває титул чемпіона України з футболу;

Реклама

2003 рік — засновують Фонд Вікімедіа, який пізніше став основою для глобальних інформаційних проєктів, таких як Вікіпедія.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 червня Всесвітній день Wi-Fi / © unsplash.com

20 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день поінформованості про ністагм. Спеціальна дата, яка присвячена підвищенню обізнаності про ністагм — стан, який характеризується мимовільними, ритмічними рухами очей. Він може впливати на можливість чітко бачити і викликати дискомфорт, навіть порушення рівноваги або проблеми з координацією.

Також 20 червня Всесвітній день біженців. Ініціатива, яка була створена Генеральною Асамблеєю ООН 2001 року. Дату обрали на знак поваги до рішення Генасамблеї ООН 1951 року, коли було ухвалено Конвенційний документ про статус біженців. Біженцями називають людей, які через загрозу життю або здоров’ю були змушені покинути свою країну.

А ще 20 червня Всесвітній день Wi-Fi. Свято було засноване з ініціативи організації Wi-Fi Alliance, яка об’єднує компанії-виробників та розробників технології бездротового зв’язку. Його основна мета полягає в популяризації Wi-Fi як зручного і доступного способу підключення до Мережі в різних куточках світу.

Реклама

20 червня святкують Всесвітній день ефективності. Міжнародна ініціатива, яка присвячена підвищенню обізнаності про важливість раціонального використання ресурсів, часу і енергії в різноманітних сферах життя. День наголошує на тому, що ефективність є ключем до сталого розвитку, особистого добробуту, збереження планети.