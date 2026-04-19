Яке свято 20 квітня 2026 року / © ТСН

Реклама

20 квітня 2026 року — понеділок. 1516-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 20 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Теодора Трихіни. Він уславився надзвичайно суворим аскетизмом: носив грубу волосяницю (звідси й прізвисько «Трихіна», що означає «волосяний»), майже не мав даху над головою та витримував холод і спеку заради духовного очищення. Більшу частину життя провів у самітництві, присвятивши себе молитві, посту та боротьбі з тілесними пристрастями.

20 квітня в Україні і світі День китайської мови. Дата обрана невипадково: вона пов’язана з легендарною постаттю Цан Цзе — за переказами, саме він створив перші китайські ієрогліфи. Китайська — одна з шести офіційних мов ООН і водночас одна з найпоширеніших у світі за кількістю носіїв. Цього дня проводять культурні події, лекції, виставки каліграфії, а також знайомлять людей з історією та особливостями китайської писемності.

Реклама

Також 20 квітня День вдячності волонтерам. Цей день присвячений тим, хто добровільно віддає свій час, сили й ресурси заради добробуту інших. Волонтерство — це не лише про допомогу, а й про довіру, єдність і силу суспільства. Особливо це відчутно в Україні, де волонтери відіграють ключову роль у підтримці армії та мирних жителів.

А ще 20 квітня Міжнародний день Cli-Fi. Cli-Fi (від climate fiction) — це напрям у література, що зображує наслідки кліматичних змін для планети й людства. Такі твори поєднують наукові ідеї з художніми сюжетами — від реалістичних історій до фантастичних сценаріїв майбутнього. Термін «Cli-Fi» популяризував американський письменник Ден Блум на початку 2000-х років.