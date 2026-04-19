ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 20 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 20 квітня, День китайської мови. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни. До Нового року залишилося 256 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 20 квітня 2026 року

Яке свято 20 квітня 2026 року / © ТСН

20 квітня 2026 року — понеділок. 1516-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

20 квітня віряни святкують День пам’яті преподобного Теодора Трихіни / © pexels.com

20 квітня віряни святкують День пам’яті преподобного Теодора Трихіни / © pexels.com

Завтра, 20 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Теодора Трихіни. Він уславився надзвичайно суворим аскетизмом: носив грубу волосяницю (звідси й прізвисько «Трихіна», що означає «волосяний»), майже не мав даху над головою та витримував холод і спеку заради духовного очищення. Більшу частину життя провів у самітництві, присвятивши себе молитві, посту та боротьбі з тілесними пристрастями.

20 квітня в Україні і світі День китайської мови / © pexels.com

20 квітня в Україні і світі День китайської мови / © pexels.com

20 квітня в Україні і світі День китайської мови. Дата обрана невипадково: вона пов’язана з легендарною постаттю Цан Цзе — за переказами, саме він створив перші китайські ієрогліфи. Китайська — одна з шести офіційних мов ООН і водночас одна з найпоширеніших у світі за кількістю носіїв. Цього дня проводять культурні події, лекції, виставки каліграфії, а також знайомлять людей з історією та особливостями китайської писемності.

20 квітня День вдячності волонтерам / © pexels.com

20 квітня День вдячності волонтерам / © pexels.com

Також 20 квітня День вдячності волонтерам. Цей день присвячений тим, хто добровільно віддає свій час, сили й ресурси заради добробуту інших. Волонтерство — це не лише про допомогу, а й про довіру, єдність і силу суспільства. Особливо це відчутно в Україні, де волонтери відіграють ключову роль у підтримці армії та мирних жителів.

20 квітня Міжнародний день Cli-Fi / © pexels.com

20 квітня Міжнародний день Cli-Fi / © pexels.com

А ще 20 квітня Міжнародний день Cli-Fi. Cli-Fi (від climate fiction) — це напрям у література, що зображує наслідки кліматичних змін для планети й людства. Такі твори поєднують наукові ідеї з художніми сюжетами — від реалістичних історій до фантастичних сценаріїв майбутнього. Термін «Cli-Fi» популяризував американський письменник Ден Блум на початку 2000-х років.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie