Яке свято 20 квітня 2025 року / © ТСН

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20 квітня 2025 року — неділя. 1152-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 квітня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Теодора Трихіни. Він народився в Константинополі, у сім’ї віруючих людей. Але ще з молодих літ відчув: його шлях — не в палацах і не в суєті міста. Теодор покинув усе — дім, комфорт, родину — і пішов шукати Бога в тиші пустелі.

Він поселився серед диких скель і лісів, у повній самоті, далеко від людських очей. Все своє життя він присвятив молитві, посту і мовчанню. Їв тільки те, що знаходив у природі, а одягався у волосяницю — грубий одяг, який колов тіло й постійно завдавав болю. І все це — не з мазохізму, а як спосіб зламати своє его і повністю віддатися Богові.

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Через таку відданість і духовну чистоту, Господь наділив Теодора даром чудес. Люди з усіх сторін приходили до нього: хтось за порадою, хтось — з проханням про зцілення. І вони отримували відповіді, і виліковувалися.

Після смерті святого Теодора люди не забули про нього — навпаки, його пам’ять тільки зміцнилася. Мощі святого стали джерелом нових чудес, а його життя — прикладом того, що справжня сила — у смиренні та тиші.

Що не можна робити 20 квітня

Забороняється грішити думкою й словом — святий Теодор був зразком тиші, молитви й самозаглиблення. У цей день краще уникати пліток, лайки, марнослів’я.

Не можна робити щось лише задля зовнішнього враження — його життя вчить щирості перед собою і Богом.

Не слід голосно сміятися або кричати — вважалося, що це може порушити внутрішню гармонію й притягнути тривоги.

Народні прикмети і традиції на 20 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо цього дня тепло і ясно — літо буде тепле й урожайне;

якщо йде дощ — чекай дощове літо;

якщо випаде сніг чи град — можливі ще заморозки аж до Георгія (23 квітня);

жайворонки високо літають і співають — буде гарна погода;

якщо жаби голосно кумкають — до швидкого потепління.

20 квітня жаби голосно кумкають — до швидкого потепління / © unsplash.com

В народі 20 квітня носило назву Акулина або Федір Тріхіна. У народі часто давали жіночим святим “лагідні” форми: Акулина, Килина, Кулина, звідси й “Кулина — зазеленій трава” — мовляв, вона приносить весну.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 квітня

Які завтра іменини: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 квітня є лал. Цей камінь, хоч і не дуже розповсюджений, є надзвичайно популярним у ювелірній справі. З давніх часів лал застосовували для лікування нервових порушень, стресу та тривожності.

Цього дня народилися:

1903 рік — Ґео Шкурупій, український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору;

1908 рік — Ірина Беклемішева, українська художниця;

1939 рік — Ганна Світлична, українська поетеса.

Пам’ятні дати 20 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 квітня:

1653 рік — Олівер Кромвель розігнав опозиційних депутатів англійського парламенту;

1770 рік — Джеймс Кук відкрив територію Нового Південного Уельсу (східна частина Австралії);

1841 рік — вийшло перше детективне оповідання Едгара По “Вбивства на вулиці Морг”;

1865 рік — вперше було оголошено про створення безпечних сірників;

1902 рік — подружжя Кюрі отримало чистий радій;

1918 рік — Слов’янська група Запорізької дивізії Армії УНР звільнила місто Слов’янськ від більшовиків;

1940 рік — у США вперше був продемонстрований електронний мікроскоп;

1949 рік — відкрився I Всесвітній конгрес миролюбних організацій;

1989 рік — китайська влада наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні;

1999 рік — у школі Колумбайн (штат Колорадо) сталася бійня;

2000 рік — в Броварах в результаті потрапляння тактичної ракети в житловий будинок загинули три людини, п’ятеро були поранені.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 квітня День вдячності волонтерам / © unsplash.com

20 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Cli-Fi. Він присвячений жанру літератури, що зображує зміни клімату та їх наслідки для планети і людства. Cli-Fi — це фантастика, де важливими темами є глобальне потепління, екологічні катастрофи та їхній вплив на наше життя. У таких творах часто описуються світи, в яких природа змінюється до невпізнання, і люди змушені адаптуватися до нових умов.

Цей жанр дає можливість задуматися про наші дії та їхні наслідки для навколишнього середовища, порушуючи питання збереження природи, сталого розвитку та боротьби з екологічними кризами. День Cli-Fi підкреслює важливість екологічної свідомості і допомагає сприяти розумінню проблем, з якими ми можемо зіткнутися через зміни клімату.

Також 20 квітня День вдячності волонтерам. Він створений, щоб висловити повагу і подяку всім, хто безкоштовно допомагає іншим. Волонтери — це люди, які не отримують оплату за свою працю, але віддають свій час, енергію та ресурси, підтримуючи тих, хто в цьому потребує.

Цей день має на меті підвищити усвідомлення того, яку важливу роль відіграє волонтерство в суспільстві, а також нагадати про вдячність тим, хто активно працює в різних сферах, від гуманітарних ініціатив до допомоги в кризових ситуаціях. Волонтери часто працюють у допомозі людям, які постраждали від катастроф, підтримують екологічні проекти або допомагають тим, хто потребує соціальної підтримки.

День вдячності волонтерам — це можливість усім нам подякувати тим, хто своїми діями робить світ кращим і теплішим, не чекаючи за це винагороди.