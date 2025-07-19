Яке свято 20 липня 2025 року / © ТСН

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20 липня 2025 року — неділя. 1243-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 липня, віряни святкують день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ілля походив з Галілеї, був пророком за часів царя Ахава і цариці Ізавелі. Він був ревним захисником віри в єдиного Бога Яхве і рішуче виступав проти поклоніння ідолам, зокрема Ваалу.

Найвідоміша подія його життя — це протистояння пророків Ваала на горі Кармель. Ілля закликав до молитви Бога, і Господь зійшов вогнем із неба, показавши свою силу і справедливість. Після цього пророк Ілля оголосив суд над нечестивими, але через переслідування змушений був ховатися.

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Що не можна робити 20 липня

Не можна сваритися чи влаштовувати конфлікти — Ілля вважається покровителем миру і справедливості, тому сварки та образи можуть накликати неприємності.

Не слід порушувати обітниці, які дають у цей день — якщо людина дала обіцянку чи зробила піст на честь святого, важливо дотримуватися цього.

Забороняється купатися в річках чи водоймах — за народними віруваннями, у цей день вода набирає особливої сили, і купання може бути небезпечним через магічні або природні причини.

Народні прикмети і традиції на 20 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

20 липня ясна і сонячна погода — буде гарний урожай зернових;

вранці стоїть туман — буде дощова погода найближчими днями;

гроза на Іллю — ознака, що восени буде багато дощу;

вітер південний — чекай теплої погоди, північний вітер віщує похолодання;

блискавка вдарила в полі — це знак, що скоро почнеться гроза і варто бути обережним із вогнем;

після Іллі починаються нічні заморозки — це сигнал, що літо скоро закінчиться і треба поспішати збирати урожай;

дощ на Іллю — обіцяє врожайний рік для городини і фруктів.

Дощ на Іллю — обіцяє врожайний рік для городини і фруктів / © unsplash.com

В народі 20 липня носило назву Ілліна Ніч. Вважалася особливою, коли нічні грози і блискавки мали силу і значення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 липня

Які завтра іменини: Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 липня є жадеїт. Зовнішнім виглядом цей камінь дуже нагадує нефрит. Від давніх часів жадеїт носить назву “нирковий камінь”, адже вважалося, що він має цілющі властивості для лікування хвороб нирок.

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Цього дня народилися:

1968 рік — Юлія Мостова, українська журналістка;

1972 рік — Ігор Бедзай, офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Герой України;

1975 рік — Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка.

Пам’ятні дати 20 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 липня:

1534 рік — В Кембриджі з’являється перше у світі видавництво;

1585 рік — Експедиція Джона Девіса досягає південного узбережжя Ґренландії, яке було охарактеризоване як Земля Запустіння через свою сувору й непривітну природу;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви та направляє свого брата Григорія на посаду наказного гетьмана в Поділля;

1917 рік — Офіційно реєструють торгову марку “BMW”;

1917 рік — Представники південнослов’янських народів підписують Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — майбутнє Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — Відбувається заснування Міжнародної шахової федерації;

1944 рік — У Німеччині відбувається невдалий заколот руху опору, який прагне усунути Гітлера і здійснити державний переворот;

1969 рік — Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснює першу в історії людства висадку на поверхню Місяця;

1976 рік — Посадковий модуль космічного апарата “Вікінг-1” м’яко сідає на поверхню Марса, відкривши нову еру досліджень планет.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Місяця / © unsplash.com

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Місяця. Це день, коли люди по всьому світу звертають увагу на Місяць — його роль у житті Землі, вплив на природу, океани (припливи і відпливи), а також на культурні, історичні й наукові аспекти. Місяць має величезний вплив на життя Землі — він регулює припливи, стабілізує нахил осі планети, що впливає на клімат. Дослідження Місяця допомагають краще зрозуміти історію Сонячної системи.

Також 20 липня День дослідження космосу. Організовують лекції, виставки, покази документальних фільмів про космос. Проводять астрономічні спостереження, де кожен може побачити планети, зорі чи навіть супутники.

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А ще 20 липня Міжнародний день торта. Ця дата була обрана, щоб надати можливість насолодитися солодким у розпал літа, коли хочеться чогось особливого. Це неофіційне, але дуже популярне свято, яке збирає поціновувачів тортів із різних куточків світу. Мета дня — відзначити різноманітність і майстерність у приготуванні тортів, від класичних шоколадних і фруктових до вишуканих дизайнерських тортів.

20 липня святкують Всесвітній день стрибка. Він збігається з літнім періодом, коли природа надихає бути активнішими і проводити час на свіжому повітрі. Це день, коли люди по всьому світу заохочують себе і оточуючих більше рухатися, стрибати, стрибати на скакалці, робити вправи з елементами стрибків.

Також 20 липня Міжнародний день морозива. Ідея присвятити окремий день морозиву виникла, щоб вшанувати цей десерт, який має багатовікову історію та безліч варіантів приготування у різних культурах. Обрана дата припадає на розпал літа, коли морозиво стає особливо популярним і необхідним для охолодження в спекотні дні.