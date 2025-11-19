Яке свято 20 листопада 2025 року / © ТСН

20 листопада 2025 року — четвер. 1365-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта. Святий Григорій, відомий як «Декаполіт» (тобто «з Декаполя») через те, що народився в одному з десяти міст Ісаурійської Декаполі (між містами Ісаурії, Мала Азія) — місто Іренополіс. Його батьками були Сергій і Марія. Народився приблизно у 780‑х роках.

Від дитинства він звернувся до духовного життя: у віці восьми років почав навчання, церковне життя. Коли батьки готували йому шлюб, він покинув дім і вступив у монашество, провівши час у печері, в монастирі. Він мандрував: перебував у різних місцях Малої Азії, Македонії, Рима. Жив у часи Іконоборчого руху у Візантійській імперії — періоду, коли відбувалися суперечки довкола шанування ікон. Святий Григорій став активним захисником іконопочитання.

Що не можна робити 20 листопада

Не можна ледарювати в роботі — це може принести зменшення достатку.

Не варто займатися важкою фізичною працею — бажано присвятити час духовному, молитві, відвіданню храму.

Не слід виявляти злобу — всі сварки, розпочаті цього дня, затягнуться.

Народні прикмети і традиції на 20 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

туман уранці — до суворої, морозної зими;

сильний вітер або буря — наступна весна буде вітряною і дощовою;

сонячна і ясна погода — до теплої і м’якої зими;

снігопад або мороз — «зима вступає у свої права»;

іній на деревах — до тривалої холодної зими;

південний вітер — весна буде ранньою, а зима короткою.

20 листопада снігопад або мороз — «зима вступає у свої права» / © unsplash.com

В народі 20 листопада носило назву Григорій Зимоборець. Тому що від цього дня «зима починала брати верх»: йшли перші морози, сніги або холодні вітри.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 листопада

Які завтра іменини: Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 листопада, є хризоберил. Вважається, що цей камінь може очищати кров, а ще в народних уявленнях хризоберил дарує власникові здатність розуміти мову тварин і птахів.

Цього дня народилися:

1963 рік — Михайло Петрович Дідик, оперний співак, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка;

1983 рік — Михайло Хома, український співак, соліст гурту DZIDZIO;

1998 рік — Таїсія-Оксана Щурук, українська акторка кіно.

Пам’ятні дати 20 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 листопада:

1624 рік — Захарія Копистенський став архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік — відбулася прем’єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо»;

1818 рік — Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік — у Мексиці почалася революція: Франсиско Мадеро оприлюднив План Сан-Луїс-Потосі, проголосив себе президентом і закликав народ до боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса;

1917 рік — Українська Центральна Рада третім Універсалом проголосила створення Української Народної Республіки;

1943 рік — на Волині під охороною УПА відбулася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій створено політичну структуру — Антибільшовицький Блок Народів;

1945 рік — у німецькому Нюрнберзі розпочався міжнародний судовий процес над керівниками нацистського Третього Рейху;

1985 рік — світ побачила перша версія Microsoft Windows 1.0;

1990 рік — заарештовано Андрія Чикатила, відомого радянського серійного вбивцю;

1991 рік — Україна та Туреччина встановили консульські відносини;

1998 рік — запущено перший модуль Міжнародної космічної станції — «Зоря»;

2003 рік — в Антарктиді виявлено лід віком близько 900 тисяч років;

2004 рік — Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання Київської міської адміністрації про обмеження проведення масових акцій на Майдані Незалежності від 21 до 23 листопада.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 листопада в Україні святкують День захисту дітей / © unsplash.com

20 листопада в Україні святкують День захисту дітей. День захисту дітей виник як міжнародне свято 1925 року на конференції в Женеві, де обговорювали проблеми дитинства та права дітей. В Україні його святкують від 1998 року офіційно як державне свято. До 2025 року воно припадало на 1 червня. Свято пов’язане з підписанням Конвенції ООН про права дитини, яка закріплює право кожної дитини на життя, освіту, здоров’я та захист від насильства.

Також 20 листопада Міжнародний день «Обійми бігуна». Його мета — підтримати та відзначити всіх, хто бігає або ходить для фітнесу, а також сприяти єдності й взаємній підтримці у біговій громаді. Ідея зародилась приблизно 2010 року, коли засновники Run The Edge — Tim Catalano та Adam Goucher — побачили в соціальних мережах флеш‑заходи на кшталт «Hug a Cross Country Runner Day» та вирішили охопити всю бігову спільноту.

А ще 20 листопада День пам’яті трансгендерів. Цей день приурочений до вшанування пам’яті трансгендерних і гендерно‑різноманітних людей, які загинули внаслідок трансфобії, насильства й дискримінації. Проходить як час скорботи, пам’яті та підвищення обізнаності про небезпеки і виклики, з якими стикається транс‑спільнота.

20 листопада святкують День соціального підприємництва. Він присвячений компаніям і ініціативам, які поєднують бізнес‑діяльність із соціальним чи екологічним впливом. Він покликаний привернути увагу суспільства до ролі соціальних підприємств, які не лише прагнуть прибутку, а й спрямовані на створення доданої цінності для громад, довкілля, чи вирішення суспільних викликів.

Також 20 листопада Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про рак підшлункової залози — одну з найагресивніших форм раку. Припадає на третій четвер листопада.

А ще 20 листопада Всесвітній день дитини. Ідея дня виникла для того, щоб нагадати світу про права дітей на життя, освіту, здоров’я та захист від насильства. Встановлення цього дня допомагає підвищити обізнаність суспільства та сприяти розвитку політик і програм, які захищають і підтримують дітей.

20 листопада святкують День педіатра. Ця дата вибрана не випадково: саме 20 листопада 1959 року була прийнята Декларація прав дитини Організацією Об’єднаних Націй, що підкреслює важливість прав дитини на здоров’я, захист, розвиток. Свято покликане відзначити внесок педіатрів, привернути увагу до їхньої праці, підкреслити значення охорони здоров’я дітей.

Також 20 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Міжнародна кампанія‑подія, спрямована на святкування рекордів, натхнення людей виходити за межі звичного, а також демонстрацію неймовірних досягнень людей, груп чи організацій.

А ще 20 листопада Міжнародний день філософії. Припадає на третій четвер листопада. Мета свята — популяризація філософського мислення у світі, підтримка академічних досліджень, обговорення етичних, соціальних і культурних проблем, а також стимулювання діалогу між людьми через критичне мислення.

20 листопада святкують Міжнародний день відмови від куріння. Припадає на третій четвер листопада. Щорічна глобальна акція, спрямована на попередження шкідливого впливу тютюну на здоров’я та заохочення людей кинути курити.