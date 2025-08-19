- Дата публікації
Яке завтра, 20 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 20 серпня, Всесвітній день ліні. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Самуїла. До Нового року залишилося 133 дні.
20 серпня 2025 року — середа. 1274-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 20 серпня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Самуїла. Самуїл народився приблизно в XI ст. до н. е. у племені Левія. Його батьками були Елкана та Анна (Єлкана і Анна). Анна довго не могла мати дітей і з глибокою вірою благала Господа про сина, пообіцявши, що віддасть його на служіння Богові. Її молитви були почуті. Після відлучення від грудей мати привела хлопчика до скинії в Шіло та передала його на виховання первосвященикові Ілію. Самуїл змалку прислуговував при Божому храмі, носив льняний ефод і ріс у благочесті.
Коли Самуїл був ще отроком, Господь уперше промовив до нього вночі, назвавши його на ім’я. Після кількох повторів він зрозумів, що це Божий голос, і відповів: “Говори, Господи, бо слухає раб Твій”. Тоді Бог відкрив йому, що суд і покарання впадуть на дім Ілія через гріхи його синів.
Відтоді Самуїл став визнаним пророком, а слова його завжди збувалися. Самуїл був останнім суддею Ізраїлю. Він закликав народ відвернутися від ідолопоклонства й повернутися до Господа. Під час його керівництва Ізраїль здобув перемоги над филистимлянами. Самуїл прожив праведне та довге життя, був шанований усім народом. Після його смерті ізраїльтяни щиро тужили. Його поховали в місті Рама, де він жив.
Що не можна робити 20 серпня
Не слід починати нових справ — вважалося, що на Самуїла краще завершувати розпочате, а не розпочинати.
Не можна планувати весілля — народні прикмети казали, що шлюб, укладений цього дня, буде неспокійним.
Надвечір забороняється ходити до лісу — вірили, що в цей час можуть трапитися неприємності (змії, дика звірина).
Народні прикмети і традиції на 20 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясна і тепла погода — до сонячної і сухої осені;
дощить і похмуро — чекайте на вологу осінь;
вранці низько стелиться туман — на ясну осінь;
ясний захід сонця — найближчими днями буде гарна погода;
спекотний полудень — до теплого вересня.
В народі 20 серпня носило назву Самуїлів День. В прислів’ях часто говорили “Прийшов Самуїл — осінь відчинив” або “На Самуїла літо прощатися починає”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 серпня
Які завтра іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.
Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Мінерал глибокого, майже оксамитового темного кольору, відомий під назвою гагат, з давніх часів шанувався як оберіг, що наділяє людину непохитністю духу та силою волі.
Цього дня народилися:
1939 рік — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози;
1947 рік — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України;
1994 рік — Артем Амелін, військовослужбовець Національної гвардії України, Герой України (посмертно).
Пам’ятні дати 20 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 20 серпня:
1619 рік — голландське торгове судно прибуває до берегів Америки, доставивши перших двадцять африканців, яких було продано в рабство поселенцям англійської колонії Джеймстаун;
1627 рік — виходить в світ перший словник української мови — “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє”, укладений Памвом Бериндою;
1809 рік — за наказом французької влади заарештованого Папу Римського Пія VII перевозять з міста Савона до Гренобля;
1864 рік — у Японії відбувається інцидент біля Імператорських воріт;
1868 рік — у США офіційно проголошують завершення Громадянської війни між Північчю і Півднем;
1896 рік — у Києві відбувається урочисте освячення кафедрального собору святого рівноапостольного князя Володимира;
1896 рік — у Сполучених Штатах Америки запатентовують телефон, обладнаний дисковим номеронабирачем;
1920 рік — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно проводить бої проти частин Червоної армії;
1925 рік — засновують Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка”, нині відомий як Шевченківський національний заповідник у місті Каневі;
1941 рік — виходить декрет про створення Райхскомісаріату “Україна” з адміністративним центром у Рівному;
1941 рік — під час відступу радянських військ підривають Дніпрогес, що спричиняє загибель понад 100 тисяч осіб;
1964 рік — засновують Міжнародну організацію супутникового зв’язку “ІНТЕЛСАТ”;
1980 рік — Міністерство зв’язку УРСР розпоряджається розпочати глушіння іноземних радіостанцій “Голос Америки” (США), “Бі-Бі-Сі” (Велика Британія) та “Німецька хвиля” (ФРН);
1989 рік — у Куала-Лумпурі (Малайзія) розпочинаються XV Ігри Південно-Східної Азії;
1991 рік — Естонія проголошує державну незалежність від СРСР;
1991 рік — офіційно закривають Семипалатинський ядерний полігон;
1996 рік — президент США Білл Клінтон підписує закон про встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 5,15 долара за годину.
Яке завтра свято в Україні і світі
20 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичного транспорту. Медичний транспорт — це життєво важлива ланка, що забезпечує своєчасну доставку хворих і постраждалих до медичних закладів, а також оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Завдяки ефективній роботі медичних транспортних служб, багато життів рятуються, а пацієнти отримують необхідну допомогу в найкоротші терміни.
Також 20 серпня Всесвітній день москітів (комарів). Комарі — одні з найпоширеніших комах на планеті, які є переносниками багатьох небезпечних інфекційних хвороб, зокрема малярії, денге, жовтої лихоманки, вірусу Західного Нілу та інших. Ці хвороби щороку забирають мільйони життів, особливо в країнах із теплим кліматом. Водночас комарі — важлива частина харчового ланцюга, забезпечуючи їжу для багатьох видів тварин.
А ще 20 серпня Всесвітній день лінощів. Всесвітній день лінощів покликаний нагадати людям, що іноді важливо зупинитися, розслабитися і дати собі перепочинок. У сучасному світі, де панує суєта і постійна зайнятість, це свято ніби дозволяє сказати: “Мені зараз потрібно просто відпочити”.