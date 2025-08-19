Яке свято 20 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

20 серпня 2025 року — середа. 1274-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 серпня, віряни святкують день пам’яті святого пророка Самуїла. Самуїл народився приблизно в XI ст. до н. е. у племені Левія. Його батьками були Елкана та Анна (Єлкана і Анна). Анна довго не могла мати дітей і з глибокою вірою благала Господа про сина, пообіцявши, що віддасть його на служіння Богові. Її молитви були почуті. Після відлучення від грудей мати привела хлопчика до скинії в Шіло та передала його на виховання первосвященикові Ілію. Самуїл змалку прислуговував при Божому храмі, носив льняний ефод і ріс у благочесті.

Коли Самуїл був ще отроком, Господь уперше промовив до нього вночі, назвавши його на ім’я. Після кількох повторів він зрозумів, що це Божий голос, і відповів: “Говори, Господи, бо слухає раб Твій”. Тоді Бог відкрив йому, що суд і покарання впадуть на дім Ілія через гріхи його синів.

Реклама

Відтоді Самуїл став визнаним пророком, а слова його завжди збувалися. Самуїл був останнім суддею Ізраїлю. Він закликав народ відвернутися від ідолопоклонства й повернутися до Господа. Під час його керівництва Ізраїль здобув перемоги над филистимлянами. Самуїл прожив праведне та довге життя, був шанований усім народом. Після його смерті ізраїльтяни щиро тужили. Його поховали в місті Рама, де він жив.

Що не можна робити 20 серпня

Не слід починати нових справ — вважалося, що на Самуїла краще завершувати розпочате, а не розпочинати.

Не можна планувати весілля — народні прикмети казали, що шлюб, укладений цього дня, буде неспокійним.

Надвечір забороняється ходити до лісу — вірили, що в цей час можуть трапитися неприємності (змії, дика звірина).

Народні прикмети і традиції на 20 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тепла погода — до сонячної і сухої осені;

дощить і похмуро — чекайте на вологу осінь;

вранці низько стелиться туман — на ясну осінь;

ясний захід сонця — найближчими днями буде гарна погода;

спекотний полудень — до теплого вересня.

20 серпня ясний захід сонця — найближчими днями буде гарна погода / © unsplash.com

В народі 20 серпня носило назву Самуїлів День. В прислів’ях часто говорили “Прийшов Самуїл — осінь відчинив” або “На Самуїла літо прощатися починає”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 серпня

Які завтра іменини: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

Реклама

Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Мінерал глибокого, майже оксамитового темного кольору, відомий під назвою гагат, з давніх часів шанувався як оберіг, що наділяє людину непохитністю духу та силою волі.

Цього дня народилися:

1939 рік — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози;

1947 рік — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України;

1994 рік — Артем Амелін, військовослужбовець Національної гвардії України, Герой України (посмертно).

Пам’ятні дати 20 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 серпня:

1619 рік — голландське торгове судно прибуває до берегів Америки, доставивши перших двадцять африканців, яких було продано в рабство поселенцям англійської колонії Джеймстаун;

1627 рік — виходить в світ перший словник української мови — “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє”, укладений Памвом Бериндою;

1809 рік — за наказом французької влади заарештованого Папу Римського Пія VII перевозять з міста Савона до Гренобля;

1864 рік — у Японії відбувається інцидент біля Імператорських воріт;

1868 рік — у США офіційно проголошують завершення Громадянської війни між Північчю і Півднем;

1896 рік — у Києві відбувається урочисте освячення кафедрального собору святого рівноапостольного князя Володимира;

1896 рік — у Сполучених Штатах Америки запатентовують телефон, обладнаний дисковим номеронабирачем;

1920 рік — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно проводить бої проти частин Червоної армії;

1925 рік — засновують Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка”, нині відомий як Шевченківський національний заповідник у місті Каневі;

1941 рік — виходить декрет про створення Райхскомісаріату “Україна” з адміністративним центром у Рівному;

1941 рік — під час відступу радянських військ підривають Дніпрогес, що спричиняє загибель понад 100 тисяч осіб;

1964 рік — засновують Міжнародну організацію супутникового зв’язку “ІНТЕЛСАТ”;

1980 рік — Міністерство зв’язку УРСР розпоряджається розпочати глушіння іноземних радіостанцій “Голос Америки” (США), “Бі-Бі-Сі” (Велика Британія) та “Німецька хвиля” (ФРН);

1989 рік — у Куала-Лумпурі (Малайзія) розпочинаються XV Ігри Південно-Східної Азії;

1991 рік — Естонія проголошує державну незалежність від СРСР;

1991 рік — офіційно закривають Семипалатинський ядерний полігон;

1996 рік — президент США Білл Клінтон підписує закон про встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 5,15 долара за годину.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 серпня Всесвітній день москітів (комарів) / © unsplash.com

20 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичного транспорту. Медичний транспорт — це життєво важлива ланка, що забезпечує своєчасну доставку хворих і постраждалих до медичних закладів, а також оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Завдяки ефективній роботі медичних транспортних служб, багато життів рятуються, а пацієнти отримують необхідну допомогу в найкоротші терміни.

Реклама

Також 20 серпня Всесвітній день москітів (комарів). Комарі — одні з найпоширеніших комах на планеті, які є переносниками багатьох небезпечних інфекційних хвороб, зокрема малярії, денге, жовтої лихоманки, вірусу Західного Нілу та інших. Ці хвороби щороку забирають мільйони життів, особливо в країнах із теплим кліматом. Водночас комарі — важлива частина харчового ланцюга, забезпечуючи їжу для багатьох видів тварин.

А ще 20 серпня Всесвітній день лінощів. Всесвітній день лінощів покликаний нагадати людям, що іноді важливо зупинитися, розслабитися і дати собі перепочинок. У сучасному світі, де панує суєта і постійна зайнятість, це свято ніби дозволяє сказати: “Мені зараз потрібно просто відпочити”.