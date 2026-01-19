Яке свято 20 січня 2026 року / © ТСН

20 січня 2026 року — вівторок. 1426-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

20 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Євтимія Великого / © pexels.com

Завтра, 20 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Євтимія Великого. Один із найвидатніших подвижників раннього християнства, засновник чернечого життя в Палестині. Народився в Мелітині (Мала Вірменія), з юності обрав шлях служіння Богові. Уславився суворим аскетизмом, даром зцілення та духовної поради. Боровся проти єресей, утверджуючи православну віру. Його життя стало взірцем смирення, молитви й любові до людей.

20 січня в Україні День вшанування захисників Донецького аеропорту / © Associated Press

20 січня в Україні День вшанування захисників Донецького аеропорту. Це день пам’яті українських воїнів — легендарних «кіборгів», які 2014–2015 року обороняли Донецький аеропорт від російських окупаційних сил. Оборона тривала 242 дні й стала символом незламності, мужності та вірності присязі. Навіть після повного знищення терміналів українські захисники не втратили духу, довівши всьому світу, що українського воїна неможливо зламати.

20 січня День поширення знань про пінгвінів / © pexels.com

Також 20 січня День поширення знань про пінгвінів. Це неофіційне, але популярне екологічно-просвітницьке свято, покликане привернути увагу до цих унікальних птахів і проблем їхнього виживання. Пінгвіни мешкають переважно в Південній півкулі, чудово пристосовані до життя в холодному кліматі, не літають, зате є відмінними плавцями. Багато видів нині перебувають під загрозою зникнення через зміну клімату, танення льодовиків і забруднення океанів.

20 січня Міжнародний День прийняття / © pexels.com

А ще 20 січня Міжнародний День прийняття. Це день, присвячений ідеї безумовної поваги до кожної людини — незалежно від її зовнішності, фізичних можливостей, характеру, походження чи життєвого шляху. Свято нагадує про важливість прийняття себе й інших без осуду, про емпатію, толерантність і підтримку. Воно особливо актуальне для подолання дискримінації, стигматизації та соціальної ізоляції.

20 січня святкують День відеокамери / © pexels.com

20 січня святкують День відеокамери. Це неофіційне свято, присвячене винаходу та поширенню відеокамер — пристроїв, які дозволяють фіксувати рух і події у реальному часі. Свято нагадує про важливість збереження моментів життя, документування історії та мистецтва відеозйомки. У цей день любителі та професіонали кіно та відео діляться порадами, роблять зйомки, організовують майстер-класи та презентації.