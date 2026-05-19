Яке завтра, 20 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 20 травня, День банківських працівників і День перекладача жестової мови в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Талатея. До Нового року залишилося 226 днів.
20 травня 2026 року — середа. 1546-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 20 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Талатея. Це ранньохристиянський святий, який жив у III столітті. Він був лікарем і безоплатно лікував людей, поєднуючи медичну допомогу з проповіддю християнської віри. Під час гонінь на християн за наказом імператора Нумеріана святого схопили та змушували зректися Христа. Талалей мужньо витримав жорстокі катування, але залишився вірним своїй вірі. За це його стратили близько 284 року.
20 травня в Україні святкують День банківських працівників. Його запровадили 2004 року указом другого президента України Леонід Кучма. Свято присвячене працівникам банківської сфери, які забезпечують стабільність фінансової системи держави, розвиток економіки, проведення платежів, кредитування та збереження коштів громадян. Цього дня традиційно вітають банкірів, фінансистів, касирів, аналітиків та всіх, хто працює у сфері фінансів.
Також 20 травня День перекладача жестової мови в Україні. Це професійне свято присвячене фахівцям, які допомагають людям із порушеннями слуху спілкуватися, навчатися, отримувати інформацію та повноцінно брати участь у суспільному житті. Перекладачі жестової мови працюють у навчальних закладах, медичних установах, судах, на телебаченні та під час офіційних заходів. Їхня праця є надзвичайно важливою для забезпечення доступності та рівних прав для людей із порушеннями слуху.
А ще 20 травня Всесвітній день бджіл. Дата пов’язана з днем народження словенського пасічника й одного із засновників сучасного бджільництва Антон Янша. Бджоли запилюють значну частину рослин, від яких залежить виробництво продуктів харчування та збереження екосистем. Проте через зміну клімату, використання пестицидів і забруднення довкілля кількість запилювачів у світі зменшується.
20 травня святкують Всесвітній день товару. Дата святкування змінюється щороку й зазвичай припадає на травень. Цього дня у різних країнах проводять конференції, лекції, зустрічі та онлайн-заходи для product-менеджерів, дизайнерів, розробників і підприємців.
Також 20 травня Всесвітній день травматолога. Травматологи — це фахівці, які займаються лікуванням ушкоджень опорно-рухового апарату: переломів, вивихів, розтягнень, наслідків аварій, спортивних і побутових травм. Вони часто працюють в умовах невідкладної допомоги, де рішення потрібно ухвалювати дуже швидко.
А ще 20 травня Всесвітній день метролога. Дата пов’язана з підписанням Метричної конвенції 1875 року, що стала основою міжнародної системи вимірювань. Ініціаторами свята є Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародна організація законодавчої метрології.
20 травня святкують Міжнародний день HR. Це професійне свято фахівців із управління персоналом — HR-менеджерів, рекрутерів, HR-бізнес-партнерів та всіх, хто працює з людьми в організаціях. Його підтримує World Federation of People Management Associations. Мета цього дня — підкреслити роль HR-фахівців у розвитку компаній: від підбору та адаптації працівників до формування корпоративної культури, мотивації команди та підтримки добробуту співробітників.
Також 20 травня Міжнародний день червоних кросівок. Це день обізнаності про тяжкі харчові алергії та ризик анафілаксії. Ідея символу — червоні кросівки — пов’язана з історією хлопчика на ім’я Оклі Деббс, який помер унаслідок сильної алергічної реакції на їжу. Його батьки започаткували ініціативу, щоб привернути увагу до проблеми харчових алергій і важливості швидкої допомоги.
А ще 20 травня Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом. Його мета — привернути увагу до аутоімунних форм артриту, коли імунна система помилково атакує власні суглоби, спричиняючи біль, запалення, скутість і поступове обмеження рухливості. До таких захворювань належать, зокрема, ревматоїдний артрит та інші системні запальні хвороби.