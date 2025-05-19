Яке свято 20 травня 2025 року / © ТСН

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20 травня 2025 року — вівторок. 1182-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 травня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Талалея. У III столітті, в епоху, коли імператор Нумеріан жорстоко переслідував християн, у місті Лівані народився хлопець на ім’я Талалей. Зростаючи в родині ревних християн — його батько був пресвітером — він ще змалку ввібрав у себе дух євангельської любові. Його покликанням стала медицина: не як ремесло, а як спосіб служіння людям. Талалей безкорисливо лікував недужих, бажаючи полегшити не лише тілесні страждання, а й душевні рани.

Однак його шлях до милосердя перетнувся з жорстокістю язичницької влади. Коли Талалей відкрито визнав свою віру у Христа й відмовився поклонитися язичницьким богам, його схопили та привели на суд до правителя Теодора в місті Аїгей (сучасна територія Туреччини). Там почалося його жорстоке випробування.

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Солдати били юнака, шматували його тіло залізом, прив’язували до колеса тортур, кидали в море з каменем на шиї, намагалися спалити. Але щоразу смерть відступала. Здавалось, сама Божа сила охороняла його, укріплюючи в стражданнях. Його тілесна слабкість обернулася духовною твердинею.

Особливо приголомшливим був момент, коли два кати — Олександр і Астерій — були так зворушені мужністю та лагідністю мученика, що відмовились стратити його й самі увірували в Христа. За це їх тут же стратили. Талалей же, пройшовши всі муки, зрештою був усічений мечем, прийнявши смерть як перемогу.

Що не можна робити 20 травня

Не слід байдуже ставитися до хворих — святий Талалей вважається покровителем лікарів і цілителів, а тому вірили, що це великий гріх ігнорувати страждання інших, відмовити в допомозі хворому або проявити черствість.

Не можна злословити, сваритися — будь-який прояв агресії чи гніву вважався духовною шкодою.

Забороняється зловживати алкоголем — надмірні веселощі, гучні застілля чи вживання алкоголю не відповідають духовній природі цього дня.

Народні прикмети і традиції на 20 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ цього дня — до вологого й дощового літа, а отже — до щедрого врожаю грибів та доброго сінокосу;

сонячний день — на добру погоду влітку, але посушливу, можливу спеку;

якщо багато роси зранку — чекай ясної та сухої погоди найближчими днями;

теплий вітер 20 травня — на врожайне літо та добрий збір трав;

грім цього дня — на тепле, але дощове літо;

якщо птахи купаються в калюжах або воді — до тривалої спеки;

якщо вранці туман — літо буде врівноваженим: не надто сухим, не надто дощовим.

20 травня птахи купаються в калюжах або воді — до тривалої спеки / © unsplash.com

В народі 20 травня носило назву Талай Травник. Бо вважалося, що цього дня природа входить у повну силу: з’являються лікувальні трави, і саме час їх збирати.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 травня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій.

Талісманом людини, народженої 20 травня, є лал. Це не просто коштовний мінерал із глибоким історичним корінням, а справжній носій магії та натхнення. Його здавна вважають одним із найзагадковіших каменів, здатним розпалювати уяву, пробуджувати творчий потік і надихати на народження нових ідей. У його енергії — сила, що підштовхує до внутрішнього росту, самопізнання та прагнення стати кращою версією себе.

Цього дня народилися:

1963 рік — Сергій Кузін, радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер. Ведучий ранкового шоу “Камтугеза” на “Радіо Рокс”;

1965 рік — Мунаєв Іса Ах’ядович, український і чеченський військовик, бригадний генерал Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія;

1973 рік — Наталка Сняданко, українська письменниця, перекладачка та журналістка.

Пам’ятні дати 20 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 травня:

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325 рік — римський імператор Костянтин Великий скликав визначний Вселенський собор у Нікеї, який заклав основи християнського віровчення на століття вперед;

1449 рік — португальський король Афонсу V розгромив повстанців у битві при Алфарробейрі, закріпивши свою владу над країною;

1498 рік — легендарний португальський мореплавець Васко да Гама здійснив історичний прорив, досягнувши берегів Індії і відкривши морський шлях до Азії;

1783 рік — у Версалі було підписано мирний договір, що поклав край війні між Францією, Англією та Нідерландами, змінюючи баланс сил у Європі;

1809 рік — у Києві відкрився Київський народний чоловічий навчальний заклад, який пізніше став однією з найстаріших шкіл міста — школою №75;

1873 рік — Леві Штраус вперше представив світу блакитні джинси, які згодом перетворилися на культовий елемент світової моди;

1875 рік — у Парижі 17 держав уклали Метричну конвенцію, започаткувавши єдину метричну систему, що стала основою для всесвітньої стандартизації вимірювань;

1899 рік — Джекоб Герман став першим водієм у світі, якого заарештували за перевищення швидкості — його зафіксували на вулицях Нью-Йорка, рухаючись зі швидкістю 20 км/год;

1905 рік — у Києві урочисто відкрили Михайлівський механічний узвіз, що став важливим транспортним шляхом;

1927 рік — американський пілот Чарльз Ліндберг здійснив перший у світі безпосадковий переліт через Атлантичний океан, встановивши новий рівень авіації;

1961 рік — засновано Шевченківську премію — найпрестижнішу відзнаку в галузі культури та мистецтва України;

1961 рік — у Львові суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари за створення Української робітничо-селянської спілки; його соратники отримали різні терміни ув’язнення;

1980 рік — на референдумі в канадській провінції Квебек майже 60% виборців висловилися проти відокремлення від Канади, зберігши єдність країни;

1985 рік — Ізраїль, під контролем Міжнародного комітету Червоного Хреста, звільнив 1150 ув’язнених у рамках обміну на трьох останніх ізраїльських солдатів, захоплених палестинцями;

2005 рік — незалежна Україна дебютувала на Каннському кінофестивалі: світова прем’єра документального фільму Ігоря Стрембіцького “Подорожні” здобула “Золоту пальмову гілку”;

2009 рік — у фіналі Кубку УЄФА ”Шахтар” (Донецьк) обіграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії турніру трофею;

2019 рік — відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського, що відкрила нову сторінку в політичному житті країни;

2022 рік — у контексті війни Росія повністю окупувала Маріуполь, що стало однією з ключових трагедій конфлікту на сході України.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 травня святкують День банківських працівників в Україні / © unsplash.com

20 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день HR. Це особливе свято, присвячене людям, які стоять за успіхом будь-якої організації, адже саме вони — фахівці з управління людським капіталом. Цей день відзначають, щоб вшанувати їхній внесок у створення сприятливого робочого середовища, розвиток талантів і підтримку корпоративного духу.

Також 20 травня Всесвітній день метролога. Був створений на честь підписання Метричної конвенції 1875 року — документу, що заклав основи єдиної системи вимірювань у світі. Метрологія — це наука про точність вимірювань, від якої залежить стабільність і безпека у промисловості, медицині, науці та повсякденному житті. Саме завдяки метрологам ми маємо стандарти, що гарантують якість продуктів, надійність техніки та розвиток інновацій.

А ще 20 травня Всесвітній день травматолога. Цей день покликаний віддати шану їхній невтомній праці, високому професіоналізму і важливій ролі у порятунку людських життів. Ці лікарі — справжні майстри своєї справи, які рятують життя в екстремальних умовах, володіють унікальними знаннями і швидкістю ухвалення рішень у критичних ситуаціях.

20 травня святкують День банківських працівників в Україні. Це свято вшановує професіоналів банківської справи, які забезпечують стабільність економіки, довіру до грошей і розвиток бізнесу. Банківські працівники, фінансові аналітики, консультанти, керівники та всі, хто працює в банках і фінансових установах. Ці фахівці не просто обробляють цифри — вони творять фінансову систему, яка допомагає людям і підприємствам керувати своїми ресурсами, інвестувати і розвиватися.

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Також 20 травня День перекладача жестової мови в Україні. Свято виникло, щоб звернути увагу на надзвичайну роль сурдоперекладачів, які є містком між світом людей, які не чують, і тими, хто чує. Цей день підкреслює їхню незамінну працю і важливість забезпечення рівних можливостей для людей із порушеннями слуху.

А ще 20 травня Всесвітній день бджіл. Бджоли — це не просто виробники меду, вони відіграють ключову роль у підтримці життя на Землі. Запилюючи більше ніж 75% культурних рослин, вони забезпечують врожайність фруктів, овочів, горіхів та багатьох інших продуктів. Без їхньої невтомної праці наше харчування та екосистеми зазнали б серйозних збитків.

20 травня Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом. Його започаткували 2012 року Міжнародним рухом аутоімунного артриту, щоб привернути увагу світу до проблем, які викликають аутоімунні та запальні хвороби суглобів. Аутоімунний артрит — це стан, коли власна імунна система помилково атакує тканини суглобів, спричиняючи хронічне запалення, біль, набряк і втрату рухливості. До цієї категорії входять різні хвороби, які серйозно впливають на якість життя людини.