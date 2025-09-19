Яке свято 20 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

20 вересня 2025 року — субота. 1305-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 вересня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Євстафія Плакиди та інших. Святий Євстафій Плакида — римський воїн, який жив у II столітті. Народився у багатій і знатній родині, служив у римській армії, але після чудесного спасіння від лева у мисливській пастці навернувся до християнства.

Феопистія — його вірна дружина, разом з чоловіком пройшла випробування стражданнями й переслідуванням через віру. Агапій і Феопист — їхні діти, які також прийняли мученицьку смерть за Христа. Всі вони відмовилися від поклоніння язичницьким богам і залишилися вірними Христу, навіть коли за це загрожувала смерть. Римський імператор наказав стратити їх: Євстафія, Феопистію і дітей піддали тортурам і стратили, але їхній подвиг став символом сімейної віри та жертовності.

Реклама

Що не можна робити 20 вересня

Не можна відмовляти іншим у допомозі, бо можеш сам втратити її в момент скрути.

Не слід голосно сміятися, надто сильно веселитися — це день роздумів і молитв.

Забороняється позичати гроші — винесете з оселі весь добробут.

Народні прикмети і традиції на 20 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплі і ясна погода — чекайте на тривалу суху осінь;

ввечері ясний місяць — скоро вдарять перші заморозки;

сильний вітер вказує на довгу зиму з хуртовинами;

павуки плетуть довгі павутинки — до сухої і сонячної погоди;

листя з берез почало активно опадати — до короткої осені і суворої зими.

20 вересня павуки плетуть довгі павутинки — до сухої і сонячної погоди / © unsplash.com

В народі 20 вересня носило назву Холодні води. Бо від цього часу вода у криницях і річках ставала холоднішою, осінь брала верх.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 вересня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 20 вересня є карнеол. Камінь, відомий людям більше ніж вісім століть. Йому приписують здатність оберігати серце і сприяти гармонії у любовних стосунках.

Реклама

Цього дня народилися:

1977 рік — Валерій Перешкура, український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000);

1982 рік — Інна Осипенко-Радомська, українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор;

1983 рік — Юлія Батенкова-Бауман, українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор.

Пам’ятні дати 20 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 вересня:

1246 рік — у Орді вбивають князя Чернігівського Михайла Всеволодовича;

1258 рік — після 38 років будівництва освячують кафедральний собор у Солсбері, Королівство Англія;

1519 рік — стартує перша навколосвітня експедиція під керівництвом Фернана Магеллана;

1562 рік — Англія укладає угоду з принцом Конде, лідером французьких гугенотів: Гавр переходить до Англії в обмін на військову допомогу проти католиків;

1610 рік — Станіслав Жолкевський, полководець Речі Посполитої, захопивлює Москву;

1792 рік — у Франції легалізовують розлучення;

1793 рік — Комітет громадського порятунку Франції схвалює план облоги Тулону, розроблений капітаном Наполеоном Бонапартом;

1866 рік — Ганновер та Франкфурт входять до складу Королівства Пруссія;

1870 рік — завершується об’єднання Італії;

1919 рік — Нестор Махно і уряд УНР укладають угоду про спільні дії проти Денікіна;

1920 рік — частини 6-ї польської армії вступають до Збаража і Вишневця; дієві частини Армії УНР займають Лянцкорун, Скалат і Сатанів;

1926 рік — Аль Капоне, голова синдикату американської мафії, дивом уникає загибелі під час розстрілу його офісу у Цицеро, Іллінойс;

1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 рік — ЕОМ виконує першу програму на мові високого рівня Фортран;

1970 рік — станція “Луна-16” здійснює перше буріння місячного ґрунту;

1977 рік — В’єтнам стає членом ООН;

1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (сучасна СБУ);

1992 рік — на референдумі більшість французів підтримують вступ країни до ЄС;

2000 рік — у Тайвані заарештовують 25-річного Чен Інь-Хао, автора комп’ютерного вірусу CIH (“ЧІХ” або “Чорнобиль”), який активувався щороку 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС;

2003 рік — на референдумі в Латвії громадяни голосують за вступ до ЄС;

2008 рік — в Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 вересня в Україні святкують День хірурга / © unsplash.com

20 вересня в Україні святкують День хірурга. Припадає на третю суботу вересня. Цю дату обрали не випадково: осінь у медичній традиції символізує оновлення, завершення певних циклів і важливість точності та професіоналізму — як і в роботі хірурга.

Також 20 вересня День винахідника і раціоналізатора в Україні. Професійне свято, присвячене людям, які створюють нові технології, покращують виробничі процеси та вносять інновації у різні сфери життя. Припадає на третю суботу вересня. Воно встановлене з метою підтримки креативності, наукового пошуку та технічного прогресу в Україні.

Реклама

А ще 20 вересня День фармацевтичного працівника України. Воно встановлене з метою вшанування професіоналів, які забезпечують населення лікарськими засобами, контролюють їхню якість і сприяють збереженню здоров’я громадян. Професійне свято, присвячене медикам, фармацевтам і всім працівникам аптек та фармацевтичної промисловості, які щодня дбають про здоров’я людей.

20 вересня святкують Міжнародний день червоної панди. Глобальна ініціатива, присвячена захисту червоної панди, маленького й дуже рідкісного ссавця, що мешкає у гірських лісах Гімалаїв і південно-східної Азії. Свято припадає на третю суботу вересня щороку. Дата змінюється в межах місяця, але завжди орієнтована на осінь у північній півкулі, коли активізуються освітні та природоохоронні кампанії.

Також 20 вересня Всесвітній день гінекологічної онкології. Міжнародна ініціатива, присвячена підвищенню обізнаності про онкологічні захворювання жіночої репродуктивної системи та важливість ранньої діагностики і профілактики.

А ще 20 вересня Міжнародний день студентського спорту. Глобальна ініціатива, присвячена розвитку фізичної активності серед студентів та популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах. Цей день символізує енергію, здоров’я, командний дух і прагнення студентів до активного і гармонійного життя.

Реклама

20 вересня святкують Міжнародний день прибирання прибережних територій. Глобальна ініціатива, спрямована на очищення узбережжя океанів, морів, річок і озер від сміття та пластику, а також на підвищення екологічної свідомості людей. Свято припадає на третю суботу вересня щороку, коли волонтери з різних країн об’єднуються для одночасного прибирання берегів.

Також 20 вересня Всесвітній день соку. Міжнародне свято, присвячене популяризації натуральних соків, здорового харчування та свіжих фруктів і овочів у повсякденному раціоні.

А ще 20 вересня Всесвітній день донора кісткового мозку. Міжнародна ініціатива, присвячена приверненню уваги до важливості донорства кісткового мозку та стовбурових клітин для порятунку життя людей із тяжкими онкологічними та гематологічними захворюваннями. Припадає на третю суботу вересня.

20 вересня святкують День свободи програмного забезпечення. Міжнародна ініціатива, присвячена поширенню знань про вільне та відкрито доступне програмне забезпечення, а також його переваг у навчанні, роботі та повсякденному житті. Припадає на третю суботу вересня.

Реклама

Також 20 вересня Всесвітній день прибирання. Глобальна ініціатива, присвячена боротьбі з пластиковим та іншим сміттям, яке забруднює планету, і залученню мільйонів людей до активного очищення довкілля. Припадає щороку на третю суботу вересня.