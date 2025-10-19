Яке свято 20 жовтня 2025 року / © ТСН

Реклама

20 жовтня 2025 року — понеділок. 1334-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 20 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого великомученика Артемія. Святий Артемій був визначним військовим діячем і воєначальником Римської імперії. За часів правління імператорів Костянтина Великого та його синів він займав високе становище — був військовим правителем Єгипту.

Коли Костянтин Великий переніс столицю до Константинополя, Артемій отримав почесне доручення — перевезти з Олександрії до нової столиці мощі святих апостолів Андрія Первозваного, Луки та Тимофія. Ця подія мала велике духовне значення для всього християнського світу, і Артемій здобув пошану серед вірних як ревний християнин і захисник Церкви.

Реклама

Після смерті імператора Констанція владу захопив його родич Юліан, який зрікся християнства та намагався відновити язичництво. Він жорстоко переслідував християн, особливо духовенство.

Коли Юліан прибув до Антіохії, він наказав привести на суд двох єпископів — Євгенія та Макарія, яких тяжко катували. У цей час Артемій, перебуваючи в Антіохії, сміливо виступив перед імператором, викривши його відступництво від Христа й закликавши навернутися до істинної віри. Така відверта заява обурила Юліана.

За свою відвагу святий Артемій був позбавлений усіх звань, кинутий до в’язниці, а потім підданий жорстоким тортурам. Його тіло було страшно понівечене, але він мужньо зносив страждання, безупинно молячись до Бога. Урешті імператор наказав розтрощити його тіло камінням, і так Артемій віддав свою душу Господу. Його мученицька смерть стала символом непохитності віри перед лицем державного насильства.

Що не можна робити 20 жовтня

Не можна сваритися — це час для очищення серця і думок.

Не варто починати нові справи — в народі казали: “На Артемія хто почне — не докінчить”.

Забороняється прати і купати маленьких дітей — вода цього дня “тяжка” й може викликати хвороби

Народні прикмети і традиції на 20 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

випав перший сніг — чекайте на ранню і люту зиму;

птахи низько і тихо летять — до холодної зими;

туман вранці — чекайте на відлигу;

сильний вітер цього дня — будуть затяжні хуртовини взимку;

дощить на Артемія — до мокрої і теплої зими.

20 жовтня випав перший сніг — чекайте на ранню і люту зиму / © unsplash.com

В народі 20 жовтня носило назву Артемій Холодний. Так день називали тому, що за погодою цього дня визначали характер майбутньої зими. Вірили, що природа дає чіткі “знаки” — по вітру, туманах і перших снігах. Часто казали: “Прийшов Артемій — готуйся до зими”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 жовтня

Які завтра іменини: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ірина.

Талісманом людини, народженої 20 жовтня є лазурит. Існувало переконання, що цей камінь має силу полегшувати навіть найтяжчі недуги. З давніх-давен лазурит використовували як засіб, що сприяє зціленню та підтримує роботу нирок.

Цього дня народилися:

Реклама

1854 рік — Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик;

1888 рік — Яків Мамонтів, історик української драматичної літератури й театру, викладач;

1949 рік — Валерій Борзов, український легкоатлет.

Пам’ятні дати 20 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 жовтня:

Реклама

1803 рік — Сенат Сполучених Штатів затвердив угоду про придбання Луїзіани, що стало одним із наймасштабніших територіальних розширень в історії США;

1818 рік — Велика Британія та США уклали угоду, за якою 49-та паралель офіційно стала кордоном між американськими та канадськими землями;

1865 рік — місто Оттава офіційно визначене як адміністративний центр і місце розташування уряду Канади;

1868 рік — у Києві засновано перший приватний комерційний банк на українських землях;

1911 рік — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен разом із чотирма товаришами вирушив із Китової бухти в історичну експедицію до Південного полюсу;

1916 рік — в Севастополі стався потужний вибух на лінкорі “Імператриця Марія”, унаслідок якого загинули сотні людей;

1918 рік — польські представники Львівської міської ради проголосили приєднання Львова до Польщі;

1924 рік — в Харкові запрацювала перша радіостанція в Українській СРР;

1930 рік — більшовицький режим стратив генерал-хорунжого УНР Юрія Тютюнника, видатного борця за незалежність України;

1944 рік — японські пілоти здійснили перший бойовий виліт камікадзе;

1945 рік — на всенародному плебісциті Монголія підтвердила свій суверенітет, проголосувавши за збереження статусу незалежної держави;

1947 рік — у США Комісія з розслідування антиамериканської діяльності розпочала гучні слухання про проникнення комуністів у кіноіндустрію Голлівуду;

1953 рік — в США вийшла друком легендарна антиутопія Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”;

1959 рік — в Мюнхені, на цвинтарі Вальдфрідгоф, поховали Степана Бандеру, провідника українського визвольного руху;

1968 рік — на Олімпійських іграх у Мехіко американський легкоатлет Річард Фосбері здобув перемогу у стрибках у висоту (2 м 24 см), вперше продемонструвавши революційну техніку “спиною до планки”;

1993 рік — парламент Естонії ухвалив заяву, якою засудив комуністичну політику геноциду в Україні, виявивши міжнародну солідарність із жертвами тоталітарного режиму;

1999 рік — вчені виявили замороженого мамута, що стало важливою знахідкою для палеонтології;

2023 рік — в Сантьяго (Чилі) урочисто відкрилися XIX Панамериканські ігри.

Яке завтра свято в Україні і світі

20 жовтня святкують Міжнародний день кухарів та кулінарів / © unsplash.com

20 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з болем. Цей день покликаний привернути увагу суспільства, медичної спільноти та державних структур до проблем контролю та зменшення болю у пацієнтів, які страждають від хронічних і гострих захворювань. Біль — це не лише фізичне страждання. Він впливає на психоемоційний стан людини, знижує якість життя, може призводити до соціальної ізоляції та депресії. Особливо гостро це відчувають пацієнти з онкологічними захворюваннями, травмами, післяопераційними станами та хронічними хворобами.

Також 20 жовтня Міжнародний день лінивця. Це незвичайне свято присвячене одному з найповільніших, але водночас найдивовижніших створінь на планеті — лінивцю. День був започаткований для підвищення обізнаності про лінивців, їхню біологію та загрози зникнення.

А ще 20 жовтня Всесвітній день статистики. Це професійне свято, покликане підкреслити важливість статистики у житті сучасного суспільства та роль статистиків у прийнятті рішень на різних рівнях — від державного до особистого. Статистичні дані допомагають розуміти тенденції в економіці, демографії, охороні здоров’я, освіті та екології.

20 жовтня святкують Міжнародний день кухарів та кулінарів. Це професійне свято присвячене всім, хто створює їжу з любов’ю та майстерністю, від великих шеф-кухарів у ресторанах до кулінарів домашньої кухні. Кухарі не лише готують їжу, вони зберігають національні традиції, створюють гастрономічну культуру і дарують людям задоволення від смаку.

Реклама

Також 20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера. Це свято присвячене людям, які щодня контролюють рух повітряного транспорту, забезпечують безпеку авіаперельотів та координують роботу пілотів по всьому світу. Авіадиспетчери координують рух сотень літаків одночасно, стежать за погодними умовами та дотриманням правил польотів.

А ще 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Це день, присвячений підвищенню обізнаності про рак грудей, ранню діагностику та профілактику, а також підтримку пацієнток і їхніх родин. Рак молочної залози — найпоширеніший вид онкології серед жінок в Україні та світі.

20 жовтня святкують Всесвітній день профілактики остеопорозу. Це міжнародна ініціатива, спрямована на привернення уваги до здоров’я кісток, попередження остеопорозу та зменшення ризику переломів у людей різного віку. Раннє виявлення та профілактика допомагають зберегти рухливість, самостійність і якість життя.