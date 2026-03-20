21 березня 2026 року — субота. 1486-й день війни в Україні.

Завтра, 21 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського. Святий Яків був єпископом міста Катанія на острові Сицилія. Він прославився побожним життям, ревною проповіддю християнства та захистом православної віри. Під час іконоборчих переслідувань святий мужньо сповідував шанування святих ікон, за що зазнав гонінь і страждань. Церква вшановує його як ісповідника — того, хто витримав переслідування за віру, але не зрікся Христа.

21 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день поезії. Свято започаткувала ЮНЕСКО 1999 року, щоб підкреслити значення поетичного слова в культурі людства та підтримати розвиток поезії у світі. Поезія вважається однією з найдавніших форм мистецтва слова. Вона допомагає передавати емоції, думки й досвід поколінь, зберігати мовне багатство та культурну спадщину народів. Цього дня у різних країнах проводять літературні читання, поетичні фестивалі, зустрічі з авторами та творчі конкурси.

Також 21 березня Всесвітній день татуювання. Це неофіційне міжнародне свято присвячене мистецтву татуювання, майстрам-татуювальникам та людям, які обирають прикрашати своє тіло символічними малюнками. Татуювання має дуже давню історію: археологи знаходили його навіть на муміях віком понад 5 тисяч років. У різних культурах татуювання виконували різні функції — від ритуальних і захисних символів до знаків соціального статусу чи приналежності до племені.

А ще 21 березня Міжнародний день спортивних автоперегонів. Мета цього дня — привернути увагу до автоспорту як до поєднання технологій, майстерності та сміливості. Спортивні автоперегони вимагають від пілотів блискавичної реакції, витривалості й уміння керувати автомобілем на межі можливостей.

21 березня святкують Всесвітній день домашнього господарства. Свято присвячене важливості ведення домашнього господарства та праці людей, які дбають про лад, затишок і добробут у родині. Ідею цього дня підтримує Міжнародна федерація домашнього господарства, яка прагне підкреслити значення домашньої праці для суспільства. Адже ведення господарства охоплює багато щоденних справ: приготування їжі, догляд за житлом, планування сімейного бюджету, виховання дітей і створення комфортного домашнього середовища.

Також 21 березня Всесвітній день висаджування рослин. Екологічна ініціатива, присвячена висаджуванню дерев, квітів та інших рослин і турботі про довкілля. Вона припадає на різні дати в різних країнах, але головна ідея одна — заохотити людей робити планету зеленішою.

А ще 21 березня Всесвітній день гіпнопологів. Він пов’язаний із сучасним методом самогіпнозу під час пологів — тобто практикою, яка допомагає жінкам переживати біль та стрес під час народження дитини.

21 березня святкують День старовинної музики. Цю дату обрали не випадково — саме 21 березня припадає перший день весни (астрологічної) і день народження великого композитора Йоганн Себастьян Бах, що робить її символічною точкою початку оновлення, творчості і повернення до коріння.

Також 21 березня Всесвітній день деревини. Цей день присвячений деревині як одному з найважливіших природних ресурсів — відновлюваному, екологічно чистому та багатофункціональному матеріалу, який відіграє ключову роль у житті людей, природі й сталому розвитку планети. Свято підкреслює, як деревина допомагає у боротьбі зі зміною клімату (через зберігання вуглецю), підтримує біорізноманіття і є основою для ремесел, мистецтва, будівництва та повсякденного життя.

А ще 21 березня Міжнародний день кольору. Ідея створити Міжнародний день кольору була вперше запропонована 2008 року Португальською асоціацією кольору, а вже 2009 року її підтримали члени Міжнародна асоціація кольору — організації, які представляють національні кольорові спільноти понад 30 країн. Датою святкування обрали 21 березня, оскільки в цей період відбувається весняне рівнодення — день і ніч приблизно однакової тривалості, що символізує баланс світла й темряви та зв’язок кольору з природним світлом.

21 березня святкують Міжнародний день лялькаря. Це свято присвячене мистецтву лялькарства, тобто театру з ляльками, яке існує у світі вже понад тисячу років і має глибокі культурні традиції. День лялькаря був заснований 2003 року Міжнародною асоціацією лялькарів UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) з метою популяризації цього виду мистецтва та підтримки лялькарів у всьому світі. Дату обрали не випадково — 21 березня символізує початок весни і оновлення, що перегукується з магією театру, його здатністю оживляти образи й історії.

Також 21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Дату обрали на честь трагічних подій у Південній Африці 21 березня 1960 року, коли поліція відкрила вогонь по мирних демонстрантах, які протестували проти апартеїду в містечку Шарпевіль, загинуло понад 60 людей. Це стало символом боротьби проти расової несправедливості у всьому світі.

А ще 21 березня Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Дату обрали не випадково: 21/3 символізує трисомію 21-ї хромосоми, яка є причиною синдрому Дауна. Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй 2011 року, щоб звернути увагу на важливість інтеграції людей з синдромом Дауна в освіту, роботу та громадське життя.

21 березня святкують Міжнародний день лісів. Свято присвячене лісам, їхньому збереженню та важливості для життя людини і планети. Цей день нагадує про важливість відповідального лісокористування, боротьбу з незаконною вирубкою, лісовими пожежами та деградацією земель.