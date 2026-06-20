Яке свято 21 червня 2026 року / © ТСН

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21 червня 2026 року — неділя. 1578-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

21 червня віряни святкують День пам’яті святого мученика Юліяна Тарсійського / © pexels.com

Завтра, 21 червня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Юліяна Тарсійського. Він походив із Кілікії (місто Тарс), був сином язичника-сенатора і християнки, яка виховала його у вірі. У 18 років його схопили за сповідання Христа. Юліана довго катували й намагалися змусити принести жертву язичницьким богам, але він залишився непохитним. За переказами, його піддавали жорстоким тортурам і зрештою стратили близько 305 року: тіло кинули в море в мішку з піском і зміями. Пізніше його мощі було поховано з почестями, а пам’ять про нього стала символом стійкості у вірі.

21 червня в Україні і світі святкують День батька / © pexels.com

21 червня в Україні і світі святкують День батька. Припадає на третю неділю червня. Ідея свята з’явилася на початку XX століття в США як відповідь на День матері. Його популяризувала Сонора Смарт Додд, яка хотіла вшанувати свого батька — ветерана, що сам виховав шістьох дітей. У цей день заведено дякувати батькам за підтримку, турботу й приклад у житті, дарувати подарунки або просто проводити час разом.

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21 червня День літнього сонцестояння / © pexels.com

Також 21 червня День літнього сонцестояння. Після цього дня світловий день поступово починає зменшуватися, а ніч — подовжуватися, хоча перші зміни майже непомітні. У багатьох культурах цей день вважався особливим і навіть містичним. Його пов’язували з силою Сонця, родючістю, оновленням природи та початком літа. У слов’янській традиції він перегукується зі святом Івана Купала, яке зберегло багато давніх обрядів, пов’язаних із вогнем, водою та очищенням.

21 червня Міжнародний день йоги / © pexels.com

А ще 21 червня Міжнародний день йоги. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2014 року, а вперше відсвяткували 21 червня 2015 року. Дату обрали не випадково — вона збігається з Днем літнього сонцестояння, який у багатьох культурах символізує гармонію, світло й оновлення.

21 червня святкують Всесвітній день жирафа / © pexels.com

21 червня святкують Всесвітній день жирафа. Ініціатором події стала Giraffe Conservation Foundation. У цей день у різних країнах проводять освітні заходи, благодійні акції, лекції та програми для дітей, присвячені охороні дикої природи. Жираф може сягати майже шести метрів заввишки, а його язик виростає до 45–50 сантиметрів, що допомагає діставати листя з колючих акацій. Попри свої значні розміри, жирафи здатні розвивати швидкість до 60 км/год на коротких дистанціях.

21 червня День українського ювелірного мистецтва / © pexels.com

Також 21 червня День українського ювелірного мистецтва. Його мета — вшанувати майстрів, які створюють ювелірні прикраси, та підкреслити багатовікові традиції українського золотарства. Дата обрана невипадково. Саме 21 червня 1971 року археолог Борис Мозолевський під час розкопок кургану Товста Могила знайшов легендарну Скіфська пектораль — один із найвідоміших шедеврів давнього ювелірного мистецтва у світі. Ця знахідка стала символом високої майстерності, яка існувала на українських землях понад дві тисячі років тому.

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21 червня Всесвітній день мотоцикліста / © pexels.com

А ще 21 червня Всесвітній день мотоцикліста. Його історія бере початок з акції «Ride to Work Day», яка заохочувала людей хоча б раз на рік дістатися на роботу мотоциклом, демонструючи, що цей транспорт є не лише засобом для відпочинку, а й практичним способом пересування. Згодом ініціатива переросла у міжнародний день, який об’єднує любителів двоколісної техніки.

21 червня святкують Всесвітній день рукостискань / © pexels.com

21 червня святкують Всесвітній день рукостискань. Рукостискання є одним із найдавніших жестів привітання. Історики вважають, що воно виникло як знак мирних намірів: простягнута відкрита рука демонструвала відсутність зброї, а потиск символізував взаємну довіру. Згодом цей жест став невід’ємною частиною дипломатичних зустрічей, ділових переговорів, спортивних змагань і повсякденного спілкування.

21 червня Міжнародний день скейтбордингу / © pexels.com

Також 21 червня Міжнародний день скейтбордингу. Ініціатором свята стала International Association of Skateboard Companies, яка започаткувала його 2004 року, щоб популяризувати скейтбординг і підтримати розвиток місцевих спільнот. У цей день у багатьох містах проходять масові катання, аматорські й професійні змагання, майстер-класи для початківців, показові виступи та фестивалі вуличної культури. Часто учасники долучаються до благодійних акцій і виступають за створення нових скейтпарків та безпечних просторів для занять спортом.

21 червня Всесвітній день миру та молитви / © pexels.com

А ще 21 червня Всесвітній день миру та молитви. Головна ідея цього дня — підкреслити, що мир починається з людини: її думок, слів і дій. Тому акцент робиться не лише на молитві, а й на внутрішньому примиренні, прощенні, співчутті та готовності до діалогу. У різних країнах у цей день проводять міжконфесійні зустрічі, мирні ходи, екуменічні служби, благодійні акції та символічні запалення свічок. Часто до ініціативи долучаються представники різних релігійних громад, громадські організації та волонтери.

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21 червня святкують Всесвітній день музики / © pexels.com

21 червня святкують Всесвітній день музики. Свято з’явилося у Франції у 1982 році за ініціативи міністра культури Жак Ланг. Ідея була простою: зробити музику доступною для всіх — і для професіоналів, і для аматорів. Головний принцип цього дня — «музика всюди і для всіх». Тому 21 червня вулиці, парки, площі, музеї та навіть кафе перетворюються на концертні майданчики. Музиканти виступають безкоштовно, а слухачі можуть вільно долучатися до святкування.

21 червня День солідарності атеїстів / © pexels.com

Також 21 червня День солідарності атеїстів. Ідея, яка стоїть за подібними відзначеннями, — підкреслити солідарність людей, які дотримуються атеїстичних або світських поглядів, а також підтримати цінності раціональності, гуманізму та рівності незалежно від релігійних переконань.

21 червня Всесвітній день гідрографії / © pexels.com

А ще 21 червня Всесвітній день гідрографії. Його заснувала Міжнародна гідрографічна організація, а від 2006 року він офіційно відзначається у багатьох країнах світу. 2005 року ООН підтримала ідею святкування, визнавши важливість гідрографічних досліджень для безпеки судноплавства та збереження океанів.

21 червня святкують Всесвітній день гуманізму / © pexels.com

21 червня святкують Всесвітній день гуманізму. Його зміст пов’язаний із ідеями гуманізму — світогляду, що ставить у центр людину, її гідність, розум, свободу вибору, етичну відповідальність і цінність життя без прив’язки до релігійних чи догматичних систем. Гуманізм як філософська традиція формувався ще з епохи Відродження, а в сучасному вигляді часто асоціюється з науковим підходом до світу, критичним мисленням, правами людини та соціальною рівністю. Тому цей день використовують як нагоду обговорювати освіту, науку, етику, свободу совісті та взаємоповагу між людьми.

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