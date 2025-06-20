Яке свято 21 червня 2025 року / © ТСН

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21 червня 2025 року — субота. 1214-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 червня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Юліяна Тарсійського. Народився в місті Антіохія Сирійська в доброчестивій родині. Батько був язичником, але мати сповідувала християнство. Після смерті батька вона виховувала сина в своїй вірі. Тому Юліян від юних років пізнав Христа.

Коли йому було 18 років, його заарештували. В той час відбувалися жорстокі гоніння християн за наказом імператора Діоклетіана. Його доставили до міста Кілійського Тарсу (нині Туреччина). Там тривав судовий процес. Юліян відмовився відректися від Ісуса Христа. За це його піддали жорстоким катуванням, які тривали близько одного року. Зрештою його кинули в море у мішку. Так він прийняв мученицьку смерть.

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Що не можна робити 21 червня

Не можна гучно веселитися, розважатися — краще провести день в молитві та спокої.

Забороняється стригти волосся — цей день вважається перехідним між світлом і темрявою, а тому обрізане волосся може стати причиною зменшення удачі.

Не слід планувати важливі зміни в житті — день сонцестояння в народній традиції має нестабільну енергетику, а тому все, що ви сплануєте може обернутися проти вас.

Народні прикмети і традиції на 21 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день — до теплого літа;

дощить — чекайте на дощовий серпень;

вранці побачити веселку — будуть короткочасні дощі;

велика роса — до гарної погоди вдень;

метушаться комахи та бджоли — чекайте на спеку;

замовкли птахи — буде зміна погоди;

яке 21 червня — таке й все літо.

Яке 21 червня — таке й все літо / © unsplash.com

В народі 21 червня носило назву Сонцеворот. В давньослов’янській традиції цей день вважався переломним моментом року, адже сонце стоїть на найвищій точці. В народі казали “Сонце повертає на зиму, а літо — на спеку”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 червня

Які завтра іменини: Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена.

Талісманом людини, народженої 21 червня, є аметист. Вирізняється глибоким фіолетовим кольором. Вважається, що аметист здатний почистити енергетику людини, а також допомагає під час медитації.

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Цього дня народилися:

1975 рік — Сергій Губанов, полковник Національної поліції України, Герой України;

1986 рік — Іван Банк, військовослужбовець Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно);

1988 рік — Тарас Тополя, соліст популярного українського гурту “Антитіла”.

Пам’ятні дати 21 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 червня:

524 рік — король Бургундії Годомар здобуває вирішальну перемогу над галлами в битві під Везероном, закріпивши свою владу й вплив у регіоні;

1582 рік — трапляється загадковий інцидент у монастирі Хонно в японському Кіото, який залишає слід у місцевих хроніках і викликає неабиякий резонанс серед духовенства;

1768 рік — гайдамаки, активні учасники Коліївщини, беруть приступом місто Умань, яке тримали в облозі захисники — барські конфедерати, що боролися за збереження свого впливу;

1963 рік — кардинал Джованні Монтіні стає 261-м понтифіком Римської католицької церкви, прийнявши ім’я Папа Павло VI і започаткувавши нову еру у Ватикані;

1971 рік — під час розкопок кургану Товста Могила видатний український археолог Борис Мозолевський робить сенсаційну знахідку — знамениту скіфську пектораль, що стає символом величі скіфської культури.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 червня в Україні і світі святкують День літнього сонцестояння / © unsplash.com

21 червня в Україні і світі святкують День літнього сонцестояння. Унікальний астрономічний момент, коли Сонце досягає своєї найвищої точки на небосхилі. День стає найдовшим, а ніч найкоротшою. Земля в цей момент нахилена максимально у бік Сонця. Здавна День літнього сонцестояння вважався найбільш магічним в багатьох народів. Це була мить сонячного апогею, символічного зеніту життєвої сили.

Також 21 червня Всесвітній день миру та молитви. Головна його мета полягає у об’єднанні людей різних вірувань для медитації та молитви за мир на Землі. Припадає на День літнього сонцестояння.

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А ще 21 червня Міжнародний день йоги. Щорічне свято, яке допомагає популяризувати йогу як давнє мистецтво гармонії тіла, духу й розуму. Воно сприяє фізичному здоров’ю, глобальному миру і внутрішньому спокою. Ініціатором його створення виступив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН 2014 року.

21 червня святкують Міжнародний день скейтбордингу. Дата присвячена Дню літнього сонцестояння, підкреслюючи свободу і енергію скейтбордингу. Свято було установлене Міжнародною асоціацією компаній зі скейтбордингу 2004 року для залучення людей до цього спорту.

Також 21 червня Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року святкували в липні, але пізніше вирішено було обрати День літнього сонцестояння. Ініціатива виникла 1992 року як флешмоб: поїздка на роботу на мотоциклі замість автомобіля, але згодом набрала обертів і стала популярною.

А ще 21 червня Всесвітній день гідрографії. Збігається з Днем літнього сонцестояння. Свято започаткували 2005-2006 року на честь заснування Міжнародної гідрографічної організації (IHO) 21 червня 1921 року.

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21 червня святкують Всесвітній день музики. Свято було започатковане 1982 року у Франції за ініціативи міністра культури Жака Ланґа та директора музики Моріса Флёре. Перше святкування відбулося у Парижі і включало понад 800 концертів.

Також 21 червня Всесвітній день гуманізму. Свято бере початок у 1980-х роках. Дата літнього сонцестояння символізує злет знання та розуму, адже Сонце “долає темряву”, підкреслюючи єдність всіх людей.

А ще 21 червня Всесвітній день жирафа. Важливий захід для поширення інформації про захист цієї вразливої тварини. Свято було ініційоване 2014 року Фондом збереження жирафів. На сьогоднішній день в дикій природі залишається близько 90 000–117 000 жирафів загалом, але їхня кількість скоротилася майже на 40% за останні десять років.

21 червня святкують Міжнародний день футболки. Неформальне свято, яке було започатковане німецькою компанією Spreadshirt 2008 року для підвищення обізнаності про футболку як зручний та універсальний предмет одягу.

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Також 21 червня Міжнародний день серфінгу. Неофіційне, але дуже популярне свято, яке щороку припадає на третю суботу червня. Свято започаткували 2005 року журнал Surfing Magazine та організація Surfrider Foundation для популяризації серфінгу і підвищення обізнаності про нього.

А ще 21 червня Всесвітній день гармонії. Головна його мета полягає у приверненні уваги до важливості внутрішньої та зовнішньої гармонії, взаємопорозумінні між людьми, гармонійного співіснування з навколишнім середовищем.