21 квітня 2026 року — вівторок. 1517-й день війни в Україні.

Завтра, 21 квітня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Януарія і тих, хто з ним. Він був єпископом міста Беневенто в Італії та постраждав за віру під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіан на початку IV століття. Коли почалися переслідування, Януарій відвідував ув’язнених християн, підтримуючи їх духовно. За це його заарештували разом із кількома сподвижниками. Серед тих, хто постраждав разом із ним, були диякон Фест, читач Дезидерій, а також миряни Соссій, Прокул, Євтихій і Акуцій. Після жорстоких катувань їх стратили близько 305 року. За переданням, під час мучеництва ставалися дива, які зміцнювали віру християн.

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа. Дата присвячена захисту птахів роду кроншнеп — витончених болотяних і лугових пернатих із довгим, зігнутим донизу дзьобом. Цей день започаткувала міжнародна організація BirdLife International, щоб привернути увагу до стрімкого зменшення чисельності кроншнепів у світі. Найбільше занепокоєння викликає тонкодзьобий кроншнеп, який вважається критично зникомим або навіть уже зниклим.

Також 21 квітня Всесвітній день творчості та інновацій. Це свято покликане підкреслити важливість креативного мислення, нових ідей і нестандартних рішень у розвитку суспільства. Ініціаторкою цього дня стала Марсі Сігал, яка запропонувала його ще 2001 року. А згодом дата отримала міжнародне визнання — 2017 року Організація Об’єднаних Націй офіційно закріпила цей день у календарі. Свято обрали невипадково: 21 квітня припадає між днем народження Леонардо да Вінчі (15 квітня) та Днем Землі (22 квітня), символічно поєднуючи людську креативність і відповідальність за майбутнє планети.

А ще 21 квітня Міжнародний день конопель. Це неофіційна дата, пов’язана з культурою вживання та обговорення конопель, а також із рухами за їх легалізацію і декриміналізацію у різних країнах. Водночас важливо пам’ятати, що ставлення до конопель відрізняється залежно від країни: десь їхнє використання частково або повністю легалізоване, а десь — заборонене законом. Тому цей день має як культурний, так і суспільно-дискусійний характер.