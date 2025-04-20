Яке свято 21 квітня 2025 року / © ТСН

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21 квітня 2025 року — понеділок. 1153-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Януарія та інших. Він жив у III столітті й став відомим своєю непохитною вірою, мужністю та жертовністю. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана він вирушив до міста Поццуолі, щоб духовно підтримати ув’язнених християн. Там його самого було заарештовано разом з дияконом Фестом, читцем Дезидерієм, а також дияконами Прокулом, Сосієм та християнами Євтихієм і Акунтієм.

Святих піддали жорстоким катуванням. За переказами, їх кинули до розжареної печі, однак вони вийшли з неї неушкодженими. Врешті-решт, усім їм відтяли голови — вони прийняли мученицьку смерть за Христа.

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Після смерті святого Януарія відбулося чудо: благочестиві віряни зібрали його кров у спеціальну скляну ампулу, яка зберігається до сьогодні в кафедральному соборі міста Неаполь.

Що не можна робити 21 квітня

Воду цього дня не можна брати з джерел чи колодязів без молитви — бо вона “прокидається” і може втягнути в себе хвороби або біду.

Не рекомендували переказувати сни — бо вони можуть стати віщими, і розголос змінює їхню силу.

Не варто мити підлогу чи виливати воду на вулицю без потреби — “воду ображати — біду накликати”.

Народні прикмети і традиції на 21 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо день ясний і сонячний — літо буде теплим і щедрим на врожай;

від самого ранку хмарно, але без дощу — весна буде довгою, затяжною, з прохолодними ночами;

сильний вітер цього дня — до негоди в найближчі дні, можливо навіть до заморозків на ніч;

пішов дощ 21 квітня — добрий знак: літо буде дощовим, але родючим;

якщо птахи літають низько — зміниться погода, можливо, прийде дощ або похолодання.

21 квітня птахи літають низько — зміниться погода, можливо, прийде дощ або похолодання / © unsplash.com

В народі 21 квітня носило назву Родіон Колодязник. А все тому, що цього дня вода «прокидається», тобто змінює свою енергію після зимової сплячки. Якщо набрати воду рано-вранці та поставити на сонце — і вона залишиться чистою до вечора, буде гарна погода.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 квітня

Які завтра іменини: Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 21 квітня є хризоберил. Цей камінь завжди захоплював своєю незвичайною твердістю та унікальністю. В Індії хризоберил був одним з найпотужніших магічних каменів, що приносить глибоке розуміння й інтуїцію. Він допомагає досягти успіху у всіх справах, до яких торкається людина.

Цього дня народилися:

1941 рік — Віктор Сухенко, український скульптор, лавреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1984), один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру;

1945 рік — Любомира Бойцун, українська архівістка, краєзнавиця;

1956 рік — Богдан Підгірний, український кінооператор, журналіст.

Пам’ятні дати 21 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 квітня:

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання імперії ацтеків;

1818 рік — цісар видав указ, згідно з яким навчання релігії для дітей вірних УГКЦ в Галичині та Буковині повинно було проводитись рідною мовою;

1910 рік — комета Галлея досягла максимальної близькості до Землі;

1913 рік — на воду спущено “Аквітанію”, єдиний лайнер, що брав участь у обох світових війнах;

1920 рік — у Варшаві Польща та УНР підписали загальну та торгово-економічну конвенцію, за якою Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла їй військову допомогу;

1921 рік — декретом Ради народних комісарів введено натуральний податок на основі прогресивної системи замість продрозкладки;

1944 рік — розпочався бій під Гурбами, одна з найбільших битв між військами УПА та НКВС СРСР;

1944 рік — жінки у Франції отримали право голосу на виборах;

1960 рік — Бразилія стала новою столицею країни, для чого було побудовано однойменне місто;

1996 рік — за допомогою ракети було вбито першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, Джохара Дудаєва;

2000 рік — в Броварах, Київська область, житловий будинок потрапив під удар тактичної ракети класу «Земля-Земля», яку запустили військові з полігона. Загинуло кілька осіб;

2019 рік — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, за результатами яких на пост президента був обраний Володимир Зеленський.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 квітня Міжнародний день коноплі / © unsplash.com

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа. Подія спрямована на підвищення обізнаності про кроншнепів і важливість охорони їхніх природних середовищ існування. Кроншнепи — це великі болотні птахи з довгими дзьобами, які вони використовують для пошуку їжі в м’якому ґрунті. Вони мешкають в Євразії та Північній Америці. На жаль, багато видів кроншнепів опинилися на межі зникнення через знищення середовищ їхнього існування, забруднення вод і порушення екосистем.

Також 21 квітня Міжнародний день коноплі. Він став символом боротьби за легалізацію канабісу. Цей день виник завдяки молодим людям з Каліфорнії в 1970-х роках, які започаткували традицію збиратися о 4:20 для спільного куріння канабісу. Міжнародний день коноплі став важливим етапом у зміні ставлення до канабісу в суспільстві, що сприяє легалізації та розвитку наукових досліджень.

А ще 21 квітня Всесвітній день творчості та інновацій. Запроваджений ООН 2017 року, цей день став платформою для просування ідей творчості та інновацій як основи для прогресу в науці, технологіях, бізнесі та культурі. Він нагадує, як важливо втілювати нові ідеї, що можуть змінити суспільство та покращити якість життя.