21 лютого 2026 року — субота.

Завтра, 21 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Тимотея. Він обрав шлях чернецтва ще замолоду, зрікся мирських благ і присвятив себе духовному вдосконаленню. За свідченнями церковного передання, преподобний Тимотей мав дар духовного наставництва та підтримував братію прикладом смирення і лагідності. Святого шанують як взірець внутрішньої чистоти, витривалості у вірі та повної довіри до Божої волі. Його життя нагадує: справжня сила — у тиші серця й постійній молитві.

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Дата пов’язана з подіями 1952 року в місті Дакка (тепер столиця Бангладеш), де студенти загинули, відстоюючи право навчатися рідною бенгальською мовою. Відтоді цей день став символом боротьби за мовну ідентичність. За даними ЮНЕСКО, у світі існує понад 7 тисяч мов, і багато з них перебувають під загрозою зникнення. Втрата мови — це втрата частини культури, історії та унікального світобачення.

Також 21 лютого Всесвітній день екскурсовода. Свято започаткувала Всесвітня федерація асоціацій туристичних гідів 1990 року, щоб підкреслити важливу роль гідів у збереженні та популяризації культурної спадщини. Екскурсовод — це не просто людина, яка показує пам’ятки. Це провідник у світ історії, архітектури, традицій та людських історій. Саме від його майстерності залежить, чи стане звичайна подорож захопливою пригодою.

А ще 21 лютого Всесвітній день панголіна. Припадає на третю суботу лютого. Його започаткували природоохоронні організації, щоб привернути увагу до долі одних із найбільш уразливих тварин планети. Панголін — це лускатий ссавець, який мешкає в Африці та Азії. Його тіло вкрите твердими кератиновими лусками, що слугують природним захистом. У разі небезпеки він згортається в щільну кулю. Панголіни живляться переважно мурахами та термітами й мають довгий липкий язик, яким добувають комах.

21 лютого святкують Всесвітній день комбучі. Дату обрали символічно — на честь легендарного лікаря Комбу, який, за переказами, привіз напій до Японії 221 року. Комбуча — це ферментований напій на основі підсолодженого чаю, який готують за допомогою SCOBY (симбіотичної культури бактерій і дріжджів). Під час ферментації утворюються органічні кислоти, природні пробіотики та легка природна газованість. Комбуча стала трендом здорового способу життя у світі, адже її пов’язують із підтримкою травлення та мікрофлори кишківника. Водночас важливо пам’ятати: це не «чарівний еліксир», а лише один із елементів збалансованого харчування.