Яке свято 21 липня 2025 року / © ТСН

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21 липня 2025 року — понеділок. 1244-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 липня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Симеон був євреєм за походженням, прийняв християнство. Він провадив життя стовпника в Палестині, недалеко від Мертвого моря. Преподобний Іван був його учнем, приєднався до Симеона в досить молодому віці. Подвизався разом з ним у пустелі, поділяючи суворий спосіб життя.

Що не можна робити 21 липня

Не слід відмовляти в допомозі — Іван і Симеон вважаються зразками милосердя.

Не можна сваритися і лаятися — будь-які слова, сказані в гніві, є гріхом.

Не бажано вишивати, шити — цей день потрібно провести в молитві та духовних роздумах.

Народні прикмети і традиції на 21 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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спека — чекайте на суху і теплу осінь;

дощить — значить і осінь буде дощовою;

ранкова роса — день буде теплим і спокійним;

сильний вітер — прийде зміна погоди;

ввечері веселка — чекайте на погожу вранішню погоду.

21 липня ранкова роса — день буде теплим і спокійним / © unsplash.com

В народі 21 липня носило назву День Мовчальників. Це пов’язано з подвигом преподобних Симеона і Івана, які мовчали, уникаючи марних слів і мирського галасу. Вважалося, що цього дня треба більше мовчати, менше пліткувати, більше молитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 21 липня є гагат. Одна з форм кам’яного вугілля, яка утворилася з деревини, що мільйони років тому зазнала скам’яніння. Із давніх часів його вважали природним амулетом, здатним полегшувати біль і заспокоювати фізичні страждання.

Цього дня народилися:

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1906 рік — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН;

1907 рік — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН;

1966 рік — Наталя Николаїшин, солістка Національної опери України.

Пам’ятні дати 21 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 липня:

356 рік до н. е. — У ніч проти 21 липня храм Артеміди в Ефесі, одне з семи чудес античного світу, було навмисно спалено Геростратом;

365 рік — Потужний землетрус значною мірою пошкоджує Александрійський маяк;

1542 рік — З метою посилення контролю над духовним життям і протистояння поширенню протестантизму Папа Павло III створює Конгрегацію доктрини віри;

1545 рік — У ревізійному описі Кременецького замку вперше згадуються понад два десятки населених пунктів, що нині входять до Кременцького району Тернопільщини, серед них: Андруга, Білозірка, Кобилля, Угорськ, Шпиколоси та інші;

1773 рік — Папа Климент XIV видає буллу, якою офіційно скасовує діяльність Товариства Ісуса (Ордена єзуїтів);

1774 рік — У Кючук-Кайнарджі між Османською імперією та Росією було укладають мирну угоду, згідно з якою Кримське ханство проголошено незалежною державою;

1822 рік — У Латинській Америці проголошують створення Першої Мексиканської імперії;

1831 рік — У Брюсселі відбувається урочиста коронація Леопольда I;

1940 рік — Під тиском радянської влади новостворені маріонеткові парламенти Латвії, Литви й Естонії проголошують про входження своїх країн до складу СРСР як радянських республік;

1944 рік — Йосип Сталін підписує указ про масову депортацію турків-месхетинців з Кавказу;

1954 рік — У Женеві укладають міжнародну угоду, яка покладає край Першій індокитайській війні та визначає політичну долю Індокитаю після розпаду французької колоніальної імперії в регіоні;

1969 рік — Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін з місії “Аполлон-11” входять в історію як перші люди, які ступили на поверхню Місяця;

1992 рік — Сторожовий корабель СКР-112 Чорноморського флоту вперше піднімає український прапор і виходить до Одеси, ставши частиною новостворених Військово-морських сил України;

2013 рік — Престол Бельгії офіційно посідає король Філіп І, син Альберта ІІ.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі / © unsplash.com

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Своєрідне неформальне свято, покликане звернути увагу на те, як часто у повсякденному житті ми балуємо себе їжею, що хоч і смачна, але не надто корисна для здоров’я. Мета свята — нагадати людям про існування так званої “нездорової” їжі: фастфуду, солодощів, газованих напоїв, жирних і калорійних страв, які приємні на смак, але можуть завдавати шкоди організму при частому вживанні. Цей день — можливість познайомитися з улюбленими ласощами без почуття провини і просто насолодитися смаком, не забуваючи при цьому про помірність.