ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
4 хв

Яке завтра, 21 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 липня, Міжнародний день нездорової їжі. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Симеона й Івана. До Нового року залишилося 163 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 21 липня 2025 року

Яке свято 21 липня 2025 року / © ТСН

21 липня 2025 року — понеділок. 1244-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 липня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Симеон був євреєм за походженням, прийняв християнство. Він провадив життя стовпника в Палестині, недалеко від Мертвого моря. Преподобний Іван був його учнем, приєднався до Симеона в досить молодому віці. Подвизався разом з ним у пустелі, поділяючи суворий спосіб життя.

Що не можна робити 21 липня

  • Не слід відмовляти в допомозі — Іван і Симеон вважаються зразками милосердя.

  • Не можна сваритися і лаятися — будь-які слова, сказані в гніві, є гріхом.

  • Не бажано вишивати, шити — цей день потрібно провести в молитві та духовних роздумах.

Народні прикмети і традиції на 21 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • спека — чекайте на суху і теплу осінь;

  • дощить — значить і осінь буде дощовою;

  • ранкова роса — день буде теплим і спокійним;

  • сильний вітер — прийде зміна погоди;

  • ввечері веселка — чекайте на погожу вранішню погоду.

21 липня ранкова роса — день буде теплим і спокійним / © unsplash.com

21 липня ранкова роса — день буде теплим і спокійним / © unsplash.com

В народі 21 липня носило назву День Мовчальників. Це пов’язано з подвигом преподобних Симеона і Івана, які мовчали, уникаючи марних слів і мирського галасу. Вважалося, що цього дня треба більше мовчати, менше пліткувати, більше молитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 21 липня є гагат. Одна з форм кам’яного вугілля, яка утворилася з деревини, що мільйони років тому зазнала скам’яніння. Із давніх часів його вважали природним амулетом, здатним полегшувати біль і заспокоювати фізичні страждання.

Цього дня народилися:

  • 1906 рік — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН;

  • 1907 рік — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН;

  • 1966 рік — Наталя Николаїшин, солістка Національної опери України.

Пам’ятні дати 21 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 липня:

  • 356 рік до н. е. — У ніч проти 21 липня храм Артеміди в Ефесі, одне з семи чудес античного світу, було навмисно спалено Геростратом;

  • 365 рік — Потужний землетрус значною мірою пошкоджує Александрійський маяк;

  • 1542 рік — З метою посилення контролю над духовним життям і протистояння поширенню протестантизму Папа Павло III створює Конгрегацію доктрини віри;

  • 1545 рік — У ревізійному описі Кременецького замку вперше згадуються понад два десятки населених пунктів, що нині входять до Кременцького району Тернопільщини, серед них: Андруга, Білозірка, Кобилля, Угорськ, Шпиколоси та інші;

  • 1773 рік — Папа Климент XIV видає буллу, якою офіційно скасовує діяльність Товариства Ісуса (Ордена єзуїтів);

  • 1774 рік — У Кючук-Кайнарджі між Османською імперією та Росією було укладають мирну угоду, згідно з якою Кримське ханство проголошено незалежною державою;

  • 1822 рік — У Латинській Америці проголошують створення Першої Мексиканської імперії;

  • 1831 рік — У Брюсселі відбувається урочиста коронація Леопольда I;

  • 1940 рік — Під тиском радянської влади новостворені маріонеткові парламенти Латвії, Литви й Естонії проголошують про входження своїх країн до складу СРСР як радянських республік;

  • 1944 рік — Йосип Сталін підписує указ про масову депортацію турків-месхетинців з Кавказу;

  • 1954 рік — У Женеві укладають міжнародну угоду, яка покладає край Першій індокитайській війні та визначає політичну долю Індокитаю після розпаду французької колоніальної імперії в регіоні;

  • 1969 рік — Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін з місії “Аполлон-11” входять в історію як перші люди, які ступили на поверхню Місяця;

  • 1992 рік — Сторожовий корабель СКР-112 Чорноморського флоту вперше піднімає український прапор і виходить до Одеси, ставши частиною новостворених Військово-морських сил України;

  • 2013 рік — Престол Бельгії офіційно посідає король Філіп І, син Альберта ІІ.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі / © unsplash.com

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі / © unsplash.com

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Своєрідне неформальне свято, покликане звернути увагу на те, як часто у повсякденному житті ми балуємо себе їжею, що хоч і смачна, але не надто корисна для здоров’я. Мета свята — нагадати людям про існування так званої “нездорової” їжі: фастфуду, солодощів, газованих напоїв, жирних і калорійних страв, які приємні на смак, але можуть завдавати шкоди організму при частому вживанні. Цей день — можливість познайомитися з улюбленими ласощами без почуття провини і просто насолодитися смаком, не забуваючи при цьому про помірність.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie