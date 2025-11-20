Яке свято 21 листопада 2025 року / © ТСН

Реклама

21 листопада 2025 року — п’ятниця. 1366-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 листопада, віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці. За переданням, батьки Марії — праведні Йоаким і Анна — довго не мали дітей. Після палких молитов Бог дарував їм доньку, і, виконуючи обітницю, вони урочисто привели трирічну Марію до Єрусалимського храму, щоб присвятити її служінню Господу. Архієрей Захарія, натхненний Святим Духом, увів Дитя не лише до храму, а й до Святая Святих — місця, куди міг входити лише первосвященник один раз на рік. Це підкреслює особливе Боже обрання Марії. Увійшовши до Святая Святих, Пресвята Діва стає тим “живим храмом”, у якому згодом втілиться Син Божий. Тому свято сприймається як початок звершення таємниці Воплочення.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна виконувати роботу, яка пов’язана з водою — вода цього дня має “святий спокій”.

Не варто сваритися, ображати — сварки цього дня до тривалої напруженості в домі.

Не слід відмовляти нужденним в допомозі — відмова того дня “закриває серце на все свято” й приносить холод у стосунки з людьми.

Народні прикмети і традиції на 21 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

сніжить — зима буде холодною і прийде рано;

легкий мороз — зимою буде перепад температур;

сонячний і теплий день — до затяжної осені;

ясне небо — снігопад буде аж після Різдва;

південний вітер — до теплої зими, північний — до суворої;

стоїть туман — чекайте на ранню весну.

21 листопада стоїть туман — чекайте на ранню весну / © unsplash.com

В народі 21 листопада носило назву Третя Пречиста. У народних прикметах говорили: “На Введення зима дорогу входить” — тобто від цього дня часто починалися холодні дні, перші сніги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 листопада

Які завтра іменини: Олександр.

Талісманом людини, народженої 21 листопада, є циркон. Цей камінь належить до рідкісних і цінних самоцвітів, широко застосовується у ювелірному мистецтві. Циркон вважають символом творчої душі, а ще йому приписують здатність розкривати обман та виявляти неправду.

Цього дня народилися:

Реклама

1896 рік — Михайло Вериківський, український композитор;

1952 рік — Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України;

1979 рік — Іван Семесюк, український митець, художник, один з піонерів в жанрі Жлоб-арт, ілюстратор, музикант, архітектор, культурознавець, антрополог, письменник, поет, культурний діяч, автор медійних проєктів.

Пам’ятні дати 21 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 листопада:

1620 рік — після трьох місяців морського плавання на кораблі “Мейфлавер” англійські переселенці-пуритани висадилися в Північній Америці, на території мису Код;

1783 рік — у небо над Парижем вперше піднялася повітряна куля, пілотована людьми, створена братами Монгольф’є — Жозефом-Мішелем і Жаком-Етьєном;

1806 рік — Наполеон проголосив “континентальну блокаду” Великої Британії;

1877 рік — Томас Едісон продемонстрував свій винахід — фонограф;

1906 рік — у Вільнюсі вийшов перший номер білоруської газети “Наша ніва”;

1916 рік — корабель “Британнік”, близнюк “Титаніка”, затонув після підриву на німецькій міні;

1918 рік — у Львові встановлено польську владу;

1919 рік — підписано “Договір між союзними державами і Польщею щодо Східної Галичини”, який передбачав передавання Галичини Польщі на 25 років із гарантією автономії;

1920 рік — армія УНР перейшла річку Збруч і опинилася на території Польщі, де її інтернували в таборах;

1921 рік — під містом Базар більшовики розстріляли 359 полонених українських вояків, учасників Другого зимового походу;

1947 рік — у Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію;

1962 рік — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби;

2004 рік — в Україні відбувся другий тур президентських виборів, початок Помаранчевої революції;

2013 рік — в Україні розпочався Євромайдан, який ознаменував нову хвилю громадського протесту та боротьби за європейський вибір країни.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 листопада в Україні святкують День гідності та свободи / © unsplash.com

21 листопада в Україні святкують День гідності та свободи. Він присвячений подіям двох ключових революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Це свято є символом боротьби українців за демократичні права, свободу і незалежність країни.

Помаранчева революція (2004). Після другого туру президентських виборів у листопаді 2004 року українці вийшли на Майдан Незалежності в Києві, протестуючи проти фальсифікацій. Масові акції громадянського спротиву змусили владу провести повторне голосування, що стало перемогою демократичних принципів.

Революція Гідності (2013–2014). Протести почалися 21 листопада 2013 року після того, як уряд відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Майдан Незалежності перетворився на центр боротьби за свободу, права людини та справедливість. Ці події призвели до масштабних змін у країні та утвердження національної ідентичності.

Реклама

Також 21 листопада Всесвітній день вазектомії. Щороку припадає на третю п’ятницю листопада. Організатори закликають чоловіків брати активну участь у питаннях планування сім’ї, виступаючи рівноправно із жінками у відповідальності за репродуктивне здоров’я.

А ще 21 листопада Міжнародний день протидії булінгу. Він має на меті привернути увагу світу до проблеми цькування (булінгу) серед дітей, підлітків і навіть дорослих, а також підвищити обізнаність щодо шляхів його запобігання.

21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. Він започаткований для популяризації рибальства як професії та нагадування про проблеми, пов’язані з перенаселенням водойм, браконьєрством і забрудненням вод. Його підтримують міжнародні організації, які займаються питаннями сталого розвитку та охорони природи.

Також 21 листопада Міжнародний день таблиці множення. Він виник як освітня ініціатива для того, щоб привернути увагу до фундаментальних математичних знань. Свято підтримують школи, освітні платформи та викладачі, які влаштовують інтерактивні уроки та математичні змагання.

Реклама

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення. Він покликаний підкреслити роль телебачення як одного з найпотужніших засобів масової інформації та комунікації у світі. Свято було засноване генеральною Асамблеєю ООН 1996 року, щоб визнати внесок телебачення у інформаційний розвиток суспільства та сприяти міжнародному обміну інформацією.

Також 21 листопада Всесвітній день вітань. Він закликає людей із різних країн сказати привіт‑вітання принаймні десятьом людям. День заснували 1973 року. Ініціаторами стали брати Браян і Майкл Маккормаки.