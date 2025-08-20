Яке свято 21 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

21 серпня 2025 року — четвер. 1275-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 серпня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Тадея. Походив із Кани Галілейської. Був родичем Господа Ісуса Христа за плоттю (у деяких переказах — син Йосипа Обручника від першого шлюбу, тобто вітчимовий син Марії). Брав участь у проповіді Євангелія після П’ятидесятниці. Згідно з переданням, благовістив у Юдеї, Самарії, Ідумеї, Сирії та Месопотамії. Приписується авторство Послання апостола Юди в Новому Завіті. Загинув мученицькою смертю в Персії, за одними переказами — забитий кийками, за іншими — розіп’ятий.

Що не можна робити 21 серпня

Не слід починати важливі справи — вони затягнуться і не принесуть плодів.

Не можна відмовляти в допомозі — особливу увагу слід приділити гостинності.

Забороняється без потреби працювати з вогнем — за повір’ям “вогонь забирає силу в урожаю”.

Народні прикмети і традиції на 21 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

ясне небо і теплий день — осінь буде сухою та довгою;

вранці густий туман — до теплої і вологої осені;

ранкова роса рясна — чекайте на гарну погоду ще кілька днів;

дощ цього дня — осінь буде затяжною й похмурою;

сильний вітер — до холодної осені та ранніх заморозків;

хмари пливуть високо — погода буде доброю.

21 серпня хмари пливуть високо — погода буде доброю / © unsplash.com

В народі 21 серпня носило назву Тадей Осінник. Назва підкреслює наближення осінніх холодів, збирання урожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Павло, Марфа.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Відшліфований до досконалості алмаз здавна вважали каменем, що надає своєму власникові невичерпної життєвої енергії та підтримує його у стані постійної внутрішньої зібраності.

Цього дня народилися:

Реклама

1953 рік — Дмитро Кремінь, український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії;

1983 рік — Ольга Жуковцова-Кияшко, українська акторка театру і кіно, учасниця телевізійного шоу «Жіночий квартал»;

1999 рік — Марія Смолякова, українська акторка кіно і театру.

Пам’ятні дати 21 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 серпня:

1415 рік — Португальці здійснюють успішне завоювання міста Сеута, відкривши шлях до розширення своїх морських володінь;

1652 рік — Тиміш, син гетьмана Богдана Хмельницького, укладає шлюб із донькою молдавського господаря Василя Лупула, зміцнюючи політичні союзи;

1653 рік — Військові сили Георгія Штефана оточують Сучаву і намагаються раптовим нападом захопити козацький табір під керівництвом Тимоша Хмельницького;

1911 рік — З Лувру в Парижі було викрадають знамениту картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”;

1914 рік — В Бразилії засновують футбольний клуб «Васко да Гама», що згодом стає одним із найвідоміших у країні;

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в арктичних широтах, відкриваючи нові можливості для авіації в північних регіонах;

1919 рік — Під час наступу на Київ 2-й корпус Української Галицької Армії під командуванням Арнольда Вольфа визволяє Житомир від більшовицьких військ;

1932 рік — У Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль, що започатковує традицію масштабних кінематографічних форумів у світі;

1944 рік — У Вашингтоні розпочинається міжнародна конференція, яка стала фундаментом для створення Статуту Організації Об’єднаних Націй;

1968 рік — Війська країн Варшавського Договору входять до Чехословаччини з метою придушення демократичних реформ Празької весни;

1991 рік — Верховна рада Латвії затверджує конституційний закон, що закріплює статус незалежної держави після провалу антигорбачовського путчу (ДКНС);

1996 рік — В Україні засновують державну нагороду — орден “За мужність”;

1996 рік — На Київській універсальній біржі відбуваються перші ф’ючерсні торги в гривні, що стає важливим кроком для розвитку фінансового ринку;

2005 рік — Блаженніший Любомир Гузар офіційно приймає титул “Верховний Архієпископ Києво-Галицький” та переносить резиденцію до Києва;

2011 рік — У місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам’ятний знак, присвячений 70-річчю створення Олевської республіки;

2013 рік — У сирійському конфлікті сили, лояльні до президента Башара Асада, за підтримки Росії, застосовують хімічну зброю в передмісті Дамаска — місті Гута, спричинивши сотні загиблих серед цивільного населення.

Який завтра день в Україні і світі

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму / © unsplash.com

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. День спрямований на визнання страждань жертв і їхніх родин, а також на підтримку постраждалих. Це нагадування всьому світовому співтовариству про необхідність єдності в боротьбі з тероризмом. День покликаний підвищити обізнаність про масштаби та наслідки тероризму, а також стимулювати міжнародну співпрацю для запобігання таких злочинів. 2017 року Генеральна Асамблея ООН офіційно встановила цей день, підкреслюючи важливість пам’яті про жертви та важкість їхніх втрат. Вибір дати 21 серпня пов’язаний із кількома знаковими подіями, зокрема терактами, що мали місце у різних країнах.