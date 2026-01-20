ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 21 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 21січня, Міжнародний день обіймів. Віряни вшановують пам’ять святого ісповідника Максима. До Нового року залишилося 345 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 21 січня 2026 року

Яке свято 21 січня 2026 року / © ТСН

21 січня 2026 року — середа. 1427-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

21 січня віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Максима / © pexels.com

Завтра, 21 січня, віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Максима. Християнський святий, який жив у ранньохристиянську епоху. Він відомий своєю твердою вірою та стійкістю під час гонінь на християн. За свою відданість Христу зазнав страждань і переслідувань, але не відрікся від віри. Його шанують як приклад мужності та духовної відданості.

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів / © pexels.com

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів. Його ідея — нагадати людям про тепло, підтримку та позитивний вплив фізичного контакту на емоційний стан. Обійми знижують рівень стресу, підвищують настрій і зміцнюють відносини між людьми. Цей день — чудова нагода сказати близьким «я тебе підтримую» без слів і подарувати щиру увагу.

21 січня Міжнародний день тренувальних штанів / © unsplash.com

Також 21 січня Міжнародний день тренувальних штанів. Неофіційне, веселe свято, яке заохочує людей приділяти увагу комфорту, розслабленню і звільненню від суворих дрес‑кодів — тобто вдягати свої улюблені тренувальні штани і насолоджуватися комфортним днем. Ідея свята народилася в інтернет‑культурі наприкінці 2000‑х — точне походження невідоме, але популярність воно здобуло завдяки соцмережам, де люди ділилися світлинами в штанах і цінували простоту та зручність у повсякденному житті.

21 січня Міжнародний день дитячого свята / © unsplash.com

А ще 21 січня Міжнародний день дитячого свята. Неофіційне свято, яке заохочує весело й активно відзначати дитинство та проводити час з дітьми у радісних активностях. Зокрема, цей день закликає дітей відкласти гаджети, вийти на вулицю, гратися з друзями, розвивати фізичну активність і соціальні навички через ігри та спілкування з іншими дітьми.

