Яке свято 21 січня 2026 року / © ТСН

21 січня 2026 року — середа. 1427-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

21 січня віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Максима / © pexels.com

Завтра, 21 січня, віряни святкують День пам’яті святого ісповідника Максима. Християнський святий, який жив у ранньохристиянську епоху. Він відомий своєю твердою вірою та стійкістю під час гонінь на християн. За свою відданість Христу зазнав страждань і переслідувань, але не відрікся від віри. Його шанують як приклад мужності та духовної відданості.

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів / © pexels.com

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів. Його ідея — нагадати людям про тепло, підтримку та позитивний вплив фізичного контакту на емоційний стан. Обійми знижують рівень стресу, підвищують настрій і зміцнюють відносини між людьми. Цей день — чудова нагода сказати близьким «я тебе підтримую» без слів і подарувати щиру увагу.

21 січня Міжнародний день тренувальних штанів / © unsplash.com

Також 21 січня Міжнародний день тренувальних штанів. Неофіційне, веселe свято, яке заохочує людей приділяти увагу комфорту, розслабленню і звільненню від суворих дрес‑кодів — тобто вдягати свої улюблені тренувальні штани і насолоджуватися комфортним днем. Ідея свята народилася в інтернет‑культурі наприкінці 2000‑х — точне походження невідоме, але популярність воно здобуло завдяки соцмережам, де люди ділилися світлинами в штанах і цінували простоту та зручність у повсякденному житті.

21 січня Міжнародний день дитячого свята / © unsplash.com

А ще 21 січня Міжнародний день дитячого свята. Неофіційне свято, яке заохочує весело й активно відзначати дитинство та проводити час з дітьми у радісних активностях. Зокрема, цей день закликає дітей відкласти гаджети, вийти на вулицю, гратися з друзями, розвивати фізичну активність і соціальні навички через ігри та спілкування з іншими дітьми.