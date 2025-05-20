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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 21 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 травня, Міжнародний день чаю. Віряни вшановують пам’ять святих рівноапостольних Костянтина і Олени. До Нового року залишилося 224 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 21 травня 2025 року

Яке свято 21 травня 2025 року / © ТСН

21 травня 2025 року — середа. 1183-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 травня, віряни святкують день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина і Олени. Костянтин Великий і його мати Олена — постаті виняткової історичної ваги, які відіграли вирішальну роль у перемозі християнства в Римській імперії. Вони не були просто вірянами — їхня діяльність прирівнюється до апостольської місії, адже через них християнство із гнаної віри стало визнаною й поширеною релігією цілого світу.

Святий Костянтин І, знаний як Великий, був не лише видатним воєначальником і стратегом, а й правителем із глибоким почуттям духовної відповідальності.

Він зійшов на імператорський престол у переламний момент історії. Християн переслідували, карали, кидали до в’язниць, але все змінилося після того, як, за церковним переданням, Костянтин напередодні вирішальної битви побачив на небі сяючий хрест і напис: «Цим знаменням переможеш».

Перемігши, він не лише не переслідував християн, а й офіційно надав свободу віросповідання — це було закріплено Міланським едиктом 313 року. Вперше в історії Церква змогла дихати вільно.

Він підтримував Церкву, будував храми, віддавав християнам права, які до того мали лише язичники. Саме Костянтин скликав Перший Вселенський собор у Нікеї — щоб зупинити розколи і єресі, й саме тоді було створено основу християнського Символу віри.

Новою столицею імперії стало місто Константинополь, яке Костянтин заснував як християнський центр — альтернативу язичницькому Риму.

І хоч хрещення він прийняв лише перед самою смертю, увесь шлях його правління був посвячений служінню Церкві.

Що не можна робити 21 травня

  • Не варто займатися важкою фізичною працею — день вважається святковим і призначеним для молитви, відпочинку та вшанування святих.

  • Не слід починати важливі справи — особливо фінансові чи пов’язані з переїздом, відкриттям бізнесу, вважалися невдалими, якщо розпочиналися саме 21 травня.

  • Забороняється кривдити воронів — існувало повір’я, що ворони переносять молитви до неба.

Народні прикмети і традиції на 21 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • якщо день сонячний і теплий — буде гарне, погідне літо, а врожай буде рясним.

  • дощ цього дня — прикмета до дощового літа або хоча б вологого червня.

  • туман зранку — до доброї погоди й теплого літа.

  • якщо чути спів жайворонків або побачиш ластівку — літо буде щасливим і вдалим.

  • сильний вітер — до змінної погоди найближчим часом.

  • зозуля кує — тепло ще триватиме, якщо зозуля замовкла — можливе похолодання або дощі.

21 травня туман зранку — до доброї погоди й теплого літа / © unsplash.com

21 травня туман зранку — до доброї погоди й теплого літа / © unsplash.com

В народі 21 травня носило назву Оленин день. Свята Олена сприймалася в народі як захисниця родини, материнства, домашнього затишку, тому жінки зверталися до неї з молитвами про здоров’я дітей, мир у домі та жіночу долю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 травня

Які завтра іменини: Костянтин, Михайло, Олена.

Талісманом людини, народженої 21 травня є смарагд. Це не просто камінь, а справжній вісник оновлення, пробудження природи й внутрішнього прозріння. Із сивої давнини його вважали символом весняного відродження, глибокої надії та світлої перспективи. Люди вірили, що цей зелений самоцвіт відкриває розум до нових істин, загострює інтуїцію і пробуджує приховану мудрість, допомагаючи краще розуміти себе і світ довкола.

Цього дня народилися:

  • 1929 рік — Еммануїл Мисько, український скульптор;

  • 1952 рік — Леся Степовичка, українська поетеса, перекладачка;

  • 1969 рік — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.

Пам’ятні дати 21 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 травня:

  • 1502 рік — португальський мореплавець Жуан да Нова, уродженець Іспанії, здійснив відкриття острова Святої Єлени, що лежить у південній частині Атлантичного океану;

  • 1503 рік — Христофор Колумб, здійснюючи свою чергову експедицію до Нового Світу, відкрив Кайманові острови;

  • 1809 рік — поблизу Відня, під Асперном, армія Наполеона вперше зазнала поразки в відкритому бою — від австрійських військ під проводом ерцгерцога Карла;

  • 1831 рік — в Харкові вийшов друком перший український літературний альманах під назвою “Український альманах” — знаковий крок у становленні національної культури;

  • 1840 рік — Великобританія офіційно проголосила Нову Зеландію своєю колонією;

  • 1892 рік — у міланському театрі відбулася перша постановка опери Руджеро Леонкавалло «Паяци», яка згодом увійшла до класичного репертуару світової оперної сцени;

  • 1904 рік — в Парижі було засновано Міжнародну федерацію футбольних асоціацій — всесвітньо відому організацію ФІФА;

  • 1916 рік — Велика Британія першою у світі офіційно запровадила перехід на літній час;

  • 1918 рік — у Києві представники кількох політичних сил створили об’єднання — Український національно-державний союз, задля консолідації державотворчих процесів;

  • 1919 рік — більшовицька влада в Україні націоналізувала всі підприємства, пов’язані з морським і річковим транспортом;

  • 1928 рік — Волт Дісней офіційно отримав патент, що закріплював за ним монопольне право на використання образу Міккі Мауса — персонажа, що став іконою світової поп-культури;

  • 1944 рік — в Ісландії пройшов плебісцит, на якому громадяни підтримали від’єднання країни від Данії. Через місяць, 17 червня, Ісландію проголошено незалежною республікою;

  • 1991 рік — в Ефіопії відбувся державний переворот: президент Менгісту Хайле Маріам був скинутий з посади повстанцями та залишив територію країни;

  • 1992 рік — Верховна Рада Криму скасувала запланований на серпень референдум щодо незалежності півострова;

  • 2000 рік — під час референдуму громадяни Швейцарії висловилися на користь поглиблення співпраці з Європейським Союзом;

  • 2006 рік — мешканці Чорногорії на загальнонаціональному референдумі підтримали курс на незалежність від Сербії — 55,5% голосів “за”.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю / © unsplash.com

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю / © unsplash.com

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю. Цю дату затвердила Організація Об’єднаних Націй 2019 року, зробивши акцент на необхідності підтримки чайної галузі, особливо у країнах, де вона є життєво важливою для економіки й добробуту місцевого населення. 21 травня — це не просто ще одне гастрономічне свято. Це день, коли ми вшановуємо культуру, працю, екологічну свідомість і людське тепло, що приховані в кожній краплі чаю. Це запрошення сповільнити ритм, вдихнути аромат і відчути зв’язок із людьми по всьому світу через просту, але глибоку традицію.

Також 21 травня Всесвітній день товару. Ця дата об’єднує дизайнерів, менеджерів, розробників, маркетологів і підприємців — усіх, хто вкладає душу у розвиток продуктів, що змінюють наше життя. Цей День створений, щоб надихнути та об’єднати тих, хто думає про продукт не просто як про річ чи послугу, а як про цінність, здатну задовольнити потреби людей і зробити світ кращим. Він відкриває двері для обміну ідеями, навчання та пошуку нових підходів у продуктовому менеджменті.

А ще 21 травня Всесвітній день медитації. Це не просто дата в календарі, а символічний момент для повернення до себе, до тиші і балансу у світі, де все рухається дуже швидко. Всесвітній день медитації покликаний нагадати нам про надзвичайну цінність усвідомленості та спокою. Ця древня практика допомагає не лише зняти напругу і стрес, а й знайти глибше розуміння себе, своїх емоцій та думок, відкриває двері до внутрішнього світу, де панує мир і рівновага.

21 травня святкують Міжнародний день космосу. Міжнародний день космосу — це вшанування всіх великих і малих кроків людства у вивченні космосу: від першого польоту людини у відкритий простір до сучасних міжпланетних місій, які розкривають таємниці інших планет і зоряних систем. Це свято натхнення, відкриттів і наукового прогресу.

Також 21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Це важливе свято, яке нагадує нам про неймовірне багатство і цінність усіх культур, що існують на нашій планеті. Цей день — це заклик до порозуміння, відкритості та діалогу між людьми різних національностей, традицій і світоглядів.

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