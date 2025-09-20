Яке свято 21 вересня 2025 року / © ТСН

21 вересня 2025 року — неділя. 1306-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 вересня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Кондрата. Кондрат, як і інші сімдесят апостолів, отримав покликання не бути серед дванадцяти головних апостолів, а нести Слово Боже до віддалених народів. Традиційно вважається, що він проповідував у різних країнах, включно з Малою Азією та Грецією, закликаючи людей до віри в Христа. Його діяльність була пов’язана з утвердженням християнської спільноти та наверненням язичників.

Що не можна робити 21 вересня

Не варто починати великі ремонтні роботи — надмірна активність у господарстві цього дня може “розбурхати конфлікти” у родині.

Не рекомендується брати великі кредити — день вважається несприятливим для великих фінансових рішень.

Забороняється вступати у суперечки та підвищувати голос — 21 вересня символізує мир і гармонію, тому емоційні конфлікти можуть «притягувати негатив» у життя.

Народні прикмети і традиції на 21 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

велика ранкова роса, довго тримається — до теплої і сухої осені;

сильний північний вітер — чекайте на зимові морози;

низькі, темні хмари — буде тепла і ясна осінь;

ранковий туман над полями і річками — до врожайного наступного року.

21 вересня ранковий туман над полями і річками — до врожайного наступного року / © unsplash.com

В народі 21 вересня носило назву День урожаю. Саме в цей період починали підготовку до збирання останніх плодів і підготовки землі до зими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 21 вересня є хризопраз. Різновид халцедону, відзначений яскравим, насиченим зеленим відтінком. Віками його вважали каменем, що пробуджує творчу енергію та допомагає людині розкрити свої природні здібності й таланти.

Цього дня народилися:

1885 рік — Томас де Гартман, український композитор, піаніст;

1944 рік — Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон;

1965 рік — Валентин Джима, український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор (1994).

Пам’ятні дати 21 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 вересня:

1922 рік — президент США Воррен Гардінг висловлює підтримку ідеї створення єврейської держави в Палестині;

1933 рік — у Лейпцизі розпочинається судовий процес над комуністами, яких звинувачували в підпалі рейхстагу;

1940 рік — у Лондоні ухвалюють рішення використовувати метро як прихисток під час бомбардувань;

1940 рік — у Львові відчиняє свої двері Львівський театр опери та балету;

1962 рік — після 48 років відсутності, від моменту від’їзду з Росії 1914 року, до СРСР із двома концертами повертається Ігор Стравінський;

1991 рік — на референдумі майже 99% виборців підтримують незалежність Вірменії;

1998 рік — американські телеканали показують відеозапис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінскі;

2000 рік — співачка Барбра Стрейзанд оголошує про завершення своєї концертної кар’єри;

2019 рік — у Києві розпочинається український фестиваль “Comic Con Ukraine 2019”;

2022 рік — після невдалого наступу на Україну президент Росії Володимир Путін оголошує мобілізацію.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 вересня Всенародний день батька / © unsplash.com

21 вересня в Україні святкують День працівника лісу. Професійне свято людей, які своєю працею охороняють, відновлюють і примножують лісові багатства країни. Ліс — це не лише природне багатство, а й легені нашої планети, джерело чистого повітря, води та середовище проживання багатьох видів флори і фауни. День працівника лісу нагадує про важливість турботи про природу та відповідальність за її збереження.

Також 21 вересня Всенародний день батька. Свято, присвячене шануванню ролі батька у родині та суспільстві. Воно припадає на третю неділю вересня, і воно покликане підкреслити важливість відповідального батьківства та виховання дітей. Це свято не лише для сімей, а й для всього суспільства, нагадуючи про те, що сильна та гармонійна родина будується на любові, повазі та підтримці.

А ще 21 вересня Міжнародний день миру (День миру в Україні). День миру був встановлений 1981 року, а перше його святкування відбулося 1982 року. ООН визначила, що цей день є глобальним закликом до припинення вогню та сприяння миру у всьому світі. Цей день нагадує, що мир — це не лише відсутність війни, а й гармонія, взаємоповага та співпраця на всіх рівнях життя.

21 вересня святкують Всесвітній день подяки. Свято, присвячене усвідомленню та висловленню вдячності за життя, людей, досвід і всі благословення, які ми отримуємо. Загальна ідея свята одна — навчити цінувати те, що ми маємо, і ділитися вдячністю з іншими.

Також 21 вересня Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Він присвячений підвищенню обізнаності про цю нейродегенеративну хворобу та підтримці пацієнтів і їхніх родин. Хвороба Альцгеймера впливає на пам’ять, мислення, поведінку та здатність виконувати повсякденні завдання.

А ще 21 вересня Міжнародний фестиваль бананів. Колоритне свято, яке відзначають у різних куточках світу, об’єднуючи людей навколо любові до цього смачного тропічного фрукта. Ці фестивалі часто поєднують гастрономічні насолоди, культурні заходи та розваги для всієї родини.

21 вересня святкують Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Екологічне свято. Дата була обрана не випадково, оскільки 21 вересня в Бразилії святкують День дерева, а 2004 року саме цього дня під час зустрічі громадської мережі, яка активно виступала проти промислових плантацій дерев у Бразилії, було започатковано цей день.