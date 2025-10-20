Яке свято 21 жовтня 2025 року / © ТСН

21 жовтня 2025 року — вівторок. 1335-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 21 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Іларіон народився близько 291 року у Пелестіні, поблизу Гази, у заможній язичницькій родині. Змалку вирізнявся розумом і любов’ю до науки. У юності його відправили на навчання до Олександрії, одного з головних культурних центрів того часу. Там Іларіон ознайомився з християнською вірою, прийняв Святе Хрещення і почав відмовлятися від розкошів, обираючи шлях стриманості й молитви.

Близько 15 років Іларіон відвідав святого Антонія Великого — засновника чернецтва в Єгипті. Ця зустріч глибоко вплинула на нього. Проте залишатися в обителі Антонія він не зміг через велику кількість відвідувачів, тож вирішив повернутися до рідних місць, щоб вести самітницьке життя.

Повернувшись до Палестини, Іларіон роздав своє майно бідним, а сам оселився в пустелі між Газою та Майюмом. Спершу він жив у крайньій убогості — без житла, з мінімальною їжею, проводячи дні у мовчанні, молитві, пості та фізичній праці.

Поступово до нього почали приходити люди, шукаючи духовної поради та зцілення. За переказами, Господь дарував Іларіону дар дивотворення: він зцілював хворих, виганяв бісів і допомагав у важких життєвих ситуаціях.

Його приклад надихнув багатьох. Довкола Іларіона почали виникати пустельні монастирі, і він став їх духовним провідником. Сам Іларіон, не бажаючи слави, часто змінював місце проживання, утікаючи від людської шани. Він побував у Єгипті, Сицилії, Далмації та на Кіпрі. Преподобний Іларіон Великий упокоївся близько 371 року на острові Кіпр.

Що не можна робити 21 жовтня

Не варто починати важливих справ — день не сприятливий для нових починань, далеких доріг і важливих угод.

Забороняється сваритися, ображатися — гучні суперечки, за повір’ям, могли «привернути біду» на всю зиму.

Жінкам не можна прати білизну, вивішувати її на вулицю після заходу сонця — це вважалося «викликом» холодам і духам осені.

Народні прикмети і традиції на 21 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна погода — до м’якої зими;

сильний вітер — чекайте на зимові заметілі;

сира і хмарна погода — будуть ранні холоди;

листя з дерев ще не опало — сніг запізниться;

вранці іній — чекайте на ясну і холодну погоду.

21 жовтня вранці іній — чекайте на ясну і холодну погоду / © unsplash.com

В народі 21 жовтня носило назву День осінніх вітрів. Люди вірили, що саме цього дня «відпускають осінній вітер», який має очистити землю перед зимою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 жовтня

Які завтра іменини: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 21 жовтня, є чароїт. Камінь має потужну здатність гармонізувати внутрішній стан людини. Від давніх часів його вважали надійним помічником у знятті емоційної напруги та відновленні спокою після стресових переживань.

Цього дня народилися:

1938 рік — Вірко Балей, українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч;

1967 рік — Дмитро Гордон, український журналіст, інтерв’юер, телеведучий, блогер, політик;

1975 рік — Андрій Срюбко, український хокеїст.

Пам’ятні дати 21 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 жовтня:

1056 рік — диякон Григорій вивів першу літеру визначного рукопису, який згодом увійшов в історію під назвою «Остромирове Євангеліє»;

1520 рік — португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив і успішно пройшов протоку, яка згодом отримала його ім’я, з’єднавши таким чином Атлантичний і Тихий океани;

1596 рік — відбулося укладення Берестейської унії, за якою єпископи православної церкви, що діяла на землях Речі Посполитої, визнали юрисдикцію Папи Римського;

1805 рік — відбулася Трафальгарська битва, у якій британський флот під командуванням адмірала Гораціо Нельсона завдав нищівної поразки об’єднаним силам Франції та Іспанії;

1879 рік — американський винахідник Томас Едісон уперше успішно випробував свою лампу розжарювання з вугільною ниткою;

1897 рік — у Миколаєві розпочав роботу Чорноморський суднобудівний завод;

1921 рік — відбулася хіротонія Василя Липківського на митрополита Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

1933 рік — у Львові Микола Лемик, член Організації українських націоналістів, виконав атентат у радянському консульстві;

1940 рік — розпочався переїзд урядових установ Литовської РСР з Каунаса до нової столиці — Вільнюса;

1944 рік — в районі Бермудського трикутника за загадкових обставин зник екіпаж кубинського судна «Рубікон»;

1950 рік — набули чинності Женевські конвенції, спрямовані на захист жертв війни;

1966 рік — у Вельсі сталася Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикону, який накрив частину села, спричинивши численні людські жертви та ставши символом недбалості промислових структур;

1991 рік — відбувся перший у світі політ на повітряній кулі над Еверестом;

1993 рік — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимира Романюка обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1995 рік — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав митрополита Київського Філарета (Денисенка) Патріархом Київським і всієї Руси-України.

Яке завтра свято в Україні і світі

21 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день рептилій / © unsplash.com

21 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день рептилій. Це неофіційне, але дедалі популярніше екологічне свято, мета якого — привернути увагу до важливості збереження плазунів, розвіяти упередження щодо них і поглибити знання людей про цю дивовижну групу тварин.

Також 21 жовтня День фармацевта. Свято, присвячене людям, які стоять на передовій охорони здоров’я, забезпечуючи суспільство ліками, професійними порадами та знаннями про безпечне застосування препаратів. Це день пошани фармацевтів, провізорів, фармацевтичних працівників і всіх, хто причетний до виробництва, контролю якості та реалізації ліків.

А ще 21 жовтня Всесвітній день йододефіциту. Це важливий міжнародний день, покликаний підвищити обізнаність населення про наслідки нестачі йоду в організмі та наголосити на значенні профілактики цього порушення для здоров’я націй. Йод — це мікроелемент, без якого неможливе нормальне функціонування щитоподібної залози.