Яке свято 22 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

22 березня 2026 року — неділя. 1487-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

Завтра, 22 березня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Василія Анкірського (Василя Теплого). Він виступав проти поширення аріанства — вчення, що заперечувало божественну природу Ісуса Христа. За свою непохитну позицію священник зазнав переслідувань під час правління імператора Юліан Відступник, який намагався відновити язичництво в Римській імперії. Святого Василія піддали жорстоким тортурам, змушуючи зректися Христа, але він залишився вірним своїй вірі. Близько 362 року його стратили, і Церква вшановує його як священномученика — пастиря, який віддав життя за християнську віру.

22 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних ресурсів. Міжнародна екологічна дата, яка була створена, щоб привернути увагу людства до проблеми збереження прісної води та раціонального використання водних ресурсів планети. Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй після ухвалення відповідної резолюції на Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку 1992 року у місті Ріо-де-Жанейро. Вперше її відсвяткували 1993 року.

Реклама

Також 22 березня Міжнародний день байдикування. Цей день виник як своєрідна противага шаленому темпу сучасного життя. Його прихильники нагадують, що постійна зайнятість і перевантаження можуть шкодити здоров’ю, а короткі перерви та спокій допомагають відновити сили, покращити настрій і творчість.

А ще 22 березня Міжнародний день тюленя. Свято з’явилося завдяки екологічним ініціативам природоохоронців, які виступали проти масового винищення тюленів заради хутра та жиру. Особливо активно його підтримують екологічні організації, зокрема Міжнародний фонд захисту тварин, що багато років проводить кампанії проти полювання на цих морських ссавців.

22 березня святкують День таксиста. Це професійне свято водіїв таксі — людей, які щодня допомагають мільйонам пасажирів швидко та зручно пересуватися містами. Дата пов’язана з історичною подією: 22 березня 1907 року в місті Лондон на вулицях з’явилися перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками вартості поїздки — таксиметр. Саме від французького слова taximètre (пристрій для підрахунку плати за проїзд) походить слово «таксі».