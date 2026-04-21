Яке завтра, 22 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 22 квітня, Міжнародний день Матері-Землі. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Сикеота. До Нового року залишилося 254 дні.

Тетяна Мележик
Яке свято 22 квітня 2026 року

Яке свято 22 квітня 2026 року

22 квітня 2026 року — середа. 1518-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

22 квітня віряни святкують День пам'яті преподобного Теодора Сикеота

Завтра, 22 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Теодора Сикеота. Від юних років він прагнув духовного життя: усамітнювався, постив і молився. Згодом став ченцем і прославився суворим подвигом, даром зцілення та прозорливості. Його обрали єпископом міста Анастасіополя, однак через любов до усамітнення він залишив кафедру й повернувся до чернечого життя. Преподобний Теодор допомагав людям, зцілював хворих і наставляв у вірі. Після смерті його мощі стали джерелом чудес, а сам він шанується як великий святий у православній традиції.

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі. Свято присвячене турботі про довкілля, гармонії людини з природою та усвідомленню відповідальності за майбутнє планети. Свято було офіційно проголошене Організацією Об’єднаних Націй 2009 року, хоча сама ідея виникла значно раніше — 1970 року в США, коли відбулася перша масштабна екологічна акція. Головна ідея — нагадати, що Земля — це наш спільний дім, і її добробут залежить від щоденних дій кожної людини.

22 квітня Міжнародний день секретаря

Також 22 квітня Міжнародний день секретаря. Це професійне свято людей, які забезпечують організаційну роботу офісів і компаній. Воно припадає на середу останнього повного тижня квітня в межах Тиждень адміністративних професіоналів. Свято започаткували 1952 року в США з ініціативи професійних організацій та за підтримки Національна асоціація секретарів. Його метою було підкреслити важливість професії секретаря та залучити більше людей до цієї сфери.

