Яке свято 22 квітня 2025 року / © ТСН

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22 квітня 2025 року — вівторок. 1154-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 квітня, віряни святкують день пам’яті преподобного Теодора Секіота. Він був видатним християнським святим, чия діяльність пов’язана з монастирським життям та духовними подвигами. Його пам’ять святкується в православній церкві 22 квітня.

Теодор Секіот народився в VII столітті в Антіохії (сучасна Сирія). Спочатку він був мирянином і жив звичайним життям. Однак, усвідомивши своє покликання, він вирішив присвятити себе Богові, вступивши до монастиря. У монастирі Теодор відзначався суворою аскезою, великим духовним подвигом та глибокою вірою.

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Однією з основних рис його життя була аскетична практика, спрямована на очищення душі через покаяння, молитви і добрі справи. Теодор активно проповідував про важливість духовної боротьби та необхідність серйозного ставлення до релігійних обов’язків.

Святий Теодор Секіот також відомий своєю допомогою ближнім і сприянням розвитку духовного життя серед християн. Його святість і мудрість стали прикладом для багатьох.

Що не можна робити 22 квітня

Не можна їсти занадто багато — цей день інколи вважався часом духовного очищення, тому в деяких місцях люди намагалися дотримуватися поміркованості в їжі.

Забороняється брати гроші в борг — цього дня рекомендується уникати фінансових угод і боргів, оскільки вважається, що це може призвести до фінансових труднощів.

Не слід сваритися або мати конфлікти — цього дня рекомендується уникати сварок і негативних емоцій.

Народні прикмети і традиції на 22 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

хмарна погода — до дощового літа;

йде дощ — чекайте на багатий урожай картоплі;

сонячний день — літо буде посушливим та спекотним;

на траві вранці роса — до вологого літа;

ясне небо — чекайте на великий урожай.

В народі 22 квітня носило назву Цибулевий день. Цього дня люди часто висаджували цибулю та починали активно працювати на городах. Це була важлива дата для початку польових робіт, особливо для висаджування цибулі, оскільки цей день вважався сприятливим для садіння цієї культури.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 квітня

Які завтра іменини: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Остап, Платон, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 квітня, є альмандин. Він належить до родини гранатів і вирізняється своїм яскравим та насиченим кольором. Вже давно існує повір’я, що постійне носіння цього каменю позитивно впливає на роботу нервової системи.

Цього дня народилися:

1928 рік — Володимир Шинкарук, український філософ, президент товариства “Знання” України;

1956 рік — Наталія Сумська, українська акторка;

1974 рік — Василь Вірастюк, український стронґмен, володар титулу “Найсильніша людина світу — 2004”.

Пам’ятні дати 22 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 квітня:

1370 рік — французький король Карл V розпочав будівництво фортеці Бастилія, заклавши перший камінь у її фундамент;

1500 рік — португальський мореплавець Педру Алваріш Кабрал став першим європейцем, який досяг берегів Бразилії, проголосивши її частиною Португалії;

1760 рік — у Лондоні під час музичного вечора відбувся дебют роликових ковзанів. Бельгійський музикант, скрипаль, спробував продемонструвати свій винахід, але не встиг вразити публіку, як врізався в дзеркало;

1838 рік — англійське судно “Сіріус” стало першим пароплавом, який подолав Атлантичний океан, подорожуючи від Саутгемптона до Нью-Йорка за 18 днів та 10 годин, обігнавши «Грейт Вестерн» на кілька годин;

1915 рік — у Бельгії, біля Іпр, німці провели першу успішну хлорну газову атаку;

1918 рік — під командуванням Петра Болбочана Кримська група Армії УНР захопила Джанкой та вирушила до Сімферополя, виконуючи таємний наказ уряду УНР;

1921 рік — у Чикаго ухвалили рішення штрафувати жінок, які з’являються на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 рік — в Чехословаччині, в місті Подєбради, була заснована Українська господарська академія, яка згодом стала Технічно-господарським інститутом;

1943 рік — Альберт Гофманн вперше оприлюднив інформацію про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 рік — 35 мільйонів американців стали свідками прямого ефіру випробувань ядерної бомби в Неваді;

1965 рік — у Києві було ухвалено рішення про створення радіостанції “Промінь”;

1967 рік — у Греції стався збройний переворот, внаслідок якого до влади прийшла хунта “чорних полковників”;

1969 рік — у Г’юстоні була успішно проведена перша трансплантація людського ока;

1970 рік — у США відбулося перше святкування Дня Землі;

2004 рік — у КНДР сталася велика катастрофа: зіткнулися два поїзди, один із яких перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок аварії загинуло близько 3000 осіб, а вокзал був повністю зруйнований.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день селфі Землі. Це неформальне свято, суть якого полягає в тому, щоб заохотити людей робити селфі на тлі природи, тим самим привертаючи увагу до важливості охорони довкілля.

Цей день покликаний нагадати людям про необхідність зберігати нашу планету і сприяти розвитку екологічної свідомості. Завдяки соціальним мережам, люди можуть поділитися своїми фото, зробленими в природі, або в місцях, що мають екологічне значення, таким чином підтримуючи ідеї екорухів. Це спосіб поєднати приємне з корисним — за допомогою простого селфі привернути увагу до проблем охорони природи.

Також 22 квітня Міжнародний день Матері-Землі. Цей день виник завдяки ініціативі Болівії, яка 2008 року запропонувала ідею Матері-Землі як символу зв’язку між людьми та природою. Мати-Земля уявляється як жива істота, яку потрібно берегти і захищати, враховуючи її потреби в процесі розвитку людського суспільства.

На цей день у всьому світі організовують різноманітні заходи, що сприяють збереженню навколишнього середовища — екологічні акції, очищення територій, висадка дерев, семінари та конференції на тему охорони природи. Особливо акцентується увага на проблемах, таких як зміна клімату, забруднення води та повітря, і зниження біорізноманіття.