22 лютого 2026 року — неділя. 1459-й день війни в Україні.

Завтра, 22 лютого, віряни святкують День віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. За переданням, у період гонінь їхні тіла таємно зберігали благочестиві християни. Згодом, коли переслідування припинилися, мощі були чудесно віднайдені й урочисто перенесені до храму. Подія супроводжувалася зціленнями та духовною радістю вірян, а місце стало осередком паломництва. Це віднайдення стало символом перемоги віри над гоніннями та утвердження християнства в Константинополі.

Також 22 лютого Прощена неділя. Це останній день перед Великим постом у християн східного обряду. Цього дня віряни просять одне в одного пробачення за образи — свідомі й несвідомі — щоб увійти в піст із чистим серцем і миром у душі. У храмах звершується особлива вечірня з чином прощення: священник і парафіяни взаємно кланяються та промовляють: «Прости мене», — «Бог простить, і я прощаю».

22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Дата створена на честь дня народження засновника скаутського руху, Роберта Бейдена-Павелла. Скаутський рух виник на початку ХХ століття у Великій Британії та швидко поширився світом. Його мета — виховання молоді в дусі честі, відповідальності, взаємодопомоги та любові до природи.

Також 22 лютого Всесвітній день роздумів. Свято започаткували дівчата-скаутки 1926 року як день єдності та підтримки всіх гідів і скауток світу. Дата обрана невипадково — це день народження засновника скаутського руху Роберт Бейден-Павелл та його дружини Олав Бейден-Павелл, яка очолювала жіночий скаутський рух. Цього дня дівчата-скаутки замислюються над цінностями служіння, дружби й миру, дізнаються більше про життя однолітків у різних країнах, долучаються до благодійних ініціатив і тематичних заходів. Свято підкреслює ідею глобального сестринства та відповідальності за світ навколо.

А ще 22 лютого День однозадачності. Його ідея проста: замість розпорошення уваги — свідомо зосередитися на одній справі й довести її до результату. Свято нагадує, що мозок ефективніше працює в режимі глибокої концентрації. Постійне перемикання між завданнями знижує продуктивність, підвищує втому й рівень стресу.

22 лютого святкують Всесвітній день енцефаліту. Його ініціювала благодійна організація The Encephalitis Society, щоб підвищити обізнаність про це небезпечне захворювання. Енцефаліт — це запалення головного мозку, яке найчастіше виникає через вірусні інфекції (герпесвірус, кір, вірус Західного Нілу тощо), рідше — через бактеріальні інфекції або аутоімунні процеси. Хвороба може розвиватися швидко й потребує невідкладної медичної допомоги.

Також 22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Його започаткували на честь ухвалення 1985 року Організація Об’єднаних Націй Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою. Мета цього дня — привернути увагу до прав постраждалих, необхідності справедливого розслідування злочинів, доступу до правової допомоги, психологічної підтримки та відшкодування шкоди.

А ще 22 лютого День смирення. Це нагадування про важливість внутрішньої скромності та самопізнання. Це не офіційне свято, а радше нагода свідомо зупинитися, відкинути гординю і переосмислити власні вчинки та ставлення до інших.