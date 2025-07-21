Яке свято 22 липня 2025 року / © ТСН

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22 липня 2025 року — вівторок. 1245-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 липня, віряни святкують день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Була вірною послідовницею Ісуса Христа. Походила з міста Магдала, що на західному узбережжі Генісаретського озера. Згідно з Євангелієм від Луки (8:2) Христос вигнав з неї сім бісів, після чого вона повністю присвятила себе служінню йому. Вона слідувала за ним і апостолами, допомагала їм морально і матеріально. Також Марія Магдалина була присутня під час Розп’яття Христа. Вона першою побачила, як він Воскрес, адже Ісус доручив Марії розповісти про це іншим апостолам. Померла у Ефесі, де і була похована.

Що не можна робити 22 липня

Не можна робити великі покупки — можете притягнути до себе неприємності.

Не слід лихословити, лаятися — важливо берегти мир і спокій.

Забороняється важко працювати — цей день краще присвятити молитві.

Народні прикмети і традиції на 22 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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22 липня дощить — буде великий урожай ягід та фруктів;

сонячна і ясна погода до сухої та теплої осені;

вранці 22 липня велика роса — чекайте на гарний урожай огірків та зернових;

вітер віщує зміну погоди наступні дні.

22 липня сонячна і ясна погода до сухої та теплої осені / © unsplash.com

В народі 22 липня носило назву Магдалина Мироносиця. Така назва пов’язана з тим, що рівноапостольна Марія Магдалина приносила Ісусу Христу миро до гробу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 липня

Які завтра іменини: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.

Талісманом людини, народженої 22 липня є смарагд. Безцінний самоцвіт, знаний людству ще з глибокої давнини. Зокрема, смарагд згадується навіть у Святому Письмі — його використовували для оздоблення одягу первосвящеників, надаючи йому святкового й урочистого вигляду.

Цього дня народилися:

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1937 рік — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв’язень радянських концтаборів, один з останніх політв’язнів УССР;

1962 рік — Віктор Дейсун, український художник, член Національної спілки художників України;

1977 рік — Геннадій Білодід, український дзюдоїст.

Пам’ятні дати 22 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 липня:

1099 рік — хрестоносці утворюють Єрусалимське королівство, а першою його очільником, отримавши титул “захисника Гробу Господнього”, стає Готфрід Бульйонський;

1502 рік — португальська експедиція повертається до Лісабона, серед учасників якої астрономом був Амеріго Веспуччі;

1653 рік — до столиці Молдовського князівства Сучави підходить загін із 7 тисяч воїнів під командуванням Тимоша Хмельницького, очолюваний новим господарем Молдови Георгієм Штефаном, і починається облога міста;

1790 рік — у Франції націоналізували церковне майно;

1793 рік — шотландський дослідник Александер Маккензі першим серед європейців додає Канаду з Атлантичного до Тихого океану;

1819 рік — відбувається прем’єра п’єси Івана Котляревського “Наталка Полтавка”;

1894 рік — на трасі Париж — Руан проходять перші у світі автоперегони на дистанції 126 кілометрів;

1921 рік — в газеті “Селянська правда” вперше з’являється фейлетон письменника Остапа Вишні;

1922 рік — засновують перший і найбільший курінь старших пластунів “Лісові Чорти”;

1944 рік — завершується битва під Бродами між військами Вермахту;

1960 рік — уряд Куби націоналізовує цукрові заводи, що належали американським компаніям;

1968 рік — радянський правозахисник Анатолій Марченко звертається з листом до BBC та західних ЗМІ з протестом проти введення радянських військ до Чехословаччини;

1969 рік — Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем диктатора Франсіско Франко, отримавши титул короля Іспанії;

1979 рік — компанія Sony виводить на ринок перші портативні аудіоплеєри “Walkman”;

1983 рік — американець Дік Сміт здійснює перший у світі обліт Землі на гвинтокрилі;

1986 рік — британський парламент ухвалює рішення заборонити тілесні покарання в державних школах;

2001 рік — до України з офіційним візитом прибуває голова КНР Цзян Цземінь;

2014 рік — місто Сєвєродонецьк звільняють від бойовиків ЛНР.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день мозку / © unsplash.com

22 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день мозку. Міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до важливості здоров’я мозку, його досліджень та профілактики неврологічних і психічних захворювань. Ідея Всесвітнього дня мозку виникла за підтримки Всесвітньої федерації неврології (World Federation of Neurology) та інших медичних організацій. Захід має на меті об’єднати зусилля лікарів, науковців, громадських організацій і просто небайдужих людей у поширенні знань про мозок.

Також 22 липня День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. 2014 року, після анексії Криму та початку збройного протистояння на Донбасі, проросійські сепаратисти захопили частину територій Луганської області, серед яких був і стратегічно важливий промисловий центр — місто Сєвєродонецьк. 22 липня 2014 року українські силові структури провели операцію зі звільнення Сєвєродонецька від бойовиків ЛНР. Завдяки злагодженим діям Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів місто було повернено під контроль української влади. Це стало важливим кроком у відновленні територіальної цілісності України на сході та символом стійкості українського народу в боротьбі проти агресії.