22 листопада 2025 року — субота. 1367-й день війни в Україні.

Кого завтра вшановує церква за новим календарем

Завтра, 22 листопада, віряни вшановують день пам’яті святого апостола Филимона і тих, хто з ним. Святий апостол Филимон належить до числа 70 апостолів і відомий насамперед як адресат послання апостола Павла До Филимона — найкоротшого, але надзвичайно змістовного твору Нового Завіту. Він походив з Колос (Мала Азія) та належав до заможних громадян міста. Уже в перші десятиліття після Воскресіння Христового Филимон став одним із найактивніших християнських діячів у регіоні.

З писемних джерел випливає, що Филимон був особистим учнем апостола Павла. Саме Павло навернув його до віри Христової та вважав одним зі своїх найвідданіших співпрацівників у благовісті. У домі Филимона збиралася місцева громада — що було поширеною практикою ранньої Церкви, коли власні домівки християн фактично перетворювалися на перші храмові доми.

Ключовою історичною подією, пов’язаною з Филимоном, стало звернення апостола Павла щодо раба Онисима. Павло, перебуваючи в ув’язненні, навернув Онисима до Христа та надіслав його назад до Филимона, просячи прийняти не як раба, а “як брата улюбленого”. Це послання стало одним із найцінніших свідчень ранньохристиянської етики, де проголошувалася рівність усіх у Христі.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна виконувати важку фізичну роботу — небажано перевантажуватися, бо це принесе проблеми зі здоров’ям.

Не слід вирушати в далеку дорогу — велика ймовірність заблукати.

Не варто позичати гроші — разом із грошима можна “винести добробут”.

Народні прикмети і традиції на 22 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

морозний день — чекайте на ранні холоди і тривалі морози;

тепло, але мокро — до м’якої і пізньої зими;

вранці паморозь — найближчі дні буде ясна погода і морози;

небо затягнуте низькими хмарами — незабаром погіршиться погода, можливий снігопад.

22 листопада небо затягнуте низькими хмарами — незабаром погіршиться погода, можливий снігопад / © unsplash.com

В народі 22 листопада носило назву Зимовказ. Після 22 листопада починає “ставати” справжній холод. А цей день, що показує, якою буде зима: суворою чи м’якою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 листопада

Які завтра іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 листопада, є гагат. Цей мінерал почали застосовувати для виготовлення прикрас ще за доби первісних культур. Гагат вважається одним із найпотужніших каменів-оберегів, який відбиває негативну енергію.

Цього дня народилися:

1819 рік — Джордж Еліот, англійська письменниця;

1965 рік — Мадс Міккельсен, данський актор театру, кіно й телебачення;

1996 рік — Гейлі Болдвін, американська модель і телезірка.

Пам’ятні дати 22 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 листопада:

1087 рік — загинув святий князь Ярополк Ізяславович;

1675 рік — Оле Ремер представив Паризькій академії наук перший звіт про експериментальне визначення швидкості світла;

1938 рік — Карпатська Україна здобула автономний статус у складі Чехословацької республіки;

1963 рік — у Далласі відбулося одне з найрезонансніших убивств XX століття: Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді;

1975 рік — після смерті диктатора Франсіско Франко в Іспанії відновлено монархію;

1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії;

2004 рік — початок Помаранчевої революції в Україні;

2005 рік — указом президента Віктора Ющенка 22 листопада в Україні офіційно проголошено Днем Свободи;

2010 рік — стартувала безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу уряду Азарова, яка охопила акціями підтримки всю країну.

Який завтра день в Україні і світі

22 листопада День пам’яті жертв голодоморів / © Pixabay

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день музиканта. Це свято присвячене всім людям, які присвятили своє життя музиці — професійним музикантам, композиторам, диригентам, вокалістам, а також тим, хто робить музику частиною свого повсякденного життя. Міжнародний день музиканта виник як ініціатива об’єднати професіоналів та аматорів музичного мистецтва у світі, щоб відзначити їхню творчість і внесок у культуру. Мета свята — нагадати людям про силу музики.

Також 22 листопада Міжнародний день обізнаності про ауру. Це свято присвячене ідеї, що навколо живих істот існує тонке енергетичне поле — аура. Аура нібито відображає фізичний, емоційний і духовний стан людини — її колір, форму та “щільність” вважатимуть індикаторами внутрішніх процесів. Мета свята — заохотити людей дізнаватися більше про аури, вчитися їх “читати”, очищати та підтримувати свою енергетичну оболонку.

А ще 22 листопада День пам’яті жертв голодоморів. Припадає на четверту суботу листопада. Цей день присвячений мільйонам українців, які загинули внаслідок штучно створеного голоду 1932–1933 років. Голодомор визнають геноцидом українського народу, адже він був спрямований на знищення української селянської спільноти та підрив національної самосвідомості.

22 листопада святкують Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини. Цей день — для людей, які втратили близьких через самогубство. Його організовує American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), яка дає простір для підтримки, обміну досвідом і зцілення.

Також 22 листопада День гуманного суспільства. Святкування ініціювала некомерційна організація “Гуманне суспільство США” (Humane Society of the United States, HSUS). Саме 22 листопада пов’язане зі створенням цієї організації — 1954 року її заснували журналісти Фред Маєрс, Гелен Джонсон, Ларрі Ендрюс та Марсія Глейзер.

А ще 22 листопада Міжнародний день сина. Цього дня батьки можуть подякувати своїм синам, наголосити на їхній важливості та вкотре висловити любов. Це світле сімейне свято — момент для батьків показати свою гордість, вдячність, підтримку синам.