22 серпня 2025 року — п’ятниця. 1276-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 серпня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Святі мученики Агатонік, Северіян та інші — це група ранньохристиянських свідків віри, які постраждали за Христа наприкінці III — на початку IV століття під час гонінь імператора Максиміана (285–305). У той час Римська імперія переживала чергову хвилю переслідувань християн, коли від них вимагали публічно приносити жертви язичницьким богам. Відмова робити це вважалася не лише релігійним, а й політичним злочином проти імператорського культу.

Святий Агатонік жив у місті Никомідії (Мала Азія, сучасна Туреччина). Він був ревним християнином і відкрито проповідував Євангеліє. За переказами, багатьох язичників він навернув до віри, зокрема чоловіка на ім’я Зотік. Місцевий правитель, дізнавшись про це, наказав схопити їх. Зотіка стратили на місці, а Агатоніка, разом з іншими вірянами, повели до Візантії (тодішнього грецького поселення на місці сучасного Стамбула), щоб там віддати на суд імператору.

Дорогою до них приєднали інших заарештованих християн, серед яких були Северіян, Зенон, Феопрепій та інші. На шляху їх неодноразово піддавали тортурам, змушуючи зректися віри. У Візантії, після жорстоких катувань, святі були страчені: частину з них розіп’яли, інших усікли мечем.

Що не можна робити 22 серпня

Не слід починати нові справи — розпочате не принесе успіху.

Не можна працювати в землі після обіду — від полудня “літо хилиться до осені”, і будь-яка робота на полі чи городі вже не дасть приросту врожаю.

Забороняється стригти волосся — стрижка може “забрати” силу і здоров’я.

Народні прикмети і традиції на 22 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до довгої та теплої осені;

вранці сильний туман — чекайте на тихі та погоді дні;

вітер північний — буде швидке похолодання;

дощить цього дня — до дощової осені;

в повітрі багато павутиння — до морозної та сухої зими.

22 серпня вранці сильний туман — чекайте на тихі та погоді дні / © unsplash.com

В народі 22 серпня носило назву Осінні Ворота. 22 серпня з давнини вважалося своєрідним “порогом” між теплим літом і прохолодною осінню.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 серпня

Які завтра іменини: Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна.

Талісманом людини, народженої 22 серпня, є бурштин. Від глибокої давнини його наділяли дивовижною властивістю зберігати й накопичувати електричний заряд. У народних уявленнях цей камінь вважали універсальним цілющим засобом, здатним зцілити людину від будь-якої недуги.

Цього дня народилися:

1741 рік — Жан-Франсуа Лаперуз, французький мореплавець, дослідник Тихого океану;

1760 рік — Лев XII, Папа Римський;

1966 рік — Ольга Сумська, українська акторка кіно і театру.

Пам’ятні дати 22 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 серпня:

1485 рік — на полях поблизу Босворта відбувається вирішальна битва Війни Червоної та Білої троянд, яка кладе край багаторічному протистоянню двох англійських династій та визначає подальшу долю королівського престолу;

1531 рік — війська Молдовського господаря Петра Рареша зазнають нищівної поразки від армії Речі Посполитої під Гвіздцем, неподалік містечка Обертин;

1770 рік — під час своєї першої навколосвітньої експедиції капітан Джеймс Кук висаджується на східному узбережжі Австралії, назвав відкриту територію Новим Південним Уельсом і проголошує її володінням Британської корони;

1795 рік — у Французькій республіці ухвалюють Конституцію ІІІ року, яка скасовує загальне виборче право та закріплює нові засади державного устрою після революційних подій;

1864 рік — підписують першу Женевську конвенцію, що започатковує міжнародні норми захисту жертв воєн та сприяє створенню Товариства Червоного Хреста;

1868 рік — астроном Христіан Генріх Фрідріх Петерс відкриває новий астероїд, що отримує назву 102 Міріам;

1910 рік — укладають Договір про приєднання Кореї до Японської імперії;

1918 рік — відбувається обмін ратифікаційними грамотами про укладення миру між Османською імперією та Українською Державою;

1919 рік — під час наступу на Київ війська Української Народної Республіки займають Житомир і залізничну станцію Попільня;

1992 рік — президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передає президентові незалежної України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, якою підтверджує, що сучасна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 серпня Всесвітній день рослинного молока / © unsplash.com

22 серпня в Україні День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. День був заснований з метою вшанування пам’яті працівників поліції, міліції та інших підрозділів системи МВС, які загинули під час виконання службових обов’язків — під час боротьби зі злочинністю, терористичними загрозами, надзвичайними ситуаціями або охорони громадського порядку.

Також 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Був створений за ініціативою ООН. Цей день покликаний нагадати світу про трагічні наслідки нетерпимості та релігійної дискримінації. Цей день підкреслює важливість збереження релігійної свободи як фундаментального права людини та необхідність боротьби з будь-якими проявами ненависті, нетерпимості або насильства на релігійному ґрунті.

А ще 22 серпня Всесвітній день рослинного молока. Свято було створене, щоб привернути увагу до здорового харчування і збалансованого раціону. Також воно допомагає показати переваги рослинного молока — соєвого, мигдального, вівсяного, рисового, кокосового та інших — для людей із нестерпністю лактози або веганів.

22 серпня святкують Всесвітній день фольклору. Він присвячений збереженню, популяризації та вивченню усної народної творчості — легенд, казок, пісень, прислів’їв, обрядів та традиційних ремесел. Свято допомагає людям усвідомити, що фольклор — це жива пам’ять народу, його цінності, світогляд і мистецтво, які формують культурну спадщину планети.

Також 22 серпня Всесвітній день нарциса. Припадає на четверту п’ятницю серпня. Ця дата має символічне значення не через самі квіти, а як знак боротьби з раком. Протягом багатьох років нарцис став визнаним емблематичним символом цієї хвороби та надії на перемогу над нею. У квітковій символіці нарцис уособлює надію, відображаючи старання та прагнення людства знайти ефективні методи лікування.