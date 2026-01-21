- Дата публікації
Яке завтра, 22 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 22 січня, День Соборності України. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Тимотея. До Нового року залишилося 344 дні.
22 січня 2026 року — четвер. 1428-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 22 січня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Тимотея. Один із найближчих учнів і співпрацівників апостола Павла. Походив із міста Лістра, мав матір-юдейку та батька-язичника. Павло висвятив Тимотея на єпископа Ефесу й довіряв йому важливі церковні місії. Апостол Павло адресував йому два послання, що увійшли до Нового Завіту, з настановами щодо віри, служіння та церковного устрою. За переданням, святий Тимотей загинув мученицькою смертю, викриваючи язичницькі обряди. Православна Церква вшановує його як ревного проповідника та вірного слугу Христа.
22 січня в Україні і світі святкують День здорової ваги жінок. Це просвітницька ініціатива, спрямована на формування усвідомленого та дбайливого ставлення до жіночого здоров’я. Він акцентує увагу не на стандартах зовнішності, а на балансі між фізичним, гормональним і психоемоційним добробутом.
Також 22 січня День Соборності України. Святкують на згадку про проголошення Акта Злуки 1919 року, яким було об’єднано Українську Народну Республіку та Західноукраїнську Народну Республіку. Це свято символізує єдність українських земель, неподільність держави та спільність історичної долі народу. День Соборності нагадує, що сила України — в згуртованості, солідарності та відповідальності кожного за майбутнє країни.