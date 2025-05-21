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Яке завтра, 22 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 22 травня, Міжнародний день біологічного різноманіття. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Василіска. До Нового року залишилося 223 дні.
22 травня 2025 року — четвер. 1184-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 22 травня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Василіска. Це один із перших святих Христової Церкви, який жив у часи жорстоких гонінь на християн, йому довелося пройти через неймовірні страждання заради віри. Його ім’я походить від грецького слова, що означає “маленький цар” — і ця назва ніби символізує його духовне царювання через вірність Христу.
Василіск був людиною непохитної віри: незважаючи на жорстокі тортури, він не зрікся Христа. За легендами, коли його кинули у вогонь, полум’я не змогло його пошкодити — це сприймалося як диво, знак Божої захисту і сили. Однак мучителі не відступили і знайшли інші способи позбавити його життя, і Василіск помер як справжній святий мученик — віддавши життя за віру.
Що не можна робити 22 травня
Не можна займатися важкою фізичною працею — всі починання цього дня закінчаться погано.
Не слід укладати серйозні ділові угоди — залишитесь без грошей.
Не варто лаятися чи сваритися — сварка затягнеться надовго.
Народні прикмети і традиції на 22 травня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
22 травня сонячно і ясно — літо буде теплим і врожайним;
йде дощ — найближчі тижні будуть дощовими або прохолодними;
вранці 22 травня туман або роса сильна — це віщує багатий урожай;
вітер дме з півдня — літо буде теплим і сухим, а якщо з півночі — холодним і вологим;
птахи 22 травня співають голосно і радісно — це добрий знак для погоди найближчим часом.
В народі 22 травня носило назву Солов’їний день. Цей день вважають своєрідним початком розквіту весняно-літньої природи, коли соловей стає символом тепла, краси і гармонії.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 травня
Які завтра іменини: Василіск.
Талісманом людини, народженої 22 травня є корал. Цей камінь має здатність покращувати кровообіг, сприяючи загальному оздоровленню організму. Ще в давнину вважали, що корал володіє цілющими властивостями і може зцілювати виразки та гнійні запалення, допомагаючи швидше відновитися.
Цього дня народилися:
1840 рік — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім’ям якого пов’язане створення українського театру;
1879 рік — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки;
1919 рік — Микола Тарновський, український письменник.
Пам’ятні дати 22 травня
Календар важливих подій в Україні та світі за 22 травня:
1629 рік — імператор Священної Римської імперії Фердинанд II разом із королем Данії Кристіаном IV уклали Любекський договір, який поклав край участі Данії в Тридцятилітній війні, відводячи її від подальших бойових дій;
1762 рік — Швеція та Пруссія підписали Гамбурзький договір, який врегульовував політичні й територіальні питання між двома державами;
1807 рік — велике журі США висунуло звинувачення у державній зраді проти колишнього віце-президента Аарона Берра, що стало одним із найбільш резонансних політичних процесів того часу;
1848 рік — на острові Мартініка офіційно скасували рабство, що стало важливою віхою у боротьбі за права людини у колоніальних володіннях;
1849 рік — Авраам Лінкольн отримав патент на унікальну конструкцію плаваючого сухого доку, що свідчить про його інженерні здібності крім політичної діяльності;
1861 рік — на Чернечій горі біля Канева відбулося перепоховання великого українського поета Тараса Шевченка, подія, що стала знаковою для національної пам’яті;
1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти — винахід, що суттєво спростив гігієну ротової порожнини;
1846 рік — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція “Associated Press”, яка згодом стала однією з провідних світових новинних служб;
1906 рік — брати Райт отримали патент на свій літак — перший успішний апарат, що відкрив епоху авіації;
1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою, що символічно вважають початком Української Автокефальної Православної Церкви;
1927 рік — біля китайського міста Сінін стався потужний землетрус магнітудою 8,3, що забрав життя близько 200 тисяч людей — одна з найбільших природних катастроф ХХ століття;
1931 рік — офіційно розпочала роботу Українська академія аграрних наук, закладаючи основу для розвитку сільського господарства;
1939 рік — Адольф Гітлер і Беніто Муссоліні уклали “Сталевий пакт” — військово-політичний союз між Німеччиною та Італією;
1942 рік — Мексика офіційно вступила у Другу світову війну на боці союзників, посиливши боротьбу проти фашизму;
1960 рік — у Чилі стався найсильніший за весь ХХ століття землетрус із силою 9,5 за шкалою Ріхтера;
1971 рік — в Києві біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбувся виступ Анатолія Лупиноса, який завершився його арештом;
1972 рік — уперше в історії президент США Річард Ніксон здійснив офіційний візит до СРСР — важливий крок у міжнародних відносинах Холодної війни;
1979 рік — на Личаківському цвинтарі у Львові відбувся похорон Володимира Івасюка, що переріс у масштабну акцію протесту;
1990 рік — компанія Microsoft представила операційну систему Windows 3.0, що стала революцією у сфері комп’ютерних технологій;
1995 рік — у Львові створили Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, а астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін зафіксували на знімках телескопа “Габбл” два нові супутники Сатурна;
1998 рік — у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая;
2002 рік — у Празі відкрився Меморіал жертвам комунізму, який став символом пам’яті про трагічні сторінки ХХ століття;
2009 рік — Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду 1932–1933 років, офіційно визнавши цю трагедію злочином;
2014 рік — в зоні конфлікту на Донбасі сталися дві масштабні атаки проросійських бойовиків на позиції українських військових: поблизу Волновахи загинуло 16 бійців і 32 поранено; біля Рубіжного українська 30-та механізована бригада понесла втрати і була вимушена відступити, втрачено 3 воїнів і 7 поранено.
Яке завтра свято в Україні і світі
22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття. Він був заснований ООН 1993 року з метою привернути увагу людства до неймовірного багатства живого світу — усіх форм життя на Землі: від найдрібніших мікроорганізмів до величезної різноманітності тварин і рослин.
Це свято нагадує нам про те, наскільки важливим є збереження цього природного скарбу. Біорізноманіття підтримує баланс екосистем, забезпечує людей їжею, ліками, матеріалами та є фундаментом для наукових відкриттів і культурного розвитку. Однак діяльність людини — вирубка лісів, забруднення, зміна клімату і руйнування природних місць проживання — ставить під загрозу існування багатьох видів.
Також 22 травня Всесвітній день прееклампсії. Прееклампсія проявляється підвищеним артеріальним тиском і наявністю білка в сечі після 20-го тижня вагітності. Якщо її вчасно не діагностувати і не почати лікувати, цей стан може спричинити серйозні ураження органів, передчасні пологи та навіть летальні наслідки.
Цей день покликаний мобілізувати увагу медиків, пацієнтів і суспільства до важливості раннього виявлення і профілактики прееклампсії. У світі проводять просвітницькі кампанії, навчальні заходи та підтримують вагітних жінок, щоб знизити ризики і врятувати якомога більше життів.
А ще 22 травня Всесвітній день міських фермерів. Міське фермерство — це не лише про вирощування овочів і фруктів у місті. Це стратегія, що робить міське середовище більш екологічно чистим і сталим, допомагає мешканцям отримувати натуральні продукти без довгих перевезень, зменшує викиди шкідливих газів і покращує якість повітря. Завдяки міським фермерам у містах з’являються зелені оазиси, що не лише оздоровлюють довкілля, а й зміцнюють громади, створюючи нові соціальні зв’язки.