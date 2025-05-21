Яке свято 22 травня 2025 року / © ТСН

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22 травня 2025 року — четвер. 1184-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 травня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Василіска. Це один із перших святих Христової Церкви, який жив у часи жорстоких гонінь на християн, йому довелося пройти через неймовірні страждання заради віри. Його ім’я походить від грецького слова, що означає “маленький цар” — і ця назва ніби символізує його духовне царювання через вірність Христу.

Василіск був людиною непохитної віри: незважаючи на жорстокі тортури, він не зрікся Христа. За легендами, коли його кинули у вогонь, полум’я не змогло його пошкодити — це сприймалося як диво, знак Божої захисту і сили. Однак мучителі не відступили і знайшли інші способи позбавити його життя, і Василіск помер як справжній святий мученик — віддавши життя за віру.

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Що не можна робити 22 травня

Не можна займатися важкою фізичною працею — всі починання цього дня закінчаться погано.

Не слід укладати серйозні ділові угоди — залишитесь без грошей.

Не варто лаятися чи сваритися — сварка затягнеться надовго.

Народні прикмети і традиції на 22 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

22 травня сонячно і ясно — літо буде теплим і врожайним;

йде дощ — найближчі тижні будуть дощовими або прохолодними;

вранці 22 травня туман або роса сильна — це віщує багатий урожай;

вітер дме з півдня — літо буде теплим і сухим, а якщо з півночі — холодним і вологим;

птахи 22 травня співають голосно і радісно — це добрий знак для погоди найближчим часом.

Птахи 22 травня співають голосно і радісно — це добрий знак для погоди найближчим часом / © unsplash.com

В народі 22 травня носило назву Солов’їний день. Цей день вважають своєрідним початком розквіту весняно-літньої природи, коли соловей стає символом тепла, краси і гармонії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 травня

Які завтра іменини: Василіск.

Талісманом людини, народженої 22 травня є корал. Цей камінь має здатність покращувати кровообіг, сприяючи загальному оздоровленню організму. Ще в давнину вважали, що корал володіє цілющими властивостями і може зцілювати виразки та гнійні запалення, допомагаючи швидше відновитися.

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Цього дня народилися:

1840 рік — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім’ям якого пов’язане створення українського театру;

1879 рік — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки;

1919 рік — Микола Тарновський, український письменник.

Пам’ятні дати 22 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 травня:

1629 рік — імператор Священної Римської імперії Фердинанд II разом із королем Данії Кристіаном IV уклали Любекський договір, який поклав край участі Данії в Тридцятилітній війні, відводячи її від подальших бойових дій;

1762 рік — Швеція та Пруссія підписали Гамбурзький договір, який врегульовував політичні й територіальні питання між двома державами;

1807 рік — велике журі США висунуло звинувачення у державній зраді проти колишнього віце-президента Аарона Берра, що стало одним із найбільш резонансних політичних процесів того часу;

1848 рік — на острові Мартініка офіційно скасували рабство, що стало важливою віхою у боротьбі за права людини у колоніальних володіннях;

1849 рік — Авраам Лінкольн отримав патент на унікальну конструкцію плаваючого сухого доку, що свідчить про його інженерні здібності крім політичної діяльності;

1861 рік — на Чернечій горі біля Канева відбулося перепоховання великого українського поета Тараса Шевченка, подія, що стала знаковою для національної пам’яті;

1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти — винахід, що суттєво спростив гігієну ротової порожнини;

1846 рік — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція “Associated Press”, яка згодом стала однією з провідних світових новинних служб;

1906 рік — брати Райт отримали патент на свій літак — перший успішний апарат, що відкрив епоху авіації;

1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою, що символічно вважають початком Української Автокефальної Православної Церкви;

1927 рік — біля китайського міста Сінін стався потужний землетрус магнітудою 8,3, що забрав життя близько 200 тисяч людей — одна з найбільших природних катастроф ХХ століття;

1931 рік — офіційно розпочала роботу Українська академія аграрних наук, закладаючи основу для розвитку сільського господарства;

1939 рік — Адольф Гітлер і Беніто Муссоліні уклали “Сталевий пакт” — військово-політичний союз між Німеччиною та Італією;

1942 рік — Мексика офіційно вступила у Другу світову війну на боці союзників, посиливши боротьбу проти фашизму;

1960 рік — у Чилі стався найсильніший за весь ХХ століття землетрус із силою 9,5 за шкалою Ріхтера;

1971 рік — в Києві біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбувся виступ Анатолія Лупиноса, який завершився його арештом;

1972 рік — уперше в історії президент США Річард Ніксон здійснив офіційний візит до СРСР — важливий крок у міжнародних відносинах Холодної війни;

1979 рік — на Личаківському цвинтарі у Львові відбувся похорон Володимира Івасюка, що переріс у масштабну акцію протесту;

1990 рік — компанія Microsoft представила операційну систему Windows 3.0, що стала революцією у сфері комп’ютерних технологій;

1995 рік — у Львові створили Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка, а астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін зафіксували на знімках телескопа “Габбл” два нові супутники Сатурна;

1998 рік — у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая;

2002 рік — у Празі відкрився Меморіал жертвам комунізму, який став символом пам’яті про трагічні сторінки ХХ століття;

2009 рік — Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду 1932–1933 років, офіційно визнавши цю трагедію злочином;

2014 рік — в зоні конфлікту на Донбасі сталися дві масштабні атаки проросійських бойовиків на позиції українських військових: поблизу Волновахи загинуло 16 бійців і 32 поранено; біля Рубіжного українська 30-та механізована бригада понесла втрати і була вимушена відступити, втрачено 3 воїнів і 7 поранено.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття / © unsplash.com

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття. Він був заснований ООН 1993 року з метою привернути увагу людства до неймовірного багатства живого світу — усіх форм життя на Землі: від найдрібніших мікроорганізмів до величезної різноманітності тварин і рослин.

Це свято нагадує нам про те, наскільки важливим є збереження цього природного скарбу. Біорізноманіття підтримує баланс екосистем, забезпечує людей їжею, ліками, матеріалами та є фундаментом для наукових відкриттів і культурного розвитку. Однак діяльність людини — вирубка лісів, забруднення, зміна клімату і руйнування природних місць проживання — ставить під загрозу існування багатьох видів.

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Також 22 травня Всесвітній день прееклампсії. Прееклампсія проявляється підвищеним артеріальним тиском і наявністю білка в сечі після 20-го тижня вагітності. Якщо її вчасно не діагностувати і не почати лікувати, цей стан може спричинити серйозні ураження органів, передчасні пологи та навіть летальні наслідки.

Цей день покликаний мобілізувати увагу медиків, пацієнтів і суспільства до важливості раннього виявлення і профілактики прееклампсії. У світі проводять просвітницькі кампанії, навчальні заходи та підтримують вагітних жінок, щоб знизити ризики і врятувати якомога більше життів.

А ще 22 травня Всесвітній день міських фермерів. Міське фермерство — це не лише про вирощування овочів і фруктів у місті. Це стратегія, що робить міське середовище більш екологічно чистим і сталим, допомагає мешканцям отримувати натуральні продукти без довгих перевезень, зменшує викиди шкідливих газів і покращує якість повітря. Завдяки міським фермерам у містах з’являються зелені оазиси, що не лише оздоровлюють довкілля, а й зміцнюють громади, створюючи нові соціальні зв’язки.