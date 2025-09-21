Яке свято 22 вересня 2025 року / © ТСН

22 вересня 2025 року — понеділок. 1307-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Фоки. Народився у місті Синоп (Мала Азія, на узбережжі Чорного моря). З юних літ відзначався благочестям і милосердям. Жив тихо та смиренно: працював садівником, обробляв землю, вирощував овочі та фрукти. Значну частину врожаю роздавав бідним і подорожнім. Християни шанували його як людину чистої віри й лагідного серця.

У часи переслідування християн за імператора Траяна (98–117 рр.) місцева влада отримала наказ шукати та страчувати вірних Христу. До міста було послано воїнів із завданням схопити Фоку. Вони зупинилися саме біля його дому, не знаючи, що це він. Святий прийняв їх як гостей: нагодував, дав відпочинок і навіть приготував їм ночівлю. Довідавшись від них про їхню місію, він не відкрився одразу, а всю ніч молився й готував себе до мучеництва. Вранці сам зізнався, що він і є Фока, якого вони шукають.

Що не можна робити 22 вересня

Не варто починати нові справи — вважається, що на межі світла і темряви все нове може “зависнути”.

Не можна відмовляти в гостинності, допомозі — будь-який подорожній, посланий Богом цього дня, є вашим випробуванням.

Забороняється залишати оселю без прибирання — вважалося, що в рівнодення нечиста сила може “зазирнути” в дім.

Народні прикмети і традиції на 22 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода — чекайте на теплу осінь і м’яку зиму;

птахи летять високо зграями — буде швидке похолодання;

білки почали активно готувати припаси на зиму — вона буде лютою і довгою;

дощить — зима обіцяє бути сніжною;

хмарно, але дощу немає — буде затяжна і сира осінь.

22 вересня білки почали активно готувати припаси на зиму — вона буде лютою і довгою / © unsplash.com

В народі 22 вересня носило назву Осіннє рівнодення. Головна астрономічна подія, яку добре відчували наші предки: “день із ніччю зрівнялися”. Часто говорили: “Прийшло рівнодення — літо відходить, осінь приходить”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 вересня

Які завтра іменини: Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска.

Талісманом людини, народженої 22 вересня є корал. Фахівці з лікувальних практик переконані, що ці мінерали здатні стимулювати роботу обміну речовин, а ще з давніх-давен існувало повір’я, що корали сприяють ясності розуму й зміцненню пам’яті.

Цього дня народилися:

1965 рік — Андрій Дещиця, український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов’язків Міністра закордонних справ України;

1971 рік — Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор;

1975 рік — Олена Галета, українська поетеса і літературознавиця.

Пам’ятні дати 22 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня:

1002 рік — на території сучасної Чернівецької області постає місто Хотин;

1307 рік — Королівська рада Франції ухвалює рішення про повсюдний арешт тамплієрів у межах країни;

1499 рік — Швейцарія здобуває політичну незалежність, остаточно вийшовши з-під влади Священної Римської імперії;

1792 рік — цей день офіційно зараховано як перший у новому французькому революційному календарі;

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн проголошує акт про звільнення темношкірих рабів;

1908 рік — Болгарське князівство юридично визнається самостійною державою;

1917 рік — Симон Петлюра представляє у Генеральному секретаріаті УНР законопроєкт, що стосувався організації Вільного козацтва;

1939 рік — радянська армія займає Львів та Стрий;

1939 рік — СРСР та нацистська Німеччина попередньо узгоджують кордон своїх окупаційних зон на території Польщі;

1939 рік — у місті Берестя відбувається спільний радянсько-німецький військовий парад;

1941 рік — у Києві, вже під владою нацистських загарбників, відновлює діяльність Всеукраїнська православна церковна рада;

1955 рік — в Аргентині військові здійснюють переворот, усунувши від влади диктатора Хуана Перона;

1955 рік — неподалік Бахчисарая відкривають найбільшу на той час у СРСР астрофізичну обсерваторію;

1968 рік — співачка Софія Ротару бере шлюб зі своїм акомпаніатором Анатолієм Євдокименком;

1980 рік — вибухає затяжний воєнний конфлікт між Іраном та Іраком;

1993 рік — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку;

2012 рік — у Преторії під час озброєного нападу тяжко поранено колишнього чемпіона світу з боксу Коррі Сандерса, який помирає наступного дня;

2019 рік — у Києві завершується фестиваль популярної культури “Comic Con Ukraine 2019”.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 вересня Всесвітній день захисту слонів / © unsplash.com

22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави. Це свято присвячене пам’яті мужніх українців, які в роки Другої світової війни боролися проти нацистських загарбників у складі партизанських загонів та підпільних організацій. Свято встановлено з метою шанувати героїзм, відвагу та самовідданість партизанів і підпільників, які діяли на території України під час німецької окупації. Партизанський рух був однією з ключових форм опору ворогу. Він ускладнював комунікації та постачання німецьких військ, рятував життя мирного населення, а також піднімав бойовий дух місцевих жителів.

Також 22 вересня Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Нарколепсія — це хронічний розлад сну, при якому у людини неможливо повноцінно регулювати цикли сну й неспання. Цей день служить важливим нагадуванням, що нарколепсія — не прояв лінощів чи неуважності, а реальне медичне стан, яке потребує розуміння, підтримки та належного лікування.

А ще 22 вересня Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом. ХМЛ — це рак крові та кісткового мозку, при якому порушується нормальне вироблення лейкоцитів. Захворювання розвивається повільно і часто тривалий час протікає без явних симптомів. Основні прояви: втома, блідість, підвищена температура, нічна пітливість, збільшення селезінки та печінки.

22 вересня святкують Всесвітній день без автомобілів. Він присвячений популяризації альтернативних видів пересування та зменшенню негативного впливу автотранспорту на довкілля. Його мета полягає в тому, щоб підвищити екологічну свідомість людей щодо використання автомобілів.

Також 22 вересня Всесвітній день захисту слонів. Він присвячений охороні цих величних тварин, які опинилися під загрозою зникнення через браконьєрство, втрату природного середовища та незаконну торгівлю слоновою кісткою. Цей день нагадує, що кожна людина може вплинути на збереження видів, навіть через прості дії: підтримку охоронних організацій, свідомий вибір товарів і поширення інформації.

А ще 22 вересня Всесвітній день носорога. Він присвячений збереженню цих величних і рідкісних тварин, що опинилися під серйозною загрозою через браконьєрство та втрату природного середовища. День носорога нагадує, що кожна людина може зробити свій внесок у порятунок видів, підтримуючи охоронні програми, поширюючи знання та відповідально ставлячись до природи.

22 вересня Всесвітній день троянд. Ця подія присвячена не самим квітам, а людям, які борються з онкологічними хворобами. Цей день було створено на честь Мелінди Роуз, у якої у 12 років виявили пухлину Аскіна — рідкісну форму раку, що вважається практично невиліковною і часто призводить до смерті всього за кілька тижнів.