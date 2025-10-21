Яке свято 22 жовтня 2025 року / © ТСН

Реклама

22 жовтня 2025 року — середа. 1336-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 22 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Аверкій народився в знатній та заможній родині у місті Єраполі (Мала Азія, сучасна Туреччина). Від юних років він відзначався глибокою побожністю, чистотою життя та прагненням до духовного вдосконалення. Прийнявши християнство, Аверкій усім серцем присвятив себе служінню Богові. За ревність і мудрість його обрали єпископом рідного міста Єраполя.

Єпископ Аверкій ревно поширював християнську віру серед язичників, не боячись переслідувань. Його слово було натхненним, а життя — зразком християнської доброчесності, тому багато людей наверталися до Христа. Згідно з переказами, він обійшов чимало земель, відвідав Рим і здійснив численні місійні подорожі, проповідуючи Євангеліє по всій Римській імперії. Його діяльність набула всесвітнього значення, і тому його часто називають «рівноапостольним», тобто тим, хто трудився в дусі апостолів.

Реклама

Святий Аверкій мирно спочив у глибокій старості. На його могилі згодом було знайдено відомий напис (так званий «Напис Аверкія», датований близько 216 роком), який став важливим археологічним і богословським свідченням життя ранньої Церкви. У цьому тексті він називає себе «учнем святого Пастиря, який годує духовною їжею» — маючи на увазі Христа.

Що не можна робити 22 жовтня

Не слід починати нових важливих справ — все, розпочате цього дня, піде «врозтіч» або принесе клопоти.

Не можна працювати на полі чи в городі — землю треба було «залишити в спокої», аби вона «набиралася сили» на зиму.

Не варто стригти волосся чи нігті — це могло «зрізати» життєву силу та привабити хвороби, особливо в холодний сезон.

Народні прикмети і традиції на 22 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна і тиха погода — до теплої осені;

дощить 22 жовтня — чекайте на тривалу відлигу взимку;

перший сніг вказує на ранню та сніжну зиму;

сильний вітер — зима буде вітряною;

ясний і зоряний вечір — найближчими днями буде морозна погода;

птахи літають низько — чекайте на негоду.

22 жовтня птахи літають низько — чекайте на негоду / © unsplash.com

В народі 22 жовтня носило назву Аверкій Льодостав. Тому що часто саме цього дня починалися перші серйозні похолодання, замерзали водойми, а зима «нагадувала про себе».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.

Реклама

Талісманом людини, народженої 22 жовтня, є діамант. З найдавніших часів діамант вважався найціннішим із усіх дорогоцінних каменів. Йому приписували особливу силу — здатність оберігати свого власника від зла, негараздів і будь-якого негативного впливу.

Цього дня народилися:

1913 рік — Василь Свида, український скульптор-різьбяр;

1930 рік — Вілен Калюта, український кінооператор, член-кореспондент Академії мистецтв України, президент Гільдії кінооператорів України;

1994 рік — Павло Сбитов, офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Пам’ятні дати 22 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 жовтня:

794 рік — місто Кіото офіційно стало новою столицею Японії;

1618 рік — Королівський суд Англії визнав відомого полководця, мислителя та вченого Волтера Релі винним у вільнодумстві та виніс йому смертний вирок;

1797 рік — француз Андре-Жак Гарнерен увійшов в історію як перший, хто здійснив стрибок з парашутом;

1883 рік — у Нью-Йорку урочисто відкрилася знаменита «Метрополітен-опера»;

1937 рік — влада заарештувала митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;

1938 рік — Честер Карлсон уперше створив фотокопію паперового документа;

1945 рік — в Аргентині відбулося весілля між віце-президентом генералом Хуаном Домінго Пероном та актрисою Евою Дуарте;

1960 рік — майбутня легенда боксу Мухаммед Алі, тоді ще відомий як Кассіус Клей, провів і виграв свій перший професійний поєдинок;

1962 рік — президент США Джон Кеннеді оголосив про встановлення повітряної та морської блокади Куби у відповідь на розміщення на острові радянських ракет;

1968 рік — успішно завершився політ американського космічного корабля «Аполлон-7»;

1980 рік — Ватикан офіційно скасував вирок 1633 року, яким інквізиція засудила Галілео Галілея, відновивши його наукову репутацію;

1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета було обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України;

2006 рік — на гранпрі Бразилії семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формули-1» Міхаель Шумахер провів свій останній заїзд, оголосивши про завершення кар’єри гонщика.

Яке завтра свято в Україні і світі

22 жовтня МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ CAPS LOCK / © unsplash.com

22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Це спеціальна дата, присвячена підвищенню обізнаності про заїкання та підтримці людей, які стикаються з труднощами мовлення. Міжнародний день поширення інформації про заїкання був започаткований 1998 року Всесвітньою федерацією заїкання. Дата 22 жовтня обрана не випадково — вона символізує прагнення відкрити світу правду про це явище та підтримати людей у розвитку впевненого мовлення.

Реклама

Також 22 жовтня МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ CAPS LOCK. Це своєрідний веселий «світовий жарт», що нагадує про культуру онлайн-комунікації, етикет у чатах і соціальних мережах. Це свято підкреслює важливість технічної грамотності та гумору в цифровому світі. Цього дня користувачі публікують смішні картинки та історії про випадкове або надмірне використання клавіші.

А ще 22 жовтня День помічника лікаря. Припадає на третю середу першого повного тижня жовтня. Це медичний працівник, який підтримує лікаря у виконанні клінічних і адміністративних обов’язків. Помічники лікаря часто є «невидимими героями» медицини, бо значною мірою полегшують роботу лікаря та підвищують ефективність медичних закладів.