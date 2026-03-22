23 березня 2026 року — понеділок. 1488-й день війни в Україні.

Завтра, 23 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного мученика Нікона та його учнів. Нікон народився в язичницькій родині. Спочатку був воїном, але після духовного навернення прийняв християнство, залишив військову службу та вирушив на Схід, де охрестився й став монахом. Згодом він прийняв священницький сан і оселився на острові Сицилія, де зібрав навколо себе спільноту учнів, навчаючи їх молитві, посту та подвижницькому життю. За переданням, Нікон мав 199 учнів. Коли розпочалися переслідування християн, їх схопили та привели на суд. Святий Нікон разом зі своїми учнями відмовився зректися віри у Христа. За це всі вони були піддані тортурам і страчені приблизно 251 року.

23 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день метеоролога. Дата обрана невипадково: саме 23 березня 1950 року набула чинності Конвенція про створення Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) — спеціалізованої установи системи ООН, яка координує міжнародну співпрацю у сфері метеорології, кліматології та гідрології.

Також 23 березня Всесвітній день ведмедя. Метою цього дня є привернення уваги до проблем, із якими стикаються ведмеді у дикій природі: знищення місць проживання, браконьєрство, зміни клімату та конфлікти з людьми. Свято також нагадує про важливість захисту природних екосистем.

А ще 23 березня День атеїста. На відміну від багатьох міжнародних свят, День атеїста не має єдиного офіційного засновника або загальновизнаної історії виникнення. Його інколи згадують у просвітницьких ініціативах і в інтернет-спільнотах, що підтримують ідеї наукового скептицизму та свободи світогляду.

23 березня святкують День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями). Цей день присвячений фахівцям, що створюють виразний і доглянутий погляд. Свято покликане підкреслити важливість їхньої роботи у сфері сучасної косметології та естетики, адже правильно оформлені брови й вії можуть суттєво змінити риси обличчя, зробити погляд більш відкритим і виразним.