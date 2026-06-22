Яке свято 23 червня 2026 року / © ТСН

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23 червня 2026 року — вівторок. 1580-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

23 червня віряни святкують День пам’яті святого мучениці Агрипини / © pexels.com

Завтра, 23 червня, віряни святкують День пам’яті святого мучениці Агрипини. Вона походила із знатної родини, але присвятила своє життя служінню Богові, зберігши обітницю цнотливості та допомагаючи нужденним. Під час переслідувань християн за імператора Валеріана Агрипину змушували зректися віри, однак вона залишилася непохитною. За це її піддали жорстоким катуванням, від яких вона померла, ставши мученицею за Христа. За церковним переданням, її тіло таємно поховали благочестиві християнки, а згодом мощі святої прославилися численними зціленнями та чудесами.

23 червня в Україні святкують День державної служби / © unsplash.com

23 червня в Україні святкують День державної служби. Його запровадили указом Президента України 2003 року на підтримку ініціативи Організації Об’єднаних Націй щодо підвищення ролі державної служби. Дата збігається з Днем державної служби ООН, який був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН для визнання внеску державних службовців у розвиток суспільства та ефективне управління.

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23 червня День державної служби ООН / © pexels.com

Також 23 червня День державної служби ООН. Його заснувала Генеральна Асамблея ООН у 2002 році, щоб підкреслити важливу роль державної служби у розвитку суспільства та відзначити внесок державних службовців у добробут громадян. Щороку Організація Об’єднаних Націй проводить тематичні заходи, конференції та церемонії, присвячені інноваціям у державному управлінні, цифровій трансформації, відкритості влади та підвищенню якості публічних послуг.

23 червня Всесвітній день інформаторів / © pexels.com

А ще 23 червня Всесвітній день інформаторів. Свято започаткувала міжнародна організація Government Accountability Project (GAP) 2019 року. Його мета — підтримати інформаторів (викривачів), які, ризикуючи власною кар’єрою, репутацією чи безпекою, допомагають виявляти порушення та сприяють захисту суспільних інтересів. У багатьох країнах цього дня проводять конференції, дискусії, освітні заходи та кампанії, присвячені захисту прав викривачів і розвитку механізмів безпечного повідомлення про правопорушення.

23 червня святкують Міжнародний день вдів / © pexels.com

23 червня святкують Міжнародний день вдів. Цей день був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2010 року. Його започаткували, щоб наголосити на необхідності захисту прав мільйонів вдів у всьому світі та забезпечення їм рівного доступу до освіти, роботи, спадщини, медичної допомоги й соціальної підтримки.

23 червня Міжнародний день жінок в інженерії / © pexels.com

Також 23 червня Міжнародний день жінок в інженерії. Його започаткувала британська організація Women’s Engineering Society 2014 року Спочатку це було національне свято у Великій Британії, але згодом воно набуло глобального масштабу під назвою International Women in Engineering Day (INWED).

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23 червня День друкарської машинки / © pexels.com

А ще 23 червня День друкарської машинки. Це свято пов’язують із патентуванням однієї з ранніх моделей друкарської машинки 1868 року, яку створив американець Крістофер Латем Шоулз. Його винахід став основою для розвитку сучасної клавіатури та значно прискорив створення текстів у XIX–XX століттях.

23 червня святкують Міжнародний день поширення інформації про синдром Драве / © pexels.com

23 червня святкують Міжнародний день поширення інформації про синдром Драве. Синдром Драве — це важка форма епілепсії, яка зазвичай проявляється у ранньому дитинстві (часто на першому році життя). Хвороба характеризується частими та тривалими судомними нападами, які важко контролювати стандартними ліками.

23 червня Міжнародний Олімпійський день / © pexels.com

Також 23 червня Міжнародний Олімпійський день. Його започаткував Міжнародний олімпійський комітет 1948 року. Дата обрана не випадково: саме 23 червня 1894 року у Парижі було створено МОК, а також ухвалено рішення про відновлення Олімпійських ігор у сучасному форматі.

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