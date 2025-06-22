Яке свято 23 червня 2025 року / © ТСН

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23 червня 2025 року — понеділок. 1216-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 23 червня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Агрипини. Ранньохристиянська свята, яка постраждала за віру в III столітті. Жила в Римі за часів імператора Валеріана, який відрізнявся жорстокістю в бік християн. Вона була благочестивою дівчиною шляхетного походження, присвятила життя молитві і дівоцтву.

Після того, як Агрипина відкрито заявила про свою віру, її було заарештовано. Її піддали страшним тортурам: довго били, катували, але вона не відступила від християнства. Зрештою, змучена вона віддала Богові свою душу.

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Після смерті тіло дівчини забрали три благочестиві християнки (Анісія, Палладія та Васса). Вони перевезли його до Сицилії і там таємно поховали.

Що не можна робити 23 червня

Краще не починати нових справ — вони закінчаться невдало.

Не можна сваритися і ображати дівчат — свята Агрипина захисниця дівчат і жінок.

Забороняється розповідати сни — це може “відкрити двері” нечисті.

Народні прикмети і традиції на 23 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і сонячна погода на тепле літо;

дощить на Агрипину — літо буде вологим;

вранці роса — вдень чекайте на гарну погоду;

північний вітер несе похолодання;

захід сонця червоний — будуть спека і сильний вітер;

голосно квакають жаби — до дощу.

23 червня захід сонця червоний — будуть спека і сильний вітер / © unsplash.com

В народі 23 червня носило назву Агрипина Купальниця. В цей період вже активно купаються в ставках і річках. Навіть існувала приказка: “Прийшла Агрипина — не стій коло тину, біжи до ріки — омийся зліки!”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 червня

Які завтра іменини: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена.

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Талісманом людини, народженої 23 червня є смарагд. У давнину йому приписували містичні властивості: вважалося, що цей камінь здатен відкривати завісу майбутнього й дарувати здатність до передбачення.

Цього дня народилися:

1874 рік — Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф;

1894 рік — Едуард VIII, король Великої Британії;

1931 рік — Григорій Кохан, український кінорежисер, сценарист.

Пам’ятні дати 23 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 червня:

1266 рік — на околицях Трапані відбувається масштабна битва;

1314 рік — під Беннокберном розгортається вирішальна сутичка;

1757 рік — запеклий бій відбувається під Плессі;

1868 рік — Крістофер Шоулз із Вісконсину отримує патент на винахід, який змінить хід письма — друкарську машинку;

1888 рік — у самому серці Києва урочисто відкривають монумент на честь видатного гетьмана Богдана Хмельницького;

1917 рік — на другому Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві оголошують І Універсал Української Центральної Ради — важливий крок до незалежності;

1940 рік — генерал Шарль де Голль із Лондона проголошує створення Французького національного комітету;

1941 рік — починається найбільша танкова битва в історії, що розгорнулася в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди між німецькими та радянськими військами і тривала до 29 червня;

1961 рік — офіційно набуває чинності Договір, підписаний 1959 року, що встановлював мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік — легендарний спортсмен Сергій Бубка встановляє ссвітовий рекорд зі стрибків із жердиною, подолавши висоту 6 метрів 3 сантиметри;

1990 рік — починається повернення кримських татар на свою історичну Батьківщину після довгих років вигнання;

2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит Папи Римського Івана Павла II до України;

2016 рік — на референдумі більшість британців (52% при явці 72%) підтримують вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу — так званий “Брекзіт”;

2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС, тоді як Грузія цього статусу не отримує.

Яке завтра свято в Україні і світі

23 червня в Україні святкують День державної служби / © unsplash.com

23 червня в Україні святкують День державної служби. Цей день встановили для вшанування ролі державних службовців у розбудові державності, зміцненні правопорядку і забезпеченні добробуту громадян. Вперше День державної служби був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2002 року для підкреслення ефективної роботи для розвитку демократичного суспільства. Україна приєдналася до цієї ініціативи і закріпила свято на національному рівні.

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Також 23 червня День державної служби ООН. Ідея започаткувати таке свято з’явилася 2002 року, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила відповідну резолюцію. Головна мета свята полягає в тому, щоб визнати внесок державних службовців в підтримку сталого розвитку, демократії, миру і безпеки на планеті.

А ще 23 червня Всесвітній день інформаторів. Спеціальна дата, яка покликана вшанувати людей, що сміливо відкривають правду, розкривають корупцію, порушення прав людини та інші несправедливості.

23 червня святкують Міжнародний Олімпійський день. Саме 23 червня 1894 року у Парижі за ініціативи П’єра де Кубертена було засновано Міжнародний олімпійський комітет. Це організація, яка відродила Олімпійські ігри, сприяючи розвитку сучасного олімпійського руху.

Також 23 червня Міжнародний день поширення інформації про синдром Драве. Це тяжкий і рідкісний, генетично зумовлений епілептичний синдром, який зазвичай розвивається в перший рік життя. Для нього характерні часті, стійкі до лікування судоми, порушення розвитку, проблеми з координацією, поведінкові розлади.

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А ще 23 червня Міжнародний день вдів. Було започатковано за ініціативи ООН 2010 року, щоб підвищити обізнаність про уразливе становище вдів в різних куточках світу.

23 червня святкують Міжнародний день жінок в інженерії. Свято було започатковане 2014 року за ініціативи Інституту жінок-інженерів Великої Британії. Від того часу воно набуло міжнародного масштабу.