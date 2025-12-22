Яке свято 23 грудня 2025 року / © ТСН

Реклама

23 грудня 2025 року — вівторок. 1398-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

23 грудня віряни святкують День пам’яті святих 10 мучеників Критських / © unsplash.com

Завтра, 23 грудня, віряни святкують День пам’яті святих 10 мучеників Критських. Мученики жили на Криті, коли острів був під владою язичницьких або римських правителів, які переслідували християн. Їхня віра була сильною, і вони відмовились приносити жертви язичницьким богам. Через це їх заарештували, піддавали тортурам і, зрештою, стратили. Церква вшановує їх як святих мучеників, приклад непохитної віри та відданості Христу.

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів / © ТСН.ua

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Це свято присвячене воїнам оперативного контролю, штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку Збройних Сил України — тим, хто щодня працює над забезпеченням координації та управління військовими операціями, надійного зв’язку і контролю на всіх рівнях. Свято має також тісний зв’язок із розвитком Головного управління спеціального зв’язку України, яке було створене 1992 року. Зараз ці структури підпорядковуються Службі безпеки України і забезпечують спеціальний зв’язок у державних і військових системах.

Реклама

23 грудня Свято людського світла / © unsplash.com

Також 23 грудня Свято людського світла. Свято вперше започатковано 2001 року під назвою HumanLight. Воно не пов’язане з релігійними традиціями конкретної віри, тому його можуть відзначати люди будь‑якої національності, світогляду та віросповідання. Назва свята містить слово «світло» не у фізичному сенсі, а як метафору — це світло людського розуму, доброти, співчуття та надії. Світло у цьому контексті означає те, що допомагає нам бути добрими, раціональними, відповідальними та підтримувати інших.